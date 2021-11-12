Ушел из жизни Евгений Чазов — министр здравоохранения СССР и врач нескольких генсеков

Он сделал выдающуюся карьеру и жил достойно до самого последнего дня.
Евгений Иванович Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде. В 1953-м закончил медицинский и поступил в ординатуру. Там сразу обратили внимание на одаренного молодого человека — это и стало началом его большого и славного пути.
Он работал как проклятый, брался за все и все хотел успеть. Параллельно продолжил учиться, получил звание профессора и возглавил НИИ кардиологии. Хотя к этому не стремился, но должности сами его «находили». А он все мечтал о научной карьере.
В 1976 году стал директором Всесоюзного кардиологического центра. Основной профиль работы: исследования в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Был награжден целым ворохом (без преувеличения) наград: от союзных до иностранных и современных российских. Герой социалистического труда, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден Всемирной организацией здравоохранения «За выдающиеся заслуги в общественной медицине». Воспитал больше 50 учеников-кардиологов — сейчас они работают по всему миру.
С 1987 по 1990 год Евгений Иванович был министром здравоохранения СССР. А до этого успел побывать лечащим врачом и консультантом нескольких влиятельных людей.
Рокоссовского, Жукова, Конева:
Суслова, Андропова, Черненко:
И это только самые известные.
Евгений Иванович работал до последнего дня и успел сделать столько, что многим хватило бы на 5 последовательных жизней и на 10 параллельных. Теперь этот труд продолжат его ученики. А он ушел в возрасте 92 лет и вместе с ним закончилась целая эпоха в медицине, науке и общественной жизни.
Земля пухом…
Источник:
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Вот это и должно быть в послужном списке руководителя, а не "навыки эффективного руководства без понимания сути предмета"
Все они сформировались как личности и специалисты с большой буквы, став великими в великой стране! В той стране, которую сегодня определённая категория граждан любит порочить как негодную!
А уж оставаться активным и оставить кильватере СТОЛЬКО !!!
Он себе "там" не только место занял, а еще и автобан к этому месту выложил
Он прошел черное горнило Союза - там лизоблюды не выживали - жопы менялись резко, а вторично туалетную бумагу не используем, брезгуем. Потому только упертые социалисты и толковые спецы в цене. Видать был и тем и этим. Побольше-бы нам таких людей.
Все таки его пациенты специфические долгую жизнь прожили ,при всех стрессах и нагрузках ..И он кстате не только власть имущих лечил ..Сталинское поколение уходит ,создавшее великое социальное государство ,которое до сих пор помнят и пользуются его достижениями ..Вечная память !
Кто знает ,тот поймет .!
У тебя к нему конкретные претензии?