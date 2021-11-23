Два брата делают захватывающие фото с дронов по всему миру

Два брата-фотографа - Джей Пи и Майк Эндрюс, - открыли собственный проект аэрофотографии Abstract Aerial Art. Они делают потрясающие снимки с дронов по всему миру, показывая интересные пейзажи, необычные дизайны и живописные места. По словам самих братьев, их работа состоит в том, чтобы "показать, как странно и чудесно может выглядеть мир сверху". Взглянем на несколько лучших работ фотографов.

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Идеально выстроенные зонтики на пляже в Массе, Италия 0 Источник:

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Судно, перевозящее контейнеры, с интересной тенью 0 Источник:

Байдарки во французском озере 0 Источник:

Ряды тюльпанов во время весеннего цветения в Лиссе, Нидерланды 0 Источник:

Баржи в Уорикшире, Великобритания 0 Источник:

Небоскребы в густонаселенном районе на острове Гонконг 0 Источник:

Устричные фермы на болотах в Ла-Трембладе, на западном побережье Франции 0 Источник:

Катер у берегов Монако 0 Источник:

Огромный жилой комплекс в Гонконге 0 Источник:

Следы машины в Груиссане, на юге Франции 0 Источник:

Ряды автомобилей, выставленных на продажу, на заводской автостоянке на севере Англии 0 Источник:

Верблюд пересекает аравийскую пустыню, ОАЭ 0 Источник: