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30 национальных костюмов из XIX века

30 национальных костюмов из XIX века (31 фото)

Автор:
17 июля 2021 08:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вольфганг Уиггерс   интересно   национальные костюмы   познавательно   фото   фотограф   фотографии   фотоколлекция   
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Если сегодня национальный костюм - это, как правило, атрибут какого-нибудь праздничного представления, то в XIX веке он еще был для многих повседневной одеждой. Фотограф Вольфганг Уиггерс во второй половине XIX века собрал большую коллекцию колоритных фотографий представителей самых разных народов в повседневных и праздничных национальных костюмах. Давайте посмотрим!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вольфганг Уиггерс   интересно   национальные костюмы   познавательно   фото   фотограф   фотографии   фотоколлекция   
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