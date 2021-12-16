Игра в Бога: антигуманный эксперимент доктора Рокича «Три Иисуса в одной комнате»

С точки зрения обывателя человек, считающий себя определенной известной личностью, должен бегать и оповещать всех громкими криками, что я, дескать, Наполеон или Мать Тереза. Однако на деле все выглядит не совсем так.
Человек с нарушениями психики может однажды (к примеру, при знакомстве) сообщить, что он император Петр I. Или делать это периодически. Но чтобы выявить и доказать ту или иную реакцию, нужен практический эксперимент. И к такому умозаключению пришел психолог Милтон Рокич в далеком 1959 году. А что если… Если собрать в одном помещении трех людей, позиционирующих себя как Иисус Христос? Как они будут коммуницировать? Смогут ли, к примеру, исцелить друг друга?
Сказано – сделано. Осталось дело за малым: доктор отправился на поиски боголюдей. Получилось так, что как раз три подходящих кандидатуры имелись в его клинике в Ипсиланти. Мужчин звали Клайд Бенсон, Джозеф Кэссел и Леон Габор.
Леон был ребенком, выросшим в семье религиозных фанатиков. Отслужив в армии, он вернулся домой, и, долгое время находясь в специфической обстановке, начал сходить с ума. По сути, он был тихим сумасшедшим. Пока голоса в голове не нашептали ему, что религиозным символам, то есть крестам, поклоняться нельзя. А только исключительно Иисусу, то есть самому себе, коим Леон себя и считал. Парня застали за педантичным уничтожением распятий и отправили на принудительное лечение.
Джозеф – взрослый семейный человек с детьми, давно имел проблемы с психикой и на протяжении двух десятилетий аккуратно выполнял все предписания докторов. В клинику загремел из-за жесткой паранойи: начал верить, что его планируют отравить.
Клайд двинулся крышей в тюрьме, куда попал в связи с алкогольной зависимостью. Разрушающее увлечение спровоцировала семейная трагедия – гибель родителей и супруги и отказ дочери общаться с ним.
Рокич попытался организовать жизнь пациентов таким образом, чтобы те проводили друг с другом как можно больше времени: мужчины жили в одной палате, сидели рядом в столовой, работали по соседству в прачечной. Доктор и его помощники организовывали для мужчин общие терапевтические сеансы.
Но все пошло не по плану буквально сразу. «Иисусы» ухитрились поскандалить буквально на первой встрече. Каждый из троицы настаивал, что именно он настоящий и истинный сын божий, а остальные – лжецы и самозванцы. Клайд и Джозеф активничали, вопили, вращали глазами и брызгали слюной в качестве аргумента, а Леон забивался в уголок, откуда с ужасом лицезрел происходящее. Такие сеансы он называл «психологической пыткой».
Но упорного медика так легко было не пронять. Он продолжал групповую терапию. На коллективных занятиях все шло ровно и гладко ровно до тех пор, пока обсуждались абстрактные темы: хобби, еда, музыка и даже политика. Но как только заходила речь о религии… Между Иисусами разворачивались военные действия в буквальном смысле. Как-то Леон отгреб по лицу от Клайда за то, что заявил, будто Адам был чернокожим.
Не быстро, но отношения между парнями начали налаживаться. Они вполне спокойно общались друг с другом на разные темы. И дружно замолкали, когда доктор-провокатор пытался вывести их на обсуждение религиозных тем. Мужчины сплачивались, когда другие пациенты пытались обидеть кого-то из них, делились друг с другом табаком. И продолжали считать себя Иисусами. Все трое.
Рокич принял решение вести индивидуальную терапию с каждым пациентом. Габор верил, что за стенами больницы его ждет супруга – мадам Йети. Доктор начал переписку с Леоном от ее имени. Тот объявил первое же полученное письмо фальшивкой, расстроился и опечалился.
Рокич продолжил натиск, начав вводить в письмах словесные обороты и сленг, который использовал в разговорах Леон. Тот воспрянул духом и даже начал отвечать. Но как только «мадам Йете» намекнула, что он может и не Христос в действительности, тот стразу оборвал переписку. Свой поступок он объяснил вполне здраво и рационально: дескать, письма пишет какая-то пациентка, которая хочет лишний раз поиздеваться над ним (отношение к Иисусам со стороны других больных в больнице было не очень).
Тогда доктор попытался заставить парня сделать выбор между его бредовой уверенностью и чувствами и пригласил на работу в клинику новую сотрудницу – мисс Андерсон, которая проявляла к Леону особое участие, всячески поддерживала и обсуждала беседы с доктором на религиозные темы.
Сперва Леон загорелся. Но довольно скоро его интерес угас. Он сообщил, что женщину ему подослали специально, чтобы искусить и толкнуть на измену супруге.
На Клайда психолог попытался надавить, используя авторитет заведующего больницей. Писал от имени того письма, вкладывая в них купюры. Клайд увлекся диалогом, с удовольствием отвечал. Однажды, якобы по распоряжению заведующего, ему было назначено лекарство – пустышка. После отмены Клайд начал скандалить и потребовал в письме отпустить его из больницы.
За время эксперимента, который продлился целых два года, доктору не удалось ничего. Точнее, исследование даже оказалось опасным для пациентов. В 1964 году исследователь выпустил книгу «Три Христа в Ипсиланти», которую общественность приняла очень негативно и подвергла жесткой критике из-за неэтичных манипуляций, которые использовал горе-исследователь.
Врач ушел в глухую оборону. И только через 20 лет признал свою неправоту. В эпилоге к переизданию книги он написал: «Хотя мне не удалось избавить трех Иисусов от их бредовых заблуждений, они помогли мне успешно излечиться самому. Они заставили меня отказаться от убеждения в том, что я обладаю божественной силой и способен исцелить их, вмешиваясь в их повседневную жизнь». Очень мудрые слова, не так ли?
А мораль? Она проста: не надо примерять на себя роль Бога, даже преследуя благие цели. Доктор сделал для себя соответствующий вывод. А как вы считаете, оправданы ли такого плана эксперименты, если теоретически они могут принести пользу?
Источник:
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В общем вели себя как типичные кандидаты в депутаты от разных партий на выборах))
За день поисков на еду хватит.