FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6480 постов • 742 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Фотограф из Лос-Анджелеса учит делать идеальные инста-фотки

Фотограф из Лос-Анджелеса учит делать идеальные инста-фотки (31 фото)

Автор:
10 января 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гео Леон   выбор фона   инста-фото   необычно   познавательно   фото   фотограф   фотографии   
145
31
Гео Леон , талантливый фотограф из Лос-Анджелеса, предлагает настоящий мастер-класс по созданию красивых и необычных фото. С помощью мастерского выбора ракурса, игры со светом и подручных материалов он создает оригинальный фон, выигрышно оттеняющий любую модель. На фото слева вы видите рабочий процесс, справа результат.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Гео Леон   выбор фона   инста-фото   необычно   познавательно   фото   фотограф   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34
schpiek Минуту назад
Талантлив, не спорю. Но Фотошопа больше, чем нужно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково 30 национальных костюмов из XIX века 30 национальных костюмов из XIX века Лучшие снимки за 2021 год от фотографов со всего мира Лучшие снимки за 2021 год от фотографов со всего мира Отец фотографирует дочку в антураже классики Отец фотографирует дочку в антураже классики Фотограф и модели: 40 лет спустя Фотограф и модели: 40 лет спустя Два брата делают захватывающие фото с дронов по всему миру Два брата делают захватывающие фото с дронов по всему миру
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37206



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник
3
108
Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Казахстан#животные#комментарии#добрые видео#картинки#подборка#наука#утро
#интересно#история#смешные#люди#фотографии#новый год#позитив#космос#Приколы#на различный вкус
#Юмор#кино#СССР#в мире#прикольные#страна#сарказм#настроение#ретро#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться