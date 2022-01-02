Заброшенный военный бункер командного пункта и подземного госпиталя с редкими моделями гермодверей

Сегодня расскажу про интересное заброшенное военное защитное сооружение запасного командного пункта, совмещённого с защищённым стационаром нетранспортабельных больных и оборудованное очень редкими гермодверями в нестандартном исполнении.
В центре объекта расположен большой монолитный технический блок, а с торцов к нему примыкает четыре зала из сборных арочных железобетонных конструкций для размещения 240 человек личного состава.
Мы спускаемся через главный вход под землю.
Внизу нас встречает ряд тамбур-шлюзов.
Первые две защитно-герметические двери здесь весят килограмм по 750.
А за ними находится тамбур с развилкой для чистого прохода в объект и выходом в санпропускник на случай радиоактивного или химического заражения.
Если датчики показывали на пульте, что всё в порядке, то загоралась табличка "Входите".
И боец открывал третью гермодверь чистого входа в сооружение.
Здесь у входа даже остался корпус от пульта.
Если же одежда на человеке была заражена, то он проследовал по развилке в следующий тамбур.
Здесь был обустроен специальный стелаж для заражённой одежды и обуви.
Далее вновь следовала гермодверь.
За которой располагались душевые.
Здесь входящих обрабатывали дегазационным раствором.
Души были для двух человек.
После душа следовала ещё одна гермодверь с выходом в помещение бойлерной.
Здесь же была смонтирована вытяжная вентиляция объекта.
Далее боец снова проходил гермодверь и выходил в основной коридор технического блока, где его взгляду представала ещё куча гермодверей разнообразных моделей, установленных на входах практически во все помещения.
Некоторые модели гермодверей были очень странными и никогда больше нигде нам не встречались за все наши путешествия, которых было немеряно.
За одной из герм располагалась главная щитовая.
На стенах висели различные плакаты с инструкциями по приведению сооружения в боевую готовность. Здесь же висела схема объекта, правда с некоторыми ошибками.
Заглянем за очередную герму.
Здесь располагалась фильтро-вентиляционная установка для очистки воздуха от ОВ.
И снова необычная картина. Она не стоит вертикально, а установлена горизонтально лёжа на полу.
Рассмотрим редкую модель гермодвери с двумя штурвалами. Это какое-то ну очень неудобное решение, что один штурвал наверху у головы, а второй на уровне колен. Никогда таких не видели ни до ни после.
Заглянем за герму.
Здесь находилось помещение для приёма пищи.
И плита для её приготовления.
Теперь заглянем в один из арочных блоков.
И первым делом мы посмотрим на блок запасного командного пункта воинской части, которой принадлежал объект.
У входа был пожарный щит.
А сам блок разделён на два помещения пункта управления и пункта связи.
В конце блока располагалась ещё одна модель защитно-герметической двери, за который находился аварийный выход через вентиляционную шахту с гермолюком наверху.
Возвращаемся.
И идём к блоку у главного тамбура входа.
Здесь располагалось помещение для укрытия рядового состава части.
В конце блока аналогичная герма.
А так выглядит шахта аварийного выхода с гермолюком наверху.
Вернёмся в центральный коридор и осмотрим другие помещения.
Склад ЗИП. Здесь лежали запасные запчасти для ФВУ.
Дозиметры и противогазы.
Перейдём к следующему арочному блоку.
На входе был небольшой шкаф медпункта.
А сам блок предназначался под операционную в военный период.
В его торце располагалась уже другая гермодверь.
За которой был аналогичный другим аварийный выход.
Входим в четвёртый блок.
У входа стоит медицинский столик на колёсах или такая простенькая кушетка.
Этот блок предназначался под лазарет в случае боевых действий.
Но в мирное время здесь было видимо просто помещение для укрываемых со стульями.
В торце блока снова герма.
За которой также был аварийник.
Ну и конечно такое сооружение не могло обойтись без санузлов.
Пара умывальников.
Пара туалетов и писсуар.
Вот такой интересный объект то ли бункер, то ли убежище. А на этом всё.
Источник:
- Где находится настоящий Татуин и что там осталось от "Звёздных войн"
- Рабочие нашли бункер, сохранившийся со Второй мировой
- Тоннельный пороховой погреб в бухте Новик
- Заброшенная плотина высотой 262 метра
- Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба
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