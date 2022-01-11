Война с Китаем, о которой сейчас принято умалчивать

Об этом поступил сигнал на пограничную заставу и к острову двинулись 3 группы наших военных, всего 32 человека. Они ехали на ГАЗ-69, ГАЗ-63 и БТР. Грузовик ГАЗ-63 заглох по дороге и пока бойцы с ним возились, остальная группа поспешила к острову.

Они прибыли на место, потребовали у «крестьян» покинуть территорию. Те бросились врассыпную и перед нашими воинами оказалось 300 вооруженных солдат, которые открыли огонь на поражение. Силы были неравны и 20 наших воинов погибло.

Тут как раз подоспел ГАЗ-63, который все-таки смог добраться до острова. Бойцы из этой группы пытались сдержать китайцев, но по ним ударила их артиллерия. Примерно через 30 минут прибыло подкрепление с соседней заставы: БТР и 20 бойцов. Их командир, старший лейтенант Бубенин приказал солдатам стрелять по китайцам, а сам с 4 бойцами сел в БТР зашел к врагу с тыла и открыл огонь из крупнокалиберного пулемета.

Так удалось уничтожить китайский командный пункт, после этого вражеские бойцы покинули остров.

Наступило затишье, оно длилось 12 дней. Для укрепления обороны с нашей стороны развернули мотострелковую дивизию. А со стороны Китая - 24-й пехотный полк, числом в 5000 бойцов.

И здесь началась неразбериха

14 марта из Москвы пришел приказ: оставить остров. Как только военные его исполнили, на Даманский сразу выдвинулись китайцы. Тогда пограничники выстроили БТР и снова поехали к острову - враг ретировался.

Через несколько часов поступил новый приказ - занять остров. Это и сделали, силами 60 бойцов на 4 БТР. Увидев это, китайцы сначала провели артподготовку, а потом пошли на штурм острова. Положение было критическим и наше командование запросило поддержки. Ответа не последовало.

Тогда командир погранотряда, полковник Леонов, решил двинуть к острову танки Т-62 и БТР. Завязался ожесточенный бой. Головной танк, в котором ехал полковник, был подбит, Леонов погиб. Оставшиеся машины прорвались к Даманскому и под их прикрытием пограничники сумели отступить.