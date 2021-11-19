История, рекорды и космос: интересные факты о бумажных самолетах

Но японцы пошли еще дальше. Они хотели запустить бумажный самолет из космоса. Для этого они провели испытания в аэродинамической трубе. Предполагаемый бюджет проекта по запуску бумажных самолетов из космоса мог составить несколько миллионов йен.

Но от эксперимента пришлось отказаться из-за того, что было бы сложно отследить «бумажные» самолеты, после преодоления атмосферы, так как большую часть поверхности земли занимает вода. К тому же, эксперимент бы не смог доказать изначальной задумки авторов, что низкоскоростной вход в атмосферу с низким коэффициентом трения в атмосфере возможен.