Фотограф из Лос-Анджелеса учит делать идеальные инста-фотки

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Гео Леон , талантливый фотограф из Лос-Анджелеса, предлагает настоящий мастер-класс по созданию красивых и необычных фото. С помощью мастерского выбора ракурса, игры со светом и подручных материалов он создает оригинальный фон, выигрышно оттеняющий любую модель. На фото слева вы видите рабочий процесс, справа результат.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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