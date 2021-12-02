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Лучшие снимки за 2021 год от фотографов со всего мира

Лучшие снимки за 2021 год от фотографов со всего мира (49 фото)

Автор:
02 декабря 2021 15:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   лучшие фото   мир   подборка   фото   фотограф   фотографии   фотографы   
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2021 год подходит к концу, и сайт My Modern Met решил подвести его итоги в фотографиях. Несмотря на продолжающуюся пандемию, новые сложности и закрытые границы, фотографы находили различные способы сделать удивительные снимки и запечатлеть красоту в разных ее вариациях. В этой подборке собраны лучшие фото, сделанные за этот год фотографами со всего мира.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   лучшие фото   мир   подборка   фото   фотограф   фотографии   фотографы   
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