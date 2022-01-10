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Заброшенный на острове в Арктике городок маячной команды "Северный Кильдин"

Заброшенный на острове в Арктике городок маячной команды "Северный Кильдин" (73 фото)

Автор:
10 января 2022 09:24
Сообщество : Путешествия
Метки: Северный Кильдин   в мире   городок   интересно   маяк   путешестия   фото   
686
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В этом посте я покажу, что осталось от его маячного городка, заброшенного в 1997 г.

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Это первая временная деревянная башня маяка была построена здесь ещё в 1931 г., но из-за двух войн она проработала до 1953 г., пока не был построен новый маяк.

А в 650 метрах от маяка расположен длинный, укрытый от суровых ветров распадок, в котором был обустроен маячный городок.

К нему мы и прогуляемся.

Распадок уходит вглубь острова, а в центре его протекает небольшая речка.

На склонах видимо ещё во времена Великой Отечественной Войны были обустроены такие сети копов и траншей из курумника.

Вот мы и подошли к маячному городку.

Где был построен десяток домов и различные хозпостройки.

В 1997 г. маяк был переведён на автономный режим работы с питанием от радиоизотопной тепло-электрической генераторной установки и городок был заброшен.

Начнём осмотр с груды оставленных бочек из под топлива для дизель-генераторов, от которых с 1953 по 1997 гг. питался маяк.

Рядом сложенное из камней здание склада ГСМ.

Внутри также куча бочек.

На окраине городка ржавеют остатки гусеничного трактора.

От него конечно уже мало что осталось.

Здание дизельной со стоящей рядом антенной, видимо оставшейся от старого радиомаяка.

Вероятно сам радиомаяк до модернизации находился в этом же здании.

Внутри здания дизелей уже не сохранилось, но зато мы здесь встретили остатки мощной щитовой.

С вентиляционной.

Большое помещение аккумуляторной.

И помещения мастерских.

Лестница на чердак.

Сам чердак.

И вид с него на антенну.

Неподалёку ржавели остатки гусеничного транспортёра-тягача ГТ-Т.

Ему сильно досталось от жизни.

Вообще здесь по кустам валяется много кусков от разной техники, которую уже практически невозможно опознать.

Давайте осмотрим остальные дома городка.

В лучах незаходящего солнца полярного дня тени здесь хорошо подчёркивают рельеф.

Заглянем в один из домов.

Конечно всё давно разграблено, хоть это самая малопосещаемая людьми часть острова.

Даже печь и ту раздербанили.

Подъёмный механизм, видимо для какой-то антенны.

Очередной дом.

Кухня с печью.

Коридоры.

И пустые помещения.

Какой-то дом с гаражом с толстенными стенами.

Здесь его дополнительно обложили диким камнем.

Есть здесь постройки и из серого обветренного дерева.

На одной из них почему-то стоит старый сигнальный огонь от небольшого маяка.

Рама от ещё какого-то механизма или агрегата.

Заглянем в ещё один дом на хоздворе.

Судя по всему здесь содержались куры.

Также внутри был небольшой загон, видимо для свиней.

Ещё видимо какая-то антенная мачта.

И вероятно погреб или ледник.

Вот такое удалённое местечко на острове Кильдин, которое практически никто не посещает. А на этом всё.

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Метки: Северный Кильдин   в мире   городок   интересно   маяк   путешестия   фото   
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233
Шурман 45 минут назад
Красиво , всегда удивляло кто успевает разворовывать ? вроде бы так просто туда не добраться а судя по шкафам там снимали все что только можно
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2k
Dema Минуту назад
По России таких поселений ху...а гора и в Арктику ехать не надо.
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93
stka.k19 12 минут назад
красота =)
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3k
brrr 22 минуты назад
Опять останки более древней и развитой цивилизации.
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9k
Алексей 41 минуту назад
Природа берет свое.
Автору плюс, интересно.
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