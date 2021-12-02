Последний пленный Второй Мировой: венгр провел 53 года вдали от родины

В 1943 году он вступил в армию и отправился на Восточный фронт. В первые же дни боевых действий насмотрелся на зверства товарищей и очень быстро охладел к войне. Понял, что нет здесь никакой романтики - только убийства и издевательства над пленными.

Для справки: во Второй Мировой Венгрия была союзником Гитлера. И солдаты ее армии выделялись жестокостью даже на фоне «орлов» Третьего рейха.

Так что все, о чем мечтал Андраш - вернуться домой. Но это получилось сделать только спустя полвека.

Летом 1944 года бравая Советская армия перешла к финальной стадии Белорусской наступательной операции - освобождению Польши. Бились наши воины отчаянно и быстро продвигались вперед. Они бодро теснили нацистов и их союзников, и в одном из боев под Краковым Андраш попал в плен. С этого момента война для него закончилась, он попал в лагерь в Ленинградской области.