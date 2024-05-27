В Казахстане выпускники школы устроили массовую драку

Родители 11-классников говорят, что ежегодно по традиции выпускники идут пешком до сельской администрации и делают фото на память. Их обычно сопровождают 7-8 взрослых - как правило, родители. Традиции много лет, и никогда ничего подобного не случалось.

Но в этот раз пришлось вызывать полицию, и стражи порядка доставили в отделение для разбирательства 47 несовершеннолетних участников драки. По факту хулиганства 25 мая было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводится проверка случившегося.



А в соцсетях вскоре появилось еще одно видео - уже с извинениями родителей оболтусов, которые просят прощение перед жителями Казахстана за поведение своих отпрысков.



