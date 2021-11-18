Арктика строгого режима: ФСИН начнет использовать труд заключенных на Крайнем Севере

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) совместно с Министерством юстиции занимаются подготовкой законопроекта, разрешающего использовать труд заключенных на благоустройстве районов Крайнего Севера. Там они будут трудиться «на строительстве крупных промышленных объектов, а также очистке от загрязнений и благоустройстве Арктической зоны РФ». Об этом заявил директор ФСИН Александр Калашников в ходе открывшегося в Рязани Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление".

Из хороших новостей для целевой аудитории, директор ФСИН назвал положение «о льготном исчислении срока исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера».

Возьмут в Арктику исправляться, как пояснил директор ФСИН, только осужденных, добровольно выразивших желание «приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера».