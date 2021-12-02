Последний пленный Второй Мировой: венгр провел 53 года вдали от родины

На фронт он ушел 17-летним пареньком, а вернулся стариком в инвалидном кресле.
11 августа 2000 года в аэропорту Будапешта был настоящий ажиотаж. Десятки журналистов, дипломатов и зевак встречали скромного пожилого мужчину. Его имя - Андраш Тома. Эта история о том, как человек сначала оказался никому не нужен, а потом его старательно хотели забыть.
Молодой доброволец
В 1943 году он вступил в армию и отправился на Восточный фронт. В первые же дни боевых действий насмотрелся на зверства товарищей и очень быстро охладел к войне. Понял, что нет здесь никакой романтики - только убийства и издевательства над пленными.
Для справки: во Второй Мировой Венгрия была союзником Гитлера. И солдаты ее армии выделялись жестокостью даже на фоне «орлов» Третьего рейха.
Так что все, о чем мечтал Андраш - вернуться домой. Но это получилось сделать только спустя полвека.
Летом 1944 года бравая Советская армия перешла к финальной стадии Белорусской наступательной операции - освобождению Польши. Бились наши воины отчаянно и быстро продвигались вперед. Они бодро теснили нацистов и их союзников, и в одном из боев под Краковым Андраш попал в плен. С этого момента война для него закончилась, он попал в лагерь в Ленинградской области.
В 1945 году был подписан пакт о репатриации военнопленных, интернированных и гражданских лиц. По нему, в первую очередь, домой отправляли инвалидов и больных. А Тома был вполне здоров, поэтому находился в лагере до 1947 года. Затем его направили в госпиталь, эта была обычная практика: перед отправкой пленных осматривали, и, если надо, оказывали медицинскую помощь. И вот здесь произошла неприятность.
Во время этапирования в госпиталь у Андроша случился нервный срыв: он перестал общаться, ушел в себя, выглядел потерянным и безразличным. В госпитале осмотрели необычного пациента и решили отправить в психиатрическую больницу в городе Котельнича Кировской области. Там он стал чудить еще сильнее: говорил о себе в третьем лице, не спал и мало ел. Так что врачи решили заняться его лечением.
Скажи мне свое имя
Ему поставили диагноз - шизофрения. Он был настолько плох, что даже не мог назвать свое имя. По обрывкам его речи, венгра идентифицировали как Томаша Андриановича Андриаша. Появилось новое имя, и с этого момента он окончательно потерял связь с родными, они считали его погибшим на полях сражений. Теперь его домом стала психиатрическая клиника, он провел в ней десятки лет.
Отказ
После развала СССР главным врачом больницы стал Юрий Петухов. Он прикладывал немало сил, чтобы связаться с венгерскими властями и отправить Андроша домой. Не все без толку - Венгрия тогда хотела войти в ЕС и ей был ну совсем не интересен ветеран Второй Мировой. Живое напоминание того, что страна была союзником Гитлера, а такая «реклама» Венгрии была не нужна.
Ситуация изменилась, когда Петухов познакомился с директором детской колонии Карлом Моравчиком, тот отлично знал венгерский. Карл пришел к Андрошу, они разговорились - все-таки длительное лечение дало свои плоды и пациент уже мог нормально общаться. Тогда-то он и рассказал свою историю и ее передали венгерским властям и СМИ.
Возвращение на родину
Это была сенсация: венгерские журналисты буквально трубили о судьбе Андроша и власти уже не могли его игнорировать. Так солдат, военнопленный и пациент смог вернуться домой спустя 53 года.
Сначала его отправили на повторную экспертизу: венгры не хотели признавать, что он болен и платить пенсию. Дело в том, что тогда им надо было и признать, что все это время он числился в рядах армии, а значит выплатить все полагающееся жалованье. Но врачи диагноз подтвердили и тут уж не оставалось ничего другого, как с ним согласиться. Попутно его еще и повысили до старшего сержанта. А потом сдали на руки сводной сестре.
Правда радоваться Тома уже не мог: это был больной, разбитый жизнью старик. После возвращения на родину он прожил всего четыре года.
Источник:
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Автор, ты совсем о.х.у.е.л гитлерюгенда называть "ветераном второй мировой"?
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что тут можно сказать? за чужой счёт хотел "повеселится" и пограбить...
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В его положении только такая версия помогла бы ему сохранить жизнь.
Ему еще памятник поставят падлы ..Ну ну