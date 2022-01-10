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СК начал проверку видео с "пьянствующими" на рабочем месте врачами

СК начал проверку видео с "пьянствующими" на рабочем месте врачами (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 12:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Лесосибирск   больница   видео   врачи   застолье   пациент   проверка   резонанс   
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По словам главврача больницы, у его подчинённых было чаепитие.

Следственный комитет заинтересовался вызвавшим общественный резонанс роликом, на кадрах которого запечатлены выпивающие целующиеся за столом врачи Лесосибирской межрайонной больницы.

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Общественное возмущение вызвало, скорее, не само видео, а заголовок к нему: "Умирающий пациент заснял пьянствующих врачей". Впоследствии выяснилось, что ролик засняла с улицы жена одного из пациентов. Который, однако, действительно в момент застолья врачей находился в реанимации и умер на следующий день.


Следственному комитету предстоит выяснить, кто из врачей виноват больше - те, что устроили застолье и не оказывали помощь умирающему мужичине (и могли ли они помочь), или непосредственно лечащий доктор из хирургического отделения, который ушёл на выходные.



За алкоголь, если подтвердится его наличие, медиков, естественно, тоже накажут. Но как рассказала Лидия Кузичева, сестра умершего пациента, на претензии семьи главный врач больницы заявил, что в ролике спиртного нет, он его не увидел.

По словам Лидии, в ролике она насчитала семерых сотрудников одной только реанимации, которые должны были не развлекаться за новогодним столом, а находиться на посту. Более того, женщина заявила, что ранее врачи отказались везти её брата в другие больницы.


Инцидент произошёл 4 января. К проверке Следственного комитета подключилась прокуратура Красноярского края и Минздрав. Какие санкции могут грозить врачам, пока неизвестно.

Источник:

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Метки: Лесосибирск   больница   видео   врачи   застолье   пациент   проверка   резонанс   
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27k
Aqueronte Час назад
То есть если врачи не бухали а пили чай вместо оказания помощи то это не должностное преступление?
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11k
K7OO 14 минут назад
Следствие всяко выяснит причины, по которым скончался пациент. И вряд ли Минздрав или СК станут кого-то покрывать в этой районной больничке. Если накосорезили - ответят, если их вины нет - все стихнет и забудется. Но мы вряд ли услышим результаты, т.к. всем интересны только сиюминутные вбросы и бурление говн, а не истинное положение дел.
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5k
Максим Полчаса назад
Я конечно понимаю, что врачи тоже люди и им хочется отдохнуть. Но почему это надо делать на рабочем месте, тем более когда от тебя зависит жизнь людей?
Но ведь как всегда: уволим этих, кто работать будет? С таким отношением и живем.
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419
Thor Steiner Максим 23 минуты назад
Пожарные тоже хотят отдохнуть, и военные хотят отдохнуть, все хотят отдохнуть, но не всегда имеют на это право.
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1k
poбт 44 минуты назад
"ролик засняла с улицы жена одного из пациентов. Который, однако, действительно в момент застолья врачей находился в реанимации и умер на следующий день"
настало время о*х*уительнейших историй

- позавчера это снимал сам больной через дверь кабинета
- вчера это уже была его сестра после его смерти
- сегодня это его жена с улицы а умрет он только завтра
бл*ядь шли бы вы на*х*уй говноеды поганые с фишек...
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2k
сеньор Леонсио 44 минуты назад
Они же нас от пандемии спасают! Просто отдохнут,бухнут,перетрахаются,и снова продолжат борьбу с короновирусом!
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28
Greg Staton 48 минут назад
Чушкари. [мат] там друг друга и пьют
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11k
Taximaxi 50 минут назад
Стояло много там чего,
И мерзко щерилось табло,
ведь не людей они спасали,
а друг у друга член сосали.
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6k
Дмитрий Горчилин Час назад
Реанимация- это место где люди умирают ежедневно. Туда везут самых тяжелых и безнадежных. Некоторых удается спасти. Медработники которые там работают на каждом дежурстве имеют дело с умирающими, умершими, родственниками умерших. И если они при этом не нажираются в хламину в самом начале дежурства, если они не рехнулись- это уже для них большой плюс.
К слову, а что на видео? Ну, сели медработники покушать. Что здесь предосудительного?
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460
Алексей Час назад
Аксиома: в январские праздники лучше не попадать в больницу.
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3k
Едондер пуп Час назад
Женами санкции уже наложены, я считаю. Только шапочки придерживали чаёвники, однозначно))
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5k
tamin Час назад
Предлагаю врачам запретить отпуска. Ведь люди умирают. Запретить купальники, а то вдруг ребёнок увидит тётю на приёме а врач-образец морали. Запретить детей. Они ведь должны все время на больных тратить. Запретить брак, см. Предыдущий пункт. Запретить переезжать, а то он уедет, а кто лечить будет. Забрать паспорт, чтобы сидел в больнице вечно. И да, Запретить ему спать. А то ведь пациенты...
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1k
Alex Xela Час назад
У Лидии хламидии)))))
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8k
КОСТЯН Час назад
По словам главврача больницы, они не пьянствуют а играют в "бутылочку"
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43k
Элек Мек Час назад
Зачем им алкоголь?
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