В Ставрополье врач-анестезиолог устроил стрельбу в больнице

К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, врач решил устроить разборки с "неверной" женой, захватив с собой карабин.
Сегодня днём хирург-анестезиолог Андрей Мирошниченко, перебрав с "анестезией", поднял на уши половину Светлограде. 35-летний врач пришёл в Центральную районную больницу с карабином "Вепрь" и в одном из кабинетов открыл беспорядочную стрельбу по стенам и потолку. Как выяснилось впоследствии, таким образом он решил выяснить отношения с 33-летней женой, которая работает в ЦРБ медсестрой.
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Поднявшись на третий этаж со спрятанным под одеждой оружием, Мирошниченко прошёл в кабинет с женой и трижды выстрелил из карабина. Врачи и пациенты в панике выбежали на улицу. Через несколько минут у здания больницы уже находились несколько нарядов Росгвардии и ДПС. Однако штурма не понадобилось. Пьяный врач сдался силовикам уже безоружным, спрятав карабин под диваном.
Как сообщают СМИ, у супругов Мирошниченко двое малолетних детей, но в последнее время в их семейной жизни пошёл разлад, и они собираются подавать на развод. Как сообщают СМИ, на такой необдуманный поступок его подтолкнул алкоголь и ревность к жене Людмиле.
Андрея Мирошниченко задержали. Похоже, развода он добился. На ревнивого хирурга завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Но это пока. Как сообщили в Следственном комитете, у Мирошниченко был не карабин, а охолощенный АК, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
"Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. В результате преступных действий мужчины никто не пострадал", - сообщили в СК.
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Это как? И швец, и жнец, и на дуде игрец?
УК РФ Статья 223. Незаконное изготовление оружия
1. Незаконные изготовление, ПЕРЕДЕЛКА или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию -
наказывается лишением свободы на срок от ЧЕТЫРЕХ!!! до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.
Если это правда , то срок ему однозначно обеспечен.
"захватив с собой карабин." ( на фото АК)
"открыл беспорядочную стрельбу" (сделал 2-3 выстрела)
"Одна из пациенток увидела у врача в руках "Сайгу" (см п.1)
"Пьяный врач сдался силовикам уже безоружным, спрятав карабин под диваном." Опять карабин? Журналисты х.у.е.в.ы