В Эстонии требуют прекратить содержать кур в клетках

Свободу
попугаю курице! Свободу!
Погоды нынче в Эстонии стоят хорошие, солнечные. Организация по защите животных Nähtamatud Loomad решила не упускать такую возможность и провела в Старом городе Таллинна шествие „Marss kanad puurist vabaks“(Марш за освобождение кур из клеток), добиваясь запрета на содержание кур в клетках.
Короче, в сентябре прошлого года по местному телевидению показали шокирующую новость о том, что, оказывается, куриц содержат в клетках.
Этот акт негуманного отношения к пернатым настолько возмутил общественность, что была создана петиция Nähtamatud Loomad о запрете содержания кур в клетках.
Активистам удалось собрать 21 421 цифровую подпись. Это самая успешная в истории инициатива по защите животных. Согласно последним опросам общественного мнения, почти 80 процентов жителей Эстонии поддерживают содержание кур вне клеток. Теперь эту петицию на полном серьезе обсуждают в местном правительстве.
Ну а тем временем сами эстонцы устроили целый костюмированный марш в поддержку куриц. Как говорят организаторы: "Шествие является проявлением доброй воли за то, чтобы ситуация сотен тысяч птиц, страдающих в клетках, не осталась нерешенной, и переход Эстонии на свободный выгул кур состоялся”.
Источник:
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Надо и о канарейках , попугаях и др. птицах вспомнить !
А потом и против аквариумов начать орать
Если протянут такой закон в ЕС.
Эстония будет в привилегированном положении.
Так как может обеспечить нужное количество пространства.
Об экономическом успехе своей страны думают.
Бройлеры в загонах. Так проще.
Ну по крайней мере на наших птицефабриках.
Кстати, а они в курсе, что куры червяков хавают? Почему червячков не защищают, это же тоже твари Господни. Почему о них забыли?