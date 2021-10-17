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Отец фотографирует дочку в антураже классики

Отец фотографирует дочку в антураже классики (26 фото)

Автор:
17 октября 2021 16:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Билл Гекас   картины старых мастеров   необычно   отец и дочь   семейные фото   фото   фотограф   фотографии   
349
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Билл Гекас - знаменитый фотограф из Австралии, известный своими фотопортретами, которые воспроизводят картины старых мастеров. А еще Гекас - любящий отец, который постоянно фотографирует свою дочь. Талант и творческое чутье помогли ему сделать семейные снимки настоящей классикой фотографии!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Билл Гекас   картины старых мастеров   необычно   отец и дочь   семейные фото   фото   фотограф   фотографии   
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3  комментария
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1k
Сергей 48 минут назад
душевные фотографии...
и дочь с таких картинок человеком вырастет
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2k
VikaR 39 минут назад
Красивое....
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698
Darki Час назад
Знаменитый фоторедактор,так будет вернее
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