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Ушел из жизни Евгений Чазов — министр здравоохранения СССР и врач нескольких генсеков

Ушел из жизни Евгений Чазов — министр здравоохранения СССР и врач нескольких генсеков (9 фото)

Автор:
12 ноября 2021 19:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Маршал   СССР   брежнев   врач   министр   смерть   
2119
9

Он сделал выдающуюся карьеру и жил достойно до самого последнего дня.

Евгений Иванович Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде. В 1953-м закончил медицинский и поступил в ординатуру. Там сразу обратили внимание на одаренного молодого человека — это и стало началом его большого и славного пути.

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Он работал как проклятый, брался за все и все хотел успеть. Параллельно продолжил учиться, получил звание профессора и возглавил НИИ кардиологии. Хотя к этому не стремился, но должности сами его «находили». А он все мечтал о научной карьере.

В 1976 году стал директором Всесоюзного кардиологического центра. Основной профиль работы: исследования в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Был награжден целым ворохом (без преувеличения) наград: от союзных до иностранных и современных российских. Герой социалистического труда, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден Всемирной организацией здравоохранения «За выдающиеся заслуги в общественной медицине». Воспитал больше 50 учеников-кардиологов — сейчас они работают по всему миру.

С 1987 по 1990 год Евгений Иванович был министром здравоохранения СССР. А до этого успел побывать лечащим врачом и консультантом нескольких влиятельных людей.

Рокоссовского, Жукова, Конева:

Суслова, Андропова, Черненко:

Ну и Брежнева, конечно же)

И это только самые известные.

Евгений Иванович работал до последнего дня и успел сделать столько, что многим хватило бы на 5 последовательных жизней и на 10 параллельных. Теперь этот труд продолжат его ученики. А он ушел в возрасте 92 лет и вместе с ним закончилась целая эпоха в медицине, науке и общественной жизни.

Земля пухом…

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Метки: Маршал   СССР   брежнев   врач   министр   смерть   
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13  комментариев
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657
Mazter 2 часа назад
"Хотя к этому не стремился, но должности сами его «находили».

Вот это и должно быть в послужном списке руководителя, а не "навыки эффективного руководства без понимания сути предмета"
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10k
Иван Васильевич Полчаса назад
Обратите внимание, как один за одним уходят по-настоящему ВЕЛИКИЕ, которых НЕКОМУ заменить! Великие ученые, Великие врачи, Великие инженеры, Великие артисты!

Все они сформировались как личности и специалисты с большой буквы, став великими в великой стране! В той стране, которую сегодня определённая категория граждан любит порочить как негодную!
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13k
Broser 56 минут назад
Уважение человеку с большой буквы. Сейчас герои всех СМИ, те кто отнял человеческие жизни, а не те кто спас людям жизнь. Жуть.
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13k
Алексей 58 минут назад
Дай создатель дожить до таких лет в адеквате.
А уж оставаться активным и оставить кильватере СТОЛЬКО !!!
Он себе "там" не только место занял, а еще и автобан к этому месту выложил
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26k
Григорий 2 часа назад
1929 год
Он прошел черное горнило Союза - там лизоблюды не выживали - жопы менялись резко, а вторично туалетную бумагу не используем, брезгуем. Потому только упертые социалисты и толковые спецы в цене. Видать был и тем и этим. Побольше-бы нам таких людей.
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5k
Ya 2 часа назад
Да, это был врач с большой буквы, а сейчас всякие малышевы, мясниковы и много подобного мусора псевдоврачей взращенных телевидением и интернетом.
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21k
Mike Miller 2 часа назад
Последнее фото в посте. Посмотрите. Там старик. Но посмотрите на его глаза.
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Замечательный был Челвек и Врач с большой буквы. Сорбкть тут не слишком уместно. Человек прожиль боьльшую и яркую жизнь. Настолько долгую, какую мало кому удаётся. Но искренне жаль всё таки. Мои соболезнования родственникам и друзьям.
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Земля пухом....
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5k
Ruk 2 часа назад
придворный лекарь
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352
Mixan Ruk 2 часа назад
Великий врач и человек !!!! Земля пухом ..
Все таки его пациенты специфические долгую жизнь прожили ,при всех стрессах и нагрузках ..И он кстате не только власть имущих лечил ..Сталинское поколение уходит ,создавшее великое социальное государство ,которое до сих пор помнят и пользуются его достижениями ..Вечная память !
Кто знает ,тот поймет .!
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