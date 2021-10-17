Отец фотографирует дочку в антураже классики

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Билл Гекас - знаменитый фотограф из Австралии, известный своими фотопортретами, которые воспроизводят картины старых мастеров. А еще Гекас - любящий отец, который постоянно фотографирует свою дочь. Талант и творческое чутье помогли ему сделать семейные снимки настоящей классикой фотографии!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Билл Гекас картины старых мастеров необычно отец и дочь семейные фото фото фотограф фотографии
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