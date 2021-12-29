Hyundai Motor больше не горит желанием разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания

Моторное подразделение Powertrain Team отныне стало именоваться Electrification Development Team. Понятно, что команда по электрификации нацелена на разработку соответствующих типов авто. В первую очередь, специалисты займутся созданием тяговых аккумуляторов нового поколения.



Резко отказываться от моделей, базирующихся на ДВС, компания не будет. Речь не идет о тотальной «смене вех», поскольку традиционные моторы по-прежнему востребованы на рынках. Но Hyundai Group не будет тратить инженерные силы на разработку новых подобных движков. Приоритет — электромобилям. Ведутся и работы по проектам наработки технологий водородных топливных элементов.