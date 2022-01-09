"Корпоратив важнее жизни": скандал в больнице Лесосибирска

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Житель Красноярского края поступил в больницу в тяжёлом состоянии, однако врачи не спешили к нему на помощь. Решил выяснить, где находится медицинский персонал и нашёл их гуляющими на новогоднем банкете.
В одном из кабинетов врачи устроили торжество. Ели, пили, целовались. А пациент снимал эту вакханалию на видео. Наконец медики заметили свидетеля их тусовки, когда одна из участниц праздника увидела пациента и пальцем указала на него. Как сообщает телеграм-канал "ЧП Лесосибирск", пациент находился в тяжёлом состоянии и ждал экстренной операции. По неподтверждённым пока данным, мужчина помощи так и не дождался, скончался в больнице, успев отправить видео родственникам. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал разбираться в произошедшем. Информации о пациенте пока нет.
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Метки: Красноярский край Лесосибирск врачебная ошибка врачи жестокое обращение с пациентами корпоратив скандал
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"Информации о пациенте пока нет"
гениально пиши исчо
Сами побежите искать помощь, когда почувствуете, что вот вот провалитесь в небытие.
Я знаю, что это. Звонил в скорую, после первого провала в безсознанку от аппендицита.
Информации о пациенте пока нет.
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Но пост на фишках и в телеграмме уже есть
Врачи тоже Люди и постоянно под напряжением, если киряли во время работы, то конечно это жопа, а если после смены, то имеют на это права.