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В Ставрополье врач-анестезиолог устроил стрельбу в больнице

В Ставрополье врач-анестезиолог устроил стрельбу в больнице (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 15:25
Сообщество : Криминал
Метки: больница   видео   врач   карабин   ревность   стрельба   
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К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, врач решил устроить разборки с "неверной" женой, захватив с собой карабин.

Сегодня днём хирург-анестезиолог Андрей Мирошниченко, перебрав с "анестезией", поднял на уши половину Светлограде. 35-летний врач пришёл в Центральную районную больницу с карабином "Вепрь" и в одном из кабинетов открыл беспорядочную стрельбу по стенам и потолку. Как выяснилось впоследствии, таким образом он решил выяснить отношения с 33-летней женой, которая работает в ЦРБ медсестрой.

Поднявшись на третий этаж со спрятанным под одеждой оружием, Мирошниченко прошёл в кабинет с женой и трижды выстрелил из карабина. Врачи и пациенты в панике выбежали на улицу. Через несколько минут у здания больницы уже находились несколько нарядов Росгвардии и ДПС. Однако штурма не понадобилось. Пьяный врач сдался силовикам уже безоружным, спрятав карабин под диваном.

Как сообщают СМИ, у супругов Мирошниченко двое малолетних детей, но в последнее время в их семейной жизни пошёл разлад, и они собираются подавать на развод. Как сообщают СМИ, на такой необдуманный поступок его подтолкнул алкоголь и ревность к жене Людмиле.

Андрея Мирошниченко задержали. Похоже, развода он добился. На ревнивого хирурга завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Но это пока. Как сообщили в Следственном комитете, у Мирошниченко был не карабин, а охолощенный АК, переделанный под стрельбу боевыми патронами.


"Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. В результате преступных действий мужчины никто не пострадал", - сообщили в СК.


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Метки: больница   видео   врач   карабин   ревность   стрельба   
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37  комментариев
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2k
rider2 2 часа назад
Хороший анестезиолог, даже жена ничего не чувствует.
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
Хулиганство, бл"дь? Статья "Терроризм" или "Покушение на убийство" были бы как раз. Не умеешь пить- не жри, с"ка.
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3k
RALEXXX Полчаса назад
«Хирург-анестезиолог»
Это как? И швец, и жнец, и на дуде игрец?
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6k
Александр Зотов 2 часа назад
От лица охотниче-оружейного сообщества: гандон штопаный анестизиолог этот
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371
Andrey 2 часа назад
не совсем понятно ,для чего карабин брал ? ножовку нужно было брать,что бы рога спилить !
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1k
Антон Штопаный 2 часа назад
В чем то могу его понять.... Я много лежал в больнице. Мне бы такую медсестру...да в белом халатике.....да в ночную смену...эх
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225
Трям Антон Штопаный 2 часа назад
Да кому ты нужен такой больной?
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21k
hebpat 2 часа назад
так переживать из-за носатого чудища
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1k
Антон Штопаный 2 часа назад
Тут не только статья "Хулиганство".
УК РФ Статья 223. Незаконное изготовление оружия
1. Незаконные изготовление, ПЕРЕДЕЛКА или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию -

наказывается лишением свободы на срок от ЧЕТЫРЕХ!!! до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
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21
Никита Казанцев 2 часа назад
Начинаешь опасаться брачных отношений Что не женатик то редкий долпаеп Где только бабы таких выискивают и ведь от такого биомусора размножают !
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3k
Иван 2 часа назад
Пока, а потом переквалифицируют в "Шутку".
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1k
Павел Астахов 2 часа назад
Жалко парня, из-за какой-то шмары жизнь себе испортил. Женщина много значит в жизни мужчины...
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10k
Kostick 2 часа назад
тащет трахарь этой шмары чмо, пялить шкуру, жену коллеги.. чистейший зашквар. понравилась? ну так забери себе её, вместе с диточками, подойди к мужу, объяснись по мужски, а не как крыса.
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118
kukaracha21 2 часа назад
Похожe, что и хирург-анестезиолог он такой жe, как и стрeлок.
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Autumn2015 2 часа назад
Это профессиональное - "наанестезироваться" спиртяшкой с глюкозой. Теперь анестезию будет получать в другом месте.
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39k
Сергей 2 часа назад
"""охолощенный АК, переделанный под стрельбу боевыми патронами"""
Если это правда , то срок ему однозначно обеспечен.
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26k
Vazari 2 часа назад
Как же вы задрали, в погоне за первенством запостить очередную "жареную новость" постить мутную уйхню...

"захватив с собой карабин." ( на фото АК)
"открыл беспорядочную стрельбу" (сделал 2-3 выстрела)
"Одна из пациенток увидела у врача в руках "Сайгу" (см п.1)
"Пьяный врач сдался силовикам уже безоружным, спрятав карабин под диваном." Опять карабин? Журналисты х.у.е.в.ы
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1k
course 2 часа назад
Ради чего жизнь себе сломал не понятно
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1k
Viktor 2 часа назад
Да у нее на роже написано .
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