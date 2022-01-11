«Получите по я…ам!»: евродепутат попытался пригрозить России

И в чем он не прав? При том, что в НАТО в свое время клялись и божились «не расширяться на Восток». Но им верить - все равно, что иметь дело с шулером и надеяться на честную игру.

Так вот, этот твит вызвал жгучую боль у бывшего министра иностранных дел Польши и нынешнего евродепутата, Радослава Сикорского. Он заявил: