Hyundai Motor больше не горит желанием разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания

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Перегорели: южнокорейский автогигант отказался от поисков новых форм в кластере ДВС. Переориентировались на электромобили и, в перспективе, на водородное топливо.
Южнокорейские СМИ, а вслед за ними и наши ресурсы авто-новостей, сообщают: Hyundai Motor прекратила разработки новых моделей двигателей внутреннего сгорания. Равно как и модернизацию уже созданных. И реорганизовала свой фирменный центр, занимавшийся подобными новациями по ДВС.
Центр располагается в Намьянге, в нем трудилось порядка 12 000 сотрудников. Большинство из них свои места сохранили, поскольку коллектив не распущен, а переориентирован на новую продукцию. В частности, об этом пишет издание Business Korea.
Центр располагается в Намьянге, в нем трудилось порядка 12 000 сотрудников. Большинство из них свои места сохранили, поскольку коллектив не распущен, а переориентирован на новую продукцию. В частности, об этом пишет издание Business Korea.
Моторное подразделение Powertrain Team отныне стало именоваться Electrification Development Team. Понятно, что команда по электрификации нацелена на разработку соответствующих типов авто. В первую очередь, специалисты займутся созданием тяговых аккумуляторов нового поколения.
Резко отказываться от моделей, базирующихся на ДВС, компания не будет. Речь не идет о тотальной «смене вех», поскольку традиционные моторы по-прежнему востребованы на рынках. Но Hyundai Group не будет тратить инженерные силы на разработку новых подобных движков. Приоритет — электромобилям. Ведутся и работы по проектам наработки технологий водородных топливных элементов.
Резко отказываться от моделей, базирующихся на ДВС, компания не будет. Речь не идет о тотальной «смене вех», поскольку традиционные моторы по-прежнему востребованы на рынках. Но Hyundai Group не будет тратить инженерные силы на разработку новых подобных движков. Приоритет — электромобилям. Ведутся и работы по проектам наработки технологий водородных топливных элементов.
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А самое охрененное в этом деле то , что проблемы в корейских движках происходят именно в тех узлах, где была произведена "глубокая доработка" эталонных японских силовых установок (где-то удешевили, а где-то просто недоскиздили).
НО! Есть несколько мааленьких таких нюансов.
1) Нет пока массовых дешёвых, экологичных и безопасных аккумуляторов.
Современные аккумуляторы:
- недешевы (а с исчерпанием легкодоступных запасов лития - будут становиться ещё дороже)
- неэкологичны (перерабатываются очень плохо, дорого и дешевле просто спечь аккумулятор в комок, чем выделить из него ценные материалы на переработку).
- небезопасны (тут и объяснять нечего).
2) Всё ещё меньшая автономность электротранспорта, по сравнению транспортом с ДВС.
Да, за 10 лет прогресс шагнул далеко вперёд. Но, всё же, современное авто с ДВС проедет 700-900 километров без подзарядки, заправится за 10 минут и проедет ещё столько же. Главное - водителей менять.
А высадишь аккумулятор "электрички" - сиди и пей кофе. Если поблизости нет быстрой зарядки - пить будешь долго. Конечно, подавляющему большинству и не надо столько проезжать. На 20-50 километров на работу и с работы уж всяко зарядки хватит. А за ночь можно и подзарядиться. Но - тем не менее.
3) Сама экологичность в плане общего выброса "электрички" с учётом производства самого автомобиля, производства и транспортировки электроэнергии для него, утилизации аккумулятора (и большая часть ресурсов для производства аккумов - пока, невозобновляемые) - совершенно сомнительна.
Да, вонять "электричка" тебе под нос не будет. И это большой плюс. Но - дождички кислотные как лились тебе на голову - так и будут литься. Потому что электроэнергия выработана на ближайшей ТЭС, которая и вывалит всю "прелесть" людям на голову. Авто с ДВС будут гадить меньше - а ТЭС - больше, так как энергии нужно будет в разы больше. Нужно запускать новые, экологически чистые мощности по выработке электроэнергии. И тут никак не помогут ни "зелёные" солнечные ни ветровые электростанции. Так как, к их работе и к их экологичности также есть вопросы.
Я считаю, что ближайшее будущее именно за АЭС.
Они по совокупности выбросов и эксплуатации гораздо экологичнее, чем ТЭС, ГЭС и вся эта новомодная "зелёная" энергетика.
Про инфраструктуру тут уже в комментариях отметили. С одной стороны, я согласен, что был бы спрос - и предложение будет. Инфраструктура подтянется. Но - затраты по модернизации старых сетей (а нужно будет переделать практически все сети с учётом кратно повысившегося энергопотребения) и прокладка новых -в какую копеечку встанет?.
Так что да - в перспективе "электрички" - наше будущее. Но, пока у них есть куча проблем.
Но - идеальным вариантом на ближайшую перспективу был бы переход на вид топлива, который может использовать существующую инфраструктуру, требует минимальной доработки ДВС, безопаснее и экологичнее бензина и, самое главное, является возобновляемым и дешёвым ресурсом.
В этом смысле считаю, что двигатели ан водородных элементах, что ДВС на газу - тупиковый и очень опасный путь.
Эти газы - невероятно опасны в случае утечки, а водород так вообще очень летуч и проникает даже сквозь стенки баллона. Плюс - водород достаточно дорог.
А топливо, удовлетворяющее всем названным мной качествам, таки есть. И, более того: на нёсм уже массово ездили до эпохи бензина, и ездят сейчас.
Это обычный спирт, именно этанол (лучше - чистый, но, можно использовать и в смеси с бензином или дизелем, как это делают в Южной Америке).
Он абсолютно экологичен, безопаснее бензина, достаточно дешев, возобновляем и инфраструктуру - от заправок до самих авто с ДВС можно перевести на него с минимальными доработками.
Единственный вопрос - в массовом производстве. Сеять зерновые, чтобы из них потом гнать спирт для авто - идея ущербная. Но - работы в этом направлении ведутся. Предлагается на спирт выращивать и перерабатывать водоросли.
Сейчас и припарковаться то негде, а не то чтоб присосаться к сети 220...
Пока не придумают нормальные акб, маленькие, легкие, быстрозаряжаемые, все эти электромобили - говно.
В западной Европе, где от атома уже отказались, а к ветрякам всё ещё стремятся, где-нибудь в Баварии на некой, предположим, Грюнденштрассе стоит зарядная станция для электроавто. Откуда берётся электричество на ней? Очевидно, от ближайшей электростанции. Скорее всего, теплоэлектростанции. Электричество там получают, скорее всего, раскручивая турбины энергией сжигаемого мазута. Не получается ли, что электромобили всё равно ездят на энергии, получаемой от сжигаемой нефти, только сжигаемой с кратно большим вредом для экологии?
Но ответ прост. Просто пытаются срань перенести подальше от города.
Хундайские движки не в топе самых надежных.
А с недавних лет и подавно.
Позвони им, и укажи на их глупость