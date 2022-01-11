FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8343 поста • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
«Получите по я…ам!»: евродепутат попытался пригрозить России

«Получите по я…ам!»: евродепутат попытался пригрозить России (5 фото)

Автор:
11 января 2022 16:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Захарова   евродепутат   лавров   министр   твит   угроза России   
2232
5

Так бывший министр иностранных дел Польши ответил на слова Сергея Лаврова. Получилось неумело, но смешно.

Сергей Лавров вчера сделал твит:

×

И в чем он не прав? При том, что в НАТО в свое время клялись и божились «не расширяться на Восток». Но им верить - все равно, что иметь дело с шулером и надеяться на честную игру.

Так вот, этот твит вызвал жгучую боль у бывшего министра иностранных дел Польши и нынешнего евродепутата, Радослава Сикорского. Он заявил:

У Твиттера корявый переводчик, поэтому приведу основную мысль пана Сикорского:

«Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам».

Сразу видно, что дипломат он опытный и способный) Не зря МИД возглавлял. Хотя и в этом есть плюсы - по крайней мере, стали называть вещи своими именами. Примерно так они к нам и относятся - заткнитесь и делайте, что говорят. Иначе получите по му…

Современная дипломатия…

У нас, кстати, тоже есть его «коллега» - Мария Захарова. Иногда неплохо отжигает, примерно так: «Деньги есть? А если найду?» Но в этот раз она более тонко стебанула его твит и любовь европейцев к ЛГБТ:

«Россия - женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия».

Вся эта война твитов происходит на фоне предстоящих переговоров Россия - НАТО. Где наша сторона в очередной раз будет требовать от НАТО не расширяться. Ну а они будут требовать… наверное, мирового господства. Все остальное они уже отжали.

Про эти переговоры уже высказался замминистра иностранных дел Сергей Рябков:

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

Ну что же, посмотрим, кто кому даст пинка. Ещё посмотрим…


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Захарова   евродепутат   лавров   министр   твит   угроза России   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
GoInDown 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
2k
Frank Borman 19 минут назад
Так это же пан Сикорски. Пшекский п@дарас,который еще в 80е воевал в Афганистане с СА на стороне моджахедов. Что еще можно ожидать от пшекогея?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Bar0 Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−192
Олександр Алещенко 48 минут назад
Россия клялась стоя на коленях уважать целостность Украины,и что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Шварценфегель 51 минуту назад
Почему "не зависимый" на на родном языке пишет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Нанук Паналык Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Совранский 2 часа назад
стал жертвой концепции гендерного разнообразия (с) - это что то из классики.
Типа женщина с низкой социальной ответственностью!

Так тонко, литературно назвать 3,14дораса - 3,[мат], надо суметь! Браво!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как слетать в космос, не платя космические миллиарды Как слетать в космос, не платя космические миллиарды Ушел из жизни Евгений Чазов — министр здравоохранения СССР и врач нескольких генсеков Ушел из жизни Евгений Чазов — министр здравоохранения СССР и врач нескольких генсеков В Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев В Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев Министр финансов «засомневался» в низких зарплатах в России Министр финансов «засомневался» в низких зарплатах в России Представитель МИД Мария Захарова: «Вот они — люди Х» Представитель МИД Мария Захарова: «Вот они — люди Х» К крымской чиновнице-матершиннице пришли следователи К крымской чиновнице-матершиннице пришли следователи
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51528



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
20
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?
2
92
Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?
Набирающие популярность в сообществах
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
8
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
2021 год в фотографиях
2
7
2021 год в фотографиях
Как слетать в космос, не платя космические миллиарды
Как слетать в космос, не платя космические миллиарды
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чай пить - это святое
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#люди#в мире#аварии#картинки#авто аварии#забавно#Приколы
#фото#животные#факты#подборка#интересное#автомобили#СССР#автомир#Казахстан#собаки
#прикол#ватермарк#кино#Россия#Ynews#дтп#дети#фильм#коты#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться