СК начал проверку видео с "пьянствующими" на рабочем месте врачами

Следственный комитет заинтересовался вызвавшим общественный резонанс роликом, на кадрах которого запечатлены выпивающие целующиеся за столом врачи Лесосибирской межрайонной больницы.

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Общественное возмущение вызвало, скорее, не само видео, а заголовок к нему: "Умирающий пациент заснял пьянствующих врачей". Впоследствии выяснилось, что ролик засняла с улицы жена одного из пациентов. Который, однако, действительно в момент застолья врачей находился в реанимации и умер на следующий день.





Следственному комитету предстоит выяснить, кто из врачей виноват больше - те, что устроили застолье и не оказывали помощь умирающему мужичине (и могли ли они помочь), или непосредственно лечащий доктор из хирургического отделения, который ушёл на выходные.





За алкоголь, если подтвердится его наличие, медиков, естественно, тоже накажут. Но как рассказала Лидия Кузичева, сестра умершего пациента, на претензии семьи главный врач больницы заявил, что в ролике спиртного нет, он его не увидел.