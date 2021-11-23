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Два брата делают захватывающие фото с дронов по всему миру

Два брата делают захватывающие фото с дронов по всему миру (14 фото)

Автор:
23 ноября 2021 12:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: дроны   красиво   красивые фото   мир   пейзажи   фото   фотограф   фотографии   
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Два брата-фотографа - Джей Пи и Майк Эндрюс, - открыли собственный проект аэрофотографии Abstract Aerial Art. Они делают потрясающие снимки с дронов по всему миру, показывая интересные пейзажи, необычные дизайны и живописные места. По словам самих братьев, их работа состоит в том, чтобы "показать, как странно и чудесно может выглядеть мир сверху". Взглянем на несколько лучших работ фотографов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дроны   красиво   красивые фото   мир   пейзажи   фото   фотограф   фотографии   
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