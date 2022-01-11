Война с Китаем, о которой сейчас принято умалчивать

Далеко не всегда наши отношения с этим «соседом» были теплыми и дружескими. Не раз и не два мы были на грани серьезных столкновений, а в 1969 году конфликт перерос в настоящие боевые действия.
«Базу» для территориального спора заложили в 1919 году. Тогда на Парижской мирной конференции было принято решение о границах между странами. Если она проходила по реке, значит границу договорились учитывать по основному фарватеру.
Наша страна в конференции не участвовала - тогда шла гражданская война. А граница с Китаем проходила по правому берегу Амура и Уссури, в соответствии с Пекинским трактатом 1860 года. Тут есть юридическая хитрость: международные соглашения обратной силы не имеют, поэтому новое Парижское решение мы могли смело игнорировать.
Но большевики сделали смелый шаг и признали ничтожными все договорённости, которые ранее заключило царское правительство. Тогда о границе с Китаем никто и не думал, но позже это стало настоящей проблемой.
До поры, до времени, Китай был нищим, слабым, раздираемым гражданской войной и японской оккупацией. Но с середины 1950 он стал постепенно набирать вес и все смелей и смелей разговаривать с представителями СССР. Сталин к тому времени уже умер, а Хрущёва Мао Цзедун как равнозначную политическую фигуру не рассматривал.
Основная тема для разногласий - граница. Китай требовал провести её в соответствии с решениями Парижской конференции. И никаких уступок, поэтому переговоры сорвались.
А в 1960-х отношения практически полностью прекратились. С 1966 года китайцы стали регулярно нарушать границу и заходить на территорию СССР. Как правило, это выглядело так: толпа «мирных крестьян» высаживалась на спорной территории и начинала косить траву, собирать грибы или ловить рыбу. Нашим пограничникам было запрещено открывать огонь, поэтому они прогоняли «крестьян» палками и прикладами. И какое-то время это работало, и китайцы отходили.
А в 1968 году СССР ввел войска в Чехословакию для замирения «Пражской весны» и Китай объявил нашу страну «социалистическим империалистом». И тут же потребовал отдать все спорные территории, которые якобы принадлежали ему по итогам Парижской конференции.
И уже в марте 1969 года начались столкновения с применением бронетехники и установок «Град».
Бой за остров Даманский
Боевые действия начались в ночь с 1 на 2 марта. Примерно 300 китайских вооруженных солдат высадились на острове Даманский и заняли высоту. Утром к острову двинулась группа из 30 «мирных» китайских крестьян. Проще говоря - провокаторов.
Об этом поступил сигнал на пограничную заставу и к острову двинулись 3 группы наших военных, всего 32 человека. Они ехали на ГАЗ-69, ГАЗ-63 и БТР. Грузовик ГАЗ-63 заглох по дороге и пока бойцы с ним возились, остальная группа поспешила к острову.
Они прибыли на место, потребовали у «крестьян» покинуть территорию. Те бросились врассыпную и перед нашими воинами оказалось 300 вооруженных солдат, которые открыли огонь на поражение. Силы были неравны и 20 наших воинов погибло.
Тут как раз подоспел ГАЗ-63, который все-таки смог добраться до острова. Бойцы из этой группы пытались сдержать китайцев, но по ним ударила их артиллерия. Примерно через 30 минут прибыло подкрепление с соседней заставы: БТР и 20 бойцов. Их командир, старший лейтенант Бубенин приказал солдатам стрелять по китайцам, а сам с 4 бойцами сел в БТР зашел к врагу с тыла и открыл огонь из крупнокалиберного пулемета.
Так удалось уничтожить китайский командный пункт, после этого вражеские бойцы покинули остров.
Наступило затишье, оно длилось 12 дней. Для укрепления обороны с нашей стороны развернули мотострелковую дивизию. А со стороны Китая - 24-й пехотный полк, числом в 5000 бойцов.
И здесь началась неразбериха
14 марта из Москвы пришел приказ: оставить остров. Как только военные его исполнили, на Даманский сразу выдвинулись китайцы. Тогда пограничники выстроили БТР и снова поехали к острову - враг ретировался.
Через несколько часов поступил новый приказ - занять остров. Это и сделали, силами 60 бойцов на 4 БТР. Увидев это, китайцы сначала провели артподготовку, а потом пошли на штурм острова. Положение было критическим и наше командование запросило поддержки. Ответа не последовало.
Тогда командир погранотряда, полковник Леонов, решил двинуть к острову танки Т-62 и БТР. Завязался ожесточенный бой. Головной танк, в котором ехал полковник, был подбит, Леонов погиб. Оставшиеся машины прорвались к Даманскому и под их прикрытием пограничники сумели отступить.
После этого в атаку пошел мотострелковый батальон 135 дивизии, но попал под шквальный пулеметный огонь противника и отступил с большими потерями. Тут наконец поступил приказ из Москвы: «Подавить противника и его огневые точки». И отдельный реактивный дивизион БМ 21 «Град» превратил остров в пылающий факел.Спустя 10 минут советские солдаты заняли остров, практически не встречая сопротивления.
В ходе этих боев было ранено 98, и погибло 58 наших солдат. Со стороны Китая погибло 700 бойцов НОАК. После этого китайцы оставили мысли о захвате Даманского.
Но был и еще один бой
13 августа 1969 года, бойцы погранзаставы «Жаланашколь» (на территории современного Казахстана), заметили китайских солдат. Те вошли на территорию СССР и заняли сопки «Каменная» и «Правая». Было около 4 часов утра.
Следующие 3 часа пограничники через мегафон требовали покинуть территорию. Когда поняли, что это бесполезно - стали готовиться к бою. Но китайцы открыли огонь первыми: убили 2 и ранили 15 наших пограничников.
Тогда советские солдаты ринулись в бой и через 20 минут бой был окончен - китайцы в спешке бежали. Они потеряли 19 убитыми и еще 3 сдались в плен. После этого столкновений уже не было.
Вместо заключения
В 1991 году Даманский признали китайской территорией. Еще до этого, все спорные территории передал Китаю Казахстан. А в 2004 году Россия с Китаем подписали соглашение, по которому мы обязались отдать все спорные участки к 2009 году. Что и сделали. И пока на границе мир и покой. Пока…
Источник:
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