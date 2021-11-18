Арктика строгого режима: ФСИН начнет использовать труд заключенных на Крайнем Севере

ФСИН начнет использовать труд осужденных на Крайнем Севере. Свозить зэков на стройки от Ухты до Колымы будут, как утверждается, по их личному согласию.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) совместно с Министерством юстиции занимаются подготовкой законопроекта, разрешающего использовать труд заключенных на благоустройстве районов Крайнего Севера. Там они будут трудиться «на строительстве крупных промышленных объектов, а также очистке от загрязнений и благоустройстве Арктической зоны РФ». Об этом заявил директор ФСИН Александр Калашников в ходе открывшегося в Рязани Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление".
Из хороших новостей для целевой аудитории, директор ФСИН назвал положение «о льготном исчислении срока исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера».
Возьмут в Арктику исправляться, как пояснил директор ФСИН, только осужденных, добровольно выразивших желание «приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера».
Вопрос об использовании на работах в Арктике труда заключенных прорабатывается с 2020 года. Представитель ФСИН в декабре прошлого года говорила, что у службы уже имеются договоренности об организации в Норильске исправительного центра на 56 человек, которые могли бы заниматься очисткой Арктики.
Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Якунин сообщал, что в сфере строительства уже занято около 700 осужденных россиян
Еще около 180 тысяч заключенных, потенциально могут быть привлечены для работ на строительных площадках, где наблюдается дефицит рабочей силы, таких как Восточный полигон, БАМ, Транссиб, а также дорожное строительство.
Напомним, согласно статье 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые. При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет принудительные работы не применяются.
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Другой вопрос, а экономически выгодно ЗК-то привлекать?
А вы, Алксандр, транслируйте байки дальше, хоть как гномика в пионерлагере вызывали.