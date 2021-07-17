30 национальных костюмов из XIX века

79
31
Если сегодня национальный костюм - это, как правило, атрибут какого-нибудь праздничного представления, то в XIX веке он еще был для многих повседневной одеждой. Фотограф Вольфганг Уиггерс во второй половине XIX века собрал большую коллекцию колоритных фотографий представителей самых разных народов в повседневных и праздничных национальных костюмах. Давайте посмотрим!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Удивительные фотографии ушедшей эпохи
- Поразительные вещи, которые увидишь не каждый день
- Легендарные горы Святой Земли на старых фотографиях
- Микромир: 17 обычных предметов под микроскопом
- Фотографии, которые знает весь мир
Метки: Вольфганг Уиггерс интересно национальные костюмы познавательно фото фотограф фотографии фотоколлекция
14
Понравилось14
Новости партнёров