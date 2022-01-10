СК начал проверку видео с "пьянствующими" на рабочем месте врачами

По словам главврача больницы, у его подчинённых было чаепитие.
Следственный комитет заинтересовался вызвавшим общественный резонанс роликом, на кадрах которого запечатлены
выпивающие целующиеся за столом врачи Лесосибирской межрайонной больницы.
Общественное возмущение вызвало, скорее, не само видео, а заголовок к нему: "Умирающий пациент заснял пьянствующих врачей". Впоследствии выяснилось, что ролик засняла с улицы жена одного из пациентов. Который, однако, действительно в момент застолья врачей находился в реанимации и умер на следующий день.
Следственному комитету предстоит выяснить, кто из врачей виноват больше - те, что устроили застолье и не оказывали помощь умирающему мужичине (и могли ли они помочь), или непосредственно лечащий доктор из хирургического отделения, который ушёл на выходные.
За алкоголь, если подтвердится его наличие, медиков, естественно, тоже накажут. Но как рассказала Лидия Кузичева, сестра умершего пациента, на претензии семьи главный врач больницы заявил, что в ролике спиртного нет, он его не увидел.
Вот это видео:
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По словам Лидии, в ролике она насчитала семерых сотрудников одной только реанимации, которые должны были не развлекаться за новогодним столом, а находиться на посту. Более того, женщина заявила, что ранее врачи отказались везти её брата в другие больницы.
Инцидент произошёл 4 января. К проверке Следственного комитета подключилась прокуратура Красноярского края и Минздрав. Какие санкции могут грозить врачам, пока неизвестно.
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Но ведь как всегда: уволим этих, кто работать будет? С таким отношением и живем.
настало время о*х*уительнейших историй
- позавчера это снимал сам больной через дверь кабинета
- вчера это уже была его сестра после его смерти
- сегодня это его жена с улицы а умрет он только завтра
бл*ядь шли бы вы на*х*уй говноеды поганые с фишек...
И мерзко щерилось табло,
ведь не людей они спасали,
а друг у друга член сосали.
К слову, а что на видео? Ну, сели медработники покушать. Что здесь предосудительного?