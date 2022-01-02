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Заброшенный военный бункер командного пункта и подземного госпиталя с редкими моделями гермодверей

Заброшенный военный бункер командного пункта и подземного госпиталя с редкими моделями гермодверей (68 фото)

Автор:
02 января 2022 09:22
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Заброшенный военный бункер   бункер   в мире   госпиталь   двери   интересно   фото   
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68

Сегодня расскажу про интересное заброшенное военное защитное сооружение запасного командного пункта, совмещённого с защищённым стационаром нетранспортабельных больных и оборудованное очень редкими гермодверями в нестандартном исполнении.

В центре объекта расположен большой монолитный технический блок, а с торцов к нему примыкает четыре зала из сборных арочных железобетонных конструкций для размещения 240 человек личного состава.

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Мы спускаемся через главный вход под землю.

Внизу нас встречает ряд тамбур-шлюзов.

Первые две защитно-герметические двери здесь весят килограмм по 750.

А за ними находится тамбур с развилкой для чистого прохода в объект и выходом в санпропускник на случай радиоактивного или химического заражения.

Если датчики показывали на пульте, что всё в порядке, то загоралась табличка "Входите".

И боец открывал третью гермодверь чистого входа в сооружение.

Здесь у входа даже остался корпус от пульта.

Если же одежда на человеке была заражена, то он проследовал по развилке в следующий тамбур.

Здесь был обустроен специальный стелаж для заражённой одежды и обуви.

Далее вновь следовала гермодверь.

За которой располагались душевые.

Здесь входящих обрабатывали дегазационным раствором.

Души были для двух человек.

После душа следовала ещё одна гермодверь с выходом в помещение бойлерной.

Здесь же была смонтирована вытяжная вентиляция объекта.

Далее боец снова проходил гермодверь и выходил в основной коридор технического блока, где его взгляду представала ещё куча гермодверей разнообразных моделей, установленных на входах практически во все помещения.

Некоторые модели гермодверей были очень странными и никогда больше нигде нам не встречались за все наши путешествия, которых было немеряно.

За одной из герм располагалась главная щитовая.

На стенах висели различные плакаты с инструкциями по приведению сооружения в боевую готовность. Здесь же висела схема объекта, правда с некоторыми ошибками.

Заглянем за очередную герму.

Здесь располагалась фильтро-вентиляционная установка для очистки воздуха от ОВ.

И снова необычная картина. Она не стоит вертикально, а установлена горизонтально лёжа на полу.

Рассмотрим редкую модель гермодвери с двумя штурвалами. Это какое-то ну очень неудобное решение, что один штурвал наверху у головы, а второй на уровне колен. Никогда таких не видели ни до ни после.

Заглянем за герму.

Здесь находилось помещение для приёма пищи.

И плита для её приготовления.

Теперь заглянем в один из арочных блоков.

И первым делом мы посмотрим на блок запасного командного пункта воинской части, которой принадлежал объект.

У входа был пожарный щит.

А сам блок разделён на два помещения пункта управления и пункта связи.

В конце блока располагалась ещё одна модель защитно-герметической двери, за который находился аварийный выход через вентиляционную шахту с гермолюком наверху.

Возвращаемся.

И идём к блоку у главного тамбура входа.

Здесь располагалось помещение для укрытия рядового состава части.

В конце блока аналогичная герма.

А так выглядит шахта аварийного выхода с гермолюком наверху.

Вернёмся в центральный коридор и осмотрим другие помещения.

Склад ЗИП. Здесь лежали запасные запчасти для ФВУ.

Дозиметры и противогазы.

Перейдём к следующему арочному блоку.

На входе был небольшой шкаф медпункта.

А сам блок предназначался под операционную в военный период.

В его торце располагалась уже другая гермодверь.

За которой был аналогичный другим аварийный выход.

Входим в четвёртый блок.

У входа стоит медицинский столик на колёсах или такая простенькая кушетка.

Этот блок предназначался под лазарет в случае боевых действий.

Но в мирное время здесь было видимо просто помещение для укрываемых со стульями.

В торце блока снова герма.

За которой также был аварийник.

Ну и конечно такое сооружение не могло обойтись без санузлов.

Пара умывальников.

Пара туалетов и писсуар.

Вот такой интересный объект то ли бункер, то ли убежище. А на этом всё.

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Метки: Заброшенный военный бункер   бункер   в мире   госпиталь   двери   интересно   фото   
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Daniel Rumiantsev 48 минут назад
два штурвала наверняка связаны, чтобы при задымлении можно было лежа открыть
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