В Ставрополье врач-анестезиолог устроил стрельбу в больнице

Андрея Мирошниченко задержали. Похоже, развода он добился. На ревнивого хирурга завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Но это пока. Как сообщили в Следственном комитете, у Мирошниченко был не карабин, а охолощенный АК, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

"Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. В результате преступных действий мужчины никто не пострадал", - сообщили в СК.