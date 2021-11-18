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Арктика строгого режима: ФСИН начнет использовать труд заключенных на Крайнем Севере

Арктика строгого режима: ФСИН начнет использовать труд заключенных на Крайнем Севере (2 фото)

Автор:
18 ноября 2021 22:26
Сообщество : Жить в России
Метки: ФСИН   арктика   зеки   крайний север   стройка   тюрьма   
823
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ФСИН начнет использовать труд осужденных на Крайнем Севере. Свозить зэков на стройки от Ухты до Колымы будут, как утверждается, по их личному согласию.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) совместно с Министерством юстиции занимаются подготовкой законопроекта, разрешающего использовать труд заключенных на благоустройстве районов Крайнего Севера. Там они будут трудиться «на строительстве крупных промышленных объектов, а также очистке от загрязнений и благоустройстве Арктической зоны РФ». Об этом заявил директор ФСИН Александр Калашников в ходе открывшегося в Рязани Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление".

Из хороших новостей для целевой аудитории, директор ФСИН назвал положение «о льготном исчислении срока исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера».

Возьмут в Арктику исправляться, как пояснил директор ФСИН, только осужденных, добровольно выразивших желание «приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера».

Вопрос об использовании на работах в Арктике труда заключенных прорабатывается с 2020 года. Представитель ФСИН в декабре прошлого года говорила, что у службы уже имеются договоренности об организации в Норильске исправительного центра на 56 человек, которые могли бы заниматься очисткой Арктики.

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Якунин сообщал, что в сфере строительства уже занято около 700 осужденных россиян

Еще около 180 тысяч заключенных, потенциально могут быть привлечены для работ на строительных площадках, где наблюдается дефицит рабочей силы, таких как Восточный полигон, БАМ, Транссиб, а также дорожное строительство.

Напомним, согласно статье 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые. При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет принудительные работы не применяются.

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Метки: ФСИН   арктика   зеки   крайний север   стройка   тюрьма   
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14  комментариев
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2k
Sergius SPb Час назад
Тем более по взаимному согласию. Все лучше чем никуя не делать топча зону.
Другой вопрос, а экономически выгодно ЗК-то привлекать?
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Джордж. Вашингтон. 36 минут назад
В ложке дырка или добровольно Индигирка?:)
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12k
Великий Кормчий 37 минут назад
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281
Снежный Барс 43 минуты назад
Думаю многие согласятся, а хотят они этого или нет это уже другой вопрос
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−3
Вкусный 58 минут назад
Так может туда гастеров отправлять. И закалялся, и заработают, и перевоспитаются. Заодно и от намаза отучатся - холодновато на коленках на снегу
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Ага там так настроят, окуеешь. Мне ещё по молодости в стройотряде, таких баек натравили про работу зеков и ломы вваренные в систему отопления и шунтовые гайки что проще порезать было и новое сделать чем всё искать, в общем не ничего хуже принудительного труда, будут только на зло всё портить, да и мороки то сколько. Идея хорошая, но исполнение думаю подкачает.
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2k
khvatich Час назад
Ещё и зарплату, будут получать. А тратить, не куда. Нормальная трудотерапия.
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13k
Кархародон Час назад
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819
Миша Час назад
Как это ново.
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KlyaksaZ

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