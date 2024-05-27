В Казахстане выпускники школы устроили массовую драку

После последнего звонка в селе Боранкул (бывш. Опорный) Мангистауской области около 50 несовершеннолетних оболтусов ввязались в лютый замес. Детишечки награждали друг друга тумаками и метали в обидчиков камнями.
Причина столь нестандартного для праздника поведения выпускников двух школ до сих пор неизвестна. В СМИ туманно сообщается о каких-то разногласиях, в результате которых школьники не смогли удержаться в цивилизованных рамках.
Осторожно! Сцены драки!
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Родители 11-классников говорят, что ежегодно по традиции выпускники идут пешком до сельской администрации и делают фото на память. Их обычно сопровождают 7-8 взрослых - как правило, родители. Традиции много лет, и никогда ничего подобного не случалось.
Но в этот раз пришлось вызывать полицию, и стражи порядка доставили в отделение для разбирательства 47 несовершеннолетних участников драки. По факту хулиганства 25 мая было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводится проверка случившегося.
А в соцсетях вскоре появилось еще одно видео - уже с извинениями родителей оболтусов, которые просят прощение перед жителями Казахстана за поведение своих отпрысков.
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Решение, которое сработает: просто попросить родителей смотреть телевизор (любое гос-во это умеет очень хорошо), а на всех гос каналах трансляция с главной площади. по 20 плетей бычьим кнутом зачинщикам по голому заду, чтобы всё лето присесть не могли.
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Что значит "неизвестна"?!! Всё давно уже известно. Детишки выясняли, кто лучше знает закон Бойля-Мариотта и правило буравчика.