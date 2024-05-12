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В Эстонии требуют прекратить содержать кур в клетках

В Эстонии требуют прекратить содержать кур в клетках

Автор:
12 мая 2024 08:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Эстония   клетки   курицы   митинг   освобождение   
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Свободу попугаю курице! Свободу!

Погоды нынче в Эстонии стоят хорошие, солнечные. Организация по защите животных Nähtamatud Loomad решила не упускать такую возможность и провела в Старом городе Таллинна шествие „Marss kanad puurist vabaks“(Марш за освобождение кур из клеток), добиваясь запрета на содержание кур в клетках.



Короче, в сентябре прошлого года по местному телевидению показали шокирующую новость о том, что, оказывается, куриц содержат в клетках.


Этот акт негуманного отношения к пернатым настолько возмутил общественность, что была создана петиция Nähtamatud Loomad о запрете содержания кур в клетках.

Активистам удалось собрать 21 421 цифровую подпись. Это самая успешная в истории инициатива по защите животных. Согласно последним опросам общественного мнения, почти 80 процентов жителей Эстонии поддерживают содержание кур вне клеток. Теперь эту петицию на полном серьезе обсуждают в местном правительстве.


Ну а тем временем сами эстонцы устроили целый костюмированный марш в поддержку куриц. Как говорят организаторы: "Шествие является проявлением доброй воли за то, чтобы ситуация сотен тысяч птиц, страдающих в клетках, не осталась нерешенной, и переход Эстонии на свободный выгул кур состоялся”.

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Метки: Видео   Эстония   клетки   курицы   митинг   освобождение   
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12  комментариев
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41k
АнтонПолднев Час назад
Ну других же проблем нет. Так что всё ровно.
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8k
Умница-красавица Минуту назад
Вот и правильно! Нужно решать проблемы, сообразные размеру и статусу своей страны, а не пыжиться
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7k
Евгений Д 23 минуты назад
А что только о курах забеспокоились ??
Надо и о канарейках , попугаях и др. птицах вспомнить !
А потом и против аквариумов начать орать
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4k
Хрюн Полчаса назад
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7k
Алекс Крайчек Полчаса назад
Петухи протестуют?
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2k
Dimon Полчаса назад
Вот в этом и проблема, что на разных концах планеты одни люди защищают кур, другие мучаются от нехватки питьевой воды и голода, третьи борятся за права пи.дорасов, а четвертые - плодятся как кролики! Ей богу нужна третья мировая война, чтобы уничтожить одних и вправить мозги другим!
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1k
K_II_T Полчаса назад
Ну логично.
Если протянут такой закон в ЕС.
Эстония будет в привилегированном положении.
Так как может обеспечить нужное количество пространства.

Об экономическом успехе своей страны думают.
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6k
methos2 38 минут назад
Справедливости ради - в клетках держат только несушек.
Бройлеры в загонах. Так проще.
Ну по крайней мере на наших птицефабриках.
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40k
russger 59 минут назад
Такие защитнички должны отказаться не только от еды, которые мы получаем с животных, но и от одежды, электричества, своих плакатов и маркеров, которыми они на этих плакатах пишут. Это же всё преступление против Земли. Пусть живут голые в лесу, собирают ягодки да комаров кормят.

Кстати, а они в курсе, что куры червяков хавают? Почему червячков не защищают, это же тоже твари Господни. Почему о них забыли?
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10k
Владимир Час назад
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