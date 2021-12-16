Игра в Бога: антигуманный эксперимент доктора Рокича «Три Иисуса в одной комнате»

Леон был ребенком, выросшим в семье религиозных фанатиков. Отслужив в армии, он вернулся домой, и, долгое время находясь в специфической обстановке, начал сходить с ума. По сути, он был тихим сумасшедшим. Пока голоса в голове не нашептали ему, что религиозным символам, то есть крестам, поклоняться нельзя. А только исключительно Иисусу, то есть самому себе, коим Леон себя и считал. Парня застали за педантичным уничтожением распятий и отправили на принудительное лечение.

Джозеф – взрослый семейный человек с детьми, давно имел проблемы с психикой и на протяжении двух десятилетий аккуратно выполнял все предписания докторов. В клинику загремел из-за жесткой паранойи: начал верить, что его планируют отравить.

Клайд двинулся крышей в тюрьме, куда попал в связи с алкогольной зависимостью. Разрушающее увлечение спровоцировала семейная трагедия – гибель родителей и супруги и отказ дочери общаться с ним.