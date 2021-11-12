Ушел из жизни Евгений Чазов — министр здравоохранения СССР и врач нескольких генсеков

И это только самые известные.

Евгений Иванович работал до последнего дня и успел сделать столько, что многим хватило бы на 5 последовательных жизней и на 10 параллельных. Теперь этот труд продолжат его ученики. А он ушел в возрасте 92 лет и вместе с ним закончилась целая эпоха в медицине, науке и общественной жизни.