Два брата делают захватывающие фото с дронов по всему миру

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Два брата-фотографа - Джей Пи и Майк Эндрюс, - открыли собственный проект аэрофотографии Abstract Aerial Art. Они делают потрясающие снимки с дронов по всему миру, показывая интересные пейзажи, необычные дизайны и живописные места. По словам самих братьев, их работа состоит в том, чтобы "показать, как странно и чудесно может выглядеть мир сверху". Взглянем на несколько лучших работ фотографов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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