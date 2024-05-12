В Эстонии требуют прекратить содержать кур в клетках

Ну а тем временем сами эстонцы устроили целый костюмированный марш в поддержку куриц. Как говорят организаторы: "Шествие является проявлением доброй воли за то, чтобы ситуация сотен тысяч птиц, страдающих в клетках, не осталась нерешенной, и переход Эстонии на свободный выгул кур состоялся”.