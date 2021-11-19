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История, рекорды и космос: интересные факты о бумажных самолетах

История, рекорды и космос: интересные факты о бумажных самолетах (15 фото + 15 видео)

Автор:
19 ноября 2021 12:40
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Китай   СССР   Япония   бумажные самолеты   интересно   космос   леонардо да винчи   рекорды   
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Какие ассоциации у вас возникают при словосочетании «бумажный самолетик»?

Школа, перемена, соревнование чей дальше полетит, запуски с окон, моделирование самых крутых, разные способы сборки. Бумажный самолет - это первая попытка человека преодолеть сопротивление гравитации.

Считается, что первыми придумали бумажные самолеты – китайцы это было около 2000 лет назад. 

А спустя практически полторы тысячи слет Леонардо да Винчи использовал бумагу для создания модели орнитоптера.

В 18 веке братья Монгольфье-Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн изобрели воздушный шар, который состоял в том числе и из бумаги.

Братья Райт также использовали бумагу для создания своих летательных аппаратов.

 

Задокументировано, что английский художник и инженер Уоллис Ригби спроектировал первый бумажный самолет, было это в 1930-ых годах.

Примерно в то же время, Джек Нортроп из Lockheed Corporation стал использовать бумажные самолеты в качестве тестирования моделей, перед тем как начать строить полноразмерные большие самолеты.

А именно большую популярность бумажным самолетикам принесли обстоятельства, вызванные Второй мировой войны. Так как другие материалы, такие как: дерево, пластик и металл, считались стратегически важными, игрушки начали делать из бумаги.

В Советском союзе вышла книга П. Л. Анохина «Бумажные летающие модели» в 1959 году. Помимо истории самолетостроения, в книге описывались оригинальные модели летающих самолетов, так, к примеру, в книге была модель самолета «Як» из бумаги.

Самым большим на сегодняшний день считается бумажный самолет весом 680 килограмм и длиной 20 метров.

Над ним трудились около 4500 человек 4 года. В итоге его удалось поднять краном на несколько метров в воздух. Создатели сделали его для того, чтобы привлечь внимание к своему городу Фичбергу – одному из центров бумажной промышленности в Америке.


Наверное, самым милым большим бумажным самолетом, который не просто был поднят, но и запущен в воздух был самолет, который построил 12-летний американец Артуро совместно со специалистами из музея авиации и космоса города Пима и их коллегами, которые проектируют и строят реальные самолеты-невидимки. Идея пришла директору городского музея Ивонн Моррис.

Чтобы привлечь внимание детей к авиации и самолетостроению. Создание самого большого бумажного самолета привлекло внимание общественности. Для начала был устроен конкурс среди детей, которым было предложено спроектировал свои маленькие бумажные самолеты и чей пролетит дальше всех, тот и будет участвовать в создании большой версии своего маленького самолета.

Победил Артуро Валтенегро, который вместе со специалистами построил и запустил Arturo Desert Eagle (Пустынный Орел Артура). Длина этой махины была равна 14 метров, а размах крыльев – 8 метров. «Пустынного Орла Артура» подняли с помощью вертолета, он достаточно быстро спланировал, пролетев всего лишь 10 секунд.

В 2011 году немецкие исследователи запустили две сотни бумажных самолетиков с SD картами с высоты 36,5 километров, в итоге самолетики находили в Канаде, Африке и Калифорнии.

Но японцы пошли еще дальше. Они хотели запустить бумажный самолет из космоса. Для этого они провели испытания в аэродинамической трубе. Предполагаемый бюджет проекта по запуску бумажных самолетов из космоса мог составить несколько миллионов йен.


Но от эксперимента пришлось отказаться из-за того, что было бы сложно отследить «бумажные» самолеты, после преодоления атмосферы, так как большую часть поверхности земли занимает вода. К тому же, эксперимент бы не смог доказать изначальной задумки авторов, что низкоскоростной вход в атмосферу с низким коэффициентом трения в атмосфере возможен.

К слову, бумажный самолет все-таки был запущен в космосе, правда сделано это было в космическом корабле во время одного из полетов человека в космос.


Рекордсменом по самому длительному полету бумажного самолета стал Такуо Тода. Его самолет пролетел 29,2 секунды. Рекорд был установлен в 2010 году во время соревнований по запуску бумажных самолетиков в городе Фукуяма.

Самым маленьким бумажным самолетом считается оригами-самолетик, который создал при помощи микроскопа японец Наито. Бумажный самолет сделали из листа бумаги размером в 2,9 кв миллиметра.

Доктор Джеймс Портер, глава кафедры роботизированной хирургии в шведском университете, складывает маленький бумажный самолетик с роботом da Vinci.

Конечно, для того чтобы отправить бумажный самолет в космос или побить мировые рекорды по размерам нужно множество усилий и средств, но если пост навеял желание сделать бумажный самолетик, то вот вам несколько видео инструкций:

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Метки: Китай   СССР   Япония   бумажные самолеты   интересно   космос   леонардо да винчи   рекорды   
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