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"Корпоратив важнее жизни": скандал в больнице Лесосибирска

"Корпоратив важнее жизни": скандал в больнице Лесосибирска (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 января 2022 12:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Красноярский край   Лесосибирск   врачебная ошибка   врачи   жестокое обращение с пациентами   корпоратив   скандал   
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Житель Красноярского края поступил в больницу в тяжёлом состоянии, однако врачи не спешили к нему на помощь. Решил выяснить, где находится медицинский персонал и нашёл их гуляющими на новогоднем банкете.
В одном из кабинетов врачи устроили торжество. Ели, пили, целовались. А пациент снимал эту вакханалию на видео. Наконец медики заметили свидетеля их тусовки, когда одна из участниц праздника увидела пациента и пальцем указала на него. Как сообщает телеграм-канал "ЧП Лесосибирск", пациент находился в тяжёлом состоянии и ждал экстренной операции. По неподтверждённым пока данным, мужчина помощи так и не дождался, скончался в больнице, успев отправить видео родственникам. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал разбираться в произошедшем. Информации о пациенте пока нет. 

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Метки: Красноярский край   Лесосибирск   врачебная ошибка   врачи   жестокое обращение с пациентами   корпоратив   скандал   
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35  комментариев
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1k
poбт 2 часа назад
"скончался в больнице, успев отправить видео родственникам"
"Информации о пациенте пока нет"
гениально
пиши исчо
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2k
Sandmännchen (DDR) 23 минуты назад
Мутное некое.
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6k
Шурави 54 минуты назад
Врач - тяжёлая работа и уважаемая, но сейчас большинству врачей насрать на пациента, не понятно почему так происходит.
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23k
Slawa49 57 минут назад
в такой ситуации надо не просто возбуждатся СК а реальные посадки должны быть
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23k
Slawa49 58 минут назад
информации нет??? а какая должна быть инфа если он умер??? прибыл в рай или нет?
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1k
Monher Час назад
Года два назад это было
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1k
eddie Час назад
Это походу та бригада и диспетчер, которая пару дней назад не поверила, что у девушки инсульт и сказала, что она беременна или под наркотой…
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90
Сигизмунд Лазаревич Час назад
глав врача под суд, зав отделениями с волчьим билет на улицу
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590
Сергей Час назад
Пожелать чтоль всем умникам в коментах такой же ситуации в жизни.
Сами побежите искать помощь, когда почувствуете, что вот вот провалитесь в небытие.
Я знаю, что это. Звонил в скорую, после первого провала в безсознанку от аппендицита.
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6k
SR Час назад
Все удивлены, что пациент в тяжелом состоянии снял видео. А то, что "врачи" во время своего рабочего времени бухают, веселятся и полностью забили на пациентов никого не удивляет. Знаете, не дай бог вам серьезно заболеть и на своей шкуре испытать прелести отечественной медицины.
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480
Const67 Час назад
Основная реакция - да не может быть))) - вполне может. Снимают видосы регулярно, в магазе, в банке и тд. Для напугать, привлечь внимание, как доказательство к жалобе. И про быструю смерть, так то же бывает. Большой список банального: "отек Квинке", аневризма, ножевое. Ходит, говорит, требует - прошел час - белый.
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3k
Andrew_Nice 2 часа назад
Что вас удивляет, что пациент снял видео? Можно и с аппендицитом снять видео и через несколько часов отправиться к праотцам с перитонитом! Сидят тут мамкины эксперты, и диванные врачи, аналитику выдают..... :)
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1k
Геннадьич 2 часа назад
Это вполне могла быть смена медиков, которые уже сдали своё дежурство.
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467
Филимон Филимонов Геннадьич 51 минуту назад
Да,да,а вторая смена ещё не подошла.*Вторая смена!Дзынь,дзынь.Вторая смена!*
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5k
Sanar 2 часа назад
По неподтверждённым пока данным
Информации о пациенте пока нет.
-----------------------------------------------
Но пост на фишках и в телеграмме уже есть
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28k
Alex 2 часа назад
Пир во время чумы?
Врачи тоже Люди и постоянно под напряжением, если киряли во время работы, то конечно это жопа, а если после смены, то имеют на это права.
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29
Greg Staton Alex 2 часа назад
На рабочем месте не имеют. Всех уволить
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467
Филимон Филимонов Alex 46 минут назад
Да,да.Все имеют право бухать на рабочем месте,за рулём и т.д. ,в общем имеют право,а кого то имеет ситуация сложившаяся и возможно хреново.Но я им-мею пра-аво!
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Некультурно пальцем показывать
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6k
Дарья 2 часа назад
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962
Игорь Меншиков 2 часа назад
Если человек в тяжелом, как он еще что то снял?
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467
Филимон Филимонов Игорь Меншиков Час назад
В тяжёлом состоянии ты можешь встать,двигаться,/не всегда конечно/,что то делать,НО, если тебе не оказать вовремя экстренную необходимую помощь ,закономерно тебе придёт кирдык.
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467
Филимон Филимонов Sanar 55 минут назад
Наивная ты.Вот когда будешь рожать,вот тогда и узнаешь как будущие матери,по раздолбайству и просто халатному отношению со стороны медперсонала /причины как всегда банальны,пьянки,любимые сериалы,или просто великий опыт позволяющий отмахнутся от роженицы ,мол рано ещё вам,зря колотитесь мы знаем когда вы будете рожать/,рожают просто в коридорах,туалетах и в палатах на койках.
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83k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Пациент снял видео и помер?
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