Лучшие снимки за 2021 год от фотографов со всего мира

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2021 год подходит к концу, и сайт My Modern Met решил подвести его итоги в фотографиях. Несмотря на продолжающуюся пандемию, новые сложности и закрытые границы, фотографы находили различные способы сделать удивительные снимки и запечатлеть красоту в разных ее вариациях. В этой подборке собраны лучшие фото, сделанные за этот год фотографами со всего мира.
Все снимки абсолютно разные - они сделаны в разных местах и изображают различные вещи, людей, пейзажи. Однако, их объединяет стремление показать жизнь, красоту, и донести какой-то смысл до зрителя. Ведь несмотря на сложности, которые происходят в мире в последнее время, вокруг нас столько удивительного - а некоторые фотографии заставляют задуматься.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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