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В Казахстане выпускники школы устроили массовую драку

В Казахстане выпускники школы устроили массовую драку

Автор:
27 мая 2024 08:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Видео   Казахстан   выпускники   массовая драка   полиция   хулиганство   школа   
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После последнего звонка в селе Боранкул (бывш. Опорный) Мангистауской области около 50 несовершеннолетних оболтусов ввязались в лютый замес. Детишечки награждали друг друга тумаками и метали в обидчиков камнями.

Причина столь нестандартного для праздника поведения выпускников двух школ до сих пор неизвестна. В СМИ туманно сообщается о каких-то разногласиях, в результате которых школьники не смогли удержаться в цивилизованных рамках.


Родители 11-классников говорят, что ежегодно по традиции выпускники идут пешком до сельской администрации и делают фото на память. Их обычно сопровождают 7-8 взрослых - как правило, родители. Традиции много лет, и никогда ничего подобного не случалось.


Но в этот раз пришлось вызывать полицию, и стражи порядка доставили в отделение для разбирательства 47 несовершеннолетних участников драки. По факту хулиганства 25 мая было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводится проверка случившегося.

А в соцсетях вскоре появилось еще одно видео - уже с извинениями родителей оболтусов, которые просят прощение перед жителями Казахстана за поведение своих отпрысков.


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Метки: Ynews   Видео   Казахстан   выпускники   массовая драка   полиция   хулиганство   школа   
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14  комментариев
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12k
Дмитрий Час назад
И там извиняются! Да что за мода пошла на извинения? Ничего они не дают. Ноль эффекта!
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Армен 10 минут назад
Из двух сторон драки всегда есть зачинщики и те кто вообще не хотел драться, но вынужден защищаться.
Решение, которое сработает: просто попросить родителей смотреть телевизор (любое гос-во это умеет очень хорошо), а на всех гос каналах трансляция с главной площади. по 20 плетей бычьим кнутом зачинщикам по голому заду, чтобы всё лето присесть не могли.
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43k
Example 6.2.6 18 минут назад
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20k
Голос Вселенной Полчаса назад
Не было бы ленточек на них - можно было бы подумать, что это свадьба с дракой...
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1k
Михаил Полчаса назад
Малолетние дебилы!
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29k
Alex 57 минут назад
Калбиты-приматы
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17k
ss Час назад
Причина столь нестандартного для праздника поведения выпускников двух школ до сих пор неизвестна.
-------
Что значит "неизвестна"?!! Всё давно уже известно. Детишки выясняли, кто лучше знает закон Бойля-Мариотта и правило буравчика.
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10k
uehl Час назад
Вот ей богу как дикари, бросаться камнями, ударить исподтишка... Это даже не средневековье, а первобытный строй какой-то.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
27k
10k
Alex 2 часа назад
"Дикий народ"
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2134 поста (2123 в горячем)

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