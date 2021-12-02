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Последний пленный Второй Мировой: венгр провел 53 года вдали от родины

Последний пленный Второй Мировой: венгр провел 53 года вдали от родины (6 фото)

Автор:
02 декабря 2021 21:09
Метки: СССР   венгрия   война   вторая мировая   пленный   
1069
6

На фронт он ушел 17-летним пареньком, а вернулся стариком в инвалидном кресле.

11 августа 2000 года в аэропорту Будапешта был настоящий ажиотаж. Десятки журналистов, дипломатов и зевак встречали скромного пожилого мужчину. Его имя - Андраш Тома. Эта история о том, как человек сначала оказался никому не нужен, а потом его старательно хотели забыть.

Молодой доброволец

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В 1943 году он вступил в армию и отправился на Восточный фронт. В первые же дни боевых действий насмотрелся на зверства товарищей и очень быстро охладел к войне. Понял, что нет здесь никакой романтики - только убийства и издевательства над пленными.

Для справки: во Второй Мировой Венгрия была союзником Гитлера. И солдаты ее армии выделялись жестокостью даже на фоне «орлов» Третьего рейха.

Так что все, о чем мечтал Андраш - вернуться домой. Но это получилось сделать только спустя полвека.

Летом 1944 года бравая Советская армия перешла к финальной стадии Белорусской наступательной операции - освобождению Польши. Бились наши воины отчаянно и быстро продвигались вперед. Они бодро теснили нацистов и их союзников, и в одном из боев под Краковым Андраш попал в плен. С этого момента война для него закончилась, он попал в лагерь в Ленинградской области.

В 1945 году был подписан пакт о репатриации военнопленных, интернированных и гражданских лиц. По нему, в первую очередь, домой отправляли инвалидов и больных. А Тома был вполне здоров, поэтому находился в лагере до 1947 года. Затем его направили в госпиталь, эта была обычная практика: перед отправкой пленных осматривали, и, если надо, оказывали медицинскую помощь. И вот здесь произошла неприятность.

Во время этапирования в госпиталь у Андроша случился нервный срыв: он перестал общаться, ушел в себя, выглядел потерянным и безразличным. В госпитале осмотрели необычного пациента и решили отправить в психиатрическую больницу в городе Котельнича Кировской области. Там он стал чудить еще сильнее: говорил о себе в третьем лице, не спал и мало ел. Так что врачи решили заняться его лечением.

Скажи мне свое имя

Ему поставили диагноз - шизофрения. Он был настолько плох, что даже не мог назвать свое имя. По обрывкам его речи, венгра идентифицировали как Томаша Андриановича Андриаша. Появилось новое имя, и с этого момента он окончательно потерял связь с родными, они считали его погибшим на полях сражений. Теперь его домом стала психиатрическая клиника, он провел в ней десятки лет.

Отказ

После развала СССР главным врачом больницы стал Юрий Петухов. Он прикладывал немало сил, чтобы связаться с венгерскими властями и отправить Андроша домой. Не все без толку - Венгрия тогда хотела войти в ЕС и ей был ну совсем не интересен ветеран Второй Мировой. Живое напоминание того, что страна была союзником Гитлера, а такая «реклама» Венгрии была не нужна.

Ситуация изменилась, когда Петухов познакомился с директором детской колонии Карлом Моравчиком, тот отлично знал венгерский. Карл пришел к Андрошу, они разговорились - все-таки длительное лечение дало свои плоды и пациент уже мог нормально общаться. Тогда-то он и рассказал свою историю и ее передали венгерским властям и СМИ.

Возвращение на родину

Это была сенсация: венгерские журналисты буквально трубили о судьбе Андроша и власти уже не могли его игнорировать. Так солдат, военнопленный и пациент смог вернуться домой спустя 53 года.

Сначала его отправили на повторную экспертизу: венгры не хотели признавать, что он болен и платить пенсию. Дело в том, что тогда им надо было и признать, что все это время он числился в рядах армии, а значит выплатить все полагающееся жалованье. Но врачи диагноз подтвердили и тут уж не оставалось ничего другого, как с ним согласиться. Попутно его еще и повысили до старшего сержанта. А потом сдали на руки сводной сестре.

Правда радоваться Тома уже не мог: это был больной, разбитый жизнью старик. После возвращения на родину он прожил всего четыре года.

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Метки: СССР   венгрия   война   вторая мировая   пленный   
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16  комментариев
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13k
Алан Час назад
Ибонехуй. Он не яблоки собирался воровать. Тварь хотела убивать. Сожалею всей Венгрии , что он не сдох раньше
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37k
Вепс 16 минут назад
Печальная история. Но учитывая то, что он он воевал на стороне немцев, никто не знает от чего у него кукуха сьехала, поэтому, туда ему и дорога.
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462
Pterocactus 21 минуту назад
А могли его под Воронежем положить. Повезло.
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33k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Странно, что венгерские власти не использовали его в целях нагнетания русофобии. Солдат, военнопленный, 50 лет в психушке - да это готовый сценарий для ужастика об СССР и России.
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−3
Shoshka 48 минут назад
НКВДшники знали как пытать людей. До психушки довели
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4k
Fishki_surfer 49 минут назад
>> ей был ну совсем не интересен ветеран Второй Мировой

Автор, ты совсем о.х.у.е.л гитлерюгенда называть "ветераном второй мировой"?
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 59 минут назад
"он вступил в армию и отправился на Восточный фронт"
-----------------------------
что тут можно сказать? за чужой счёт хотел "повеселится" и пограбить...
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9k
nihilists Час назад
В 1943 году он вступил в армию и отправился на Восточный фронт............ То есть пошел добровольцем.... Гнида мадьярская!
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2k
Mowgley Час назад
Получается, эта гнида в плену все время гасился, а не работал, хотя должен был разрушенное восстанавливать.
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38k
Андрей Час назад
В первые же дни боевых действий насмотрелся на зверства товарищей и очень быстро охладел к войне. Понял, что нет здесь никакой романтики - только убийства и издевательства над пленными.
________________________________________________________________

В его положении только такая версия помогла бы ему сохранить жизнь.
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2k
Frank Borman Час назад
Поделом п@дарасу. Жалко, что не сдох еще раньше.
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30k
Растрелли В.В. Час назад
Вы хотите, чтобы я пустил слезу по этой паскуде?
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426
Mixan Растрелли В.В. Час назад
Намекают на это явно, этой слезливой статьей ..Он пришел с войной в СССР ,чтобы убивать и грабить и он это делал с улыбочкой ,пока бить их не начали ..
Ему еще памятник поставят падлы ..Ну ну
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236
super.kkk-2016 Растрелли В.В. Час назад
да
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