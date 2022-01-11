«Получите по я…ам!»: евродепутат попытался пригрозить России

Так бывший министр иностранных дел Польши ответил на слова Сергея Лаврова. Получилось неумело, но смешно.
Сергей Лавров вчера сделал твит:
И в чем он не прав? При том, что в НАТО в свое время клялись и божились «не расширяться на Восток». Но им верить - все равно, что иметь дело с шулером и надеяться на честную игру.
Так вот, этот твит вызвал жгучую боль у бывшего министра иностранных дел Польши и нынешнего евродепутата, Радослава Сикорского. Он заявил:
У Твиттера корявый переводчик, поэтому приведу основную мысль пана Сикорского:
«Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам».
Сразу видно, что дипломат он опытный и способный) Не зря МИД возглавлял. Хотя и в этом есть плюсы - по крайней мере, стали называть вещи своими именами. Примерно так они к нам и относятся - заткнитесь и делайте, что говорят. Иначе получите по му…
Современная дипломатия…
У нас, кстати, тоже есть его «коллега» - Мария Захарова. Иногда неплохо отжигает, примерно так: «Деньги есть? А если найду?» Но в этот раз она более тонко стебанула его твит и любовь европейцев к ЛГБТ:
«Россия - женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия».
Вся эта война твитов происходит на фоне предстоящих переговоров Россия - НАТО. Где наша сторона в очередной раз будет требовать от НАТО не расширяться. Ну а они будут требовать… наверное, мирового господства. Все остальное они уже отжали.
Про эти переговоры уже высказался замминистра иностранных дел Сергей Рябков:
«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
Ну что же, посмотрим, кто кому даст пинка. Ещё посмотрим…
Источник:
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Типа женщина с низкой социальной ответственностью!
Так тонко, литературно назвать 3,14дораса - 3,[мат], надо суметь! Браво!