30 национальных костюмов из XIX века

Если сегодня национальный костюм - это, как правило, атрибут какого-нибудь праздничного представления, то в XIX веке он еще был для многих повседневной одеждой. Фотограф Вольфганг Уиггерс во второй половине XIX века собрал большую коллекцию колоритных фотографий представителей самых разных народов в повседневных и праздничных национальных костюмах. Давайте посмотрим!

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Перуанский женский костюм 0 Источник:

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Румынский мужской костюм 0 Источник:

Румынский женский костюм 0 Источник:

Румынский женский праздничный костюм 0 Источник:

Румынские праздничные костюмы 0 Источник:

Румынские костюмы 0 Источник:

Греческий женский костюм 0 Источник:

Немецкий мужской костюм 0 Источник:

Немецкий мужской костюм 0 Источник:

Моравский женский костюм 0 Источник:

Норвежский детский костюм для мальчика 0 Источник:

Норвежский детский костюм для девочки 0 Источник:

Норвежский костюм невесты 0 Источник:

Норвежский мужской костюм 0 Источник:

Норвежский мужской костюм 0 Источник:

Норвежский женский костюм 0 Источник:

Норвежский женский костюм 0 Источник:

Норвежский женский костюм 0 Источник:

Норвежский женский костюм 0 Источник:

Финский костюм 0 Источник:

Финский костюм 0 Источник:

Румынские костюмы 0 Источник:

Австрийский мужской костюм 0 Источник:

Албанский мужской костюм 0 Источник:

Средиземноморские женские костюмы 0 Источник:

Средиземноморский мужской костюм 0 Источник:

Черногорский мужской костюм 0 Источник:

Балканский женский костюм 0 Источник:

Баварский костюм для мальчика 0 Источник: