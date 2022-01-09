Этот хрип у нас песней зовется: Бузова попала в неловкую ситуацию из-за отключенной фонограммы

Правда, недоброжелатели уверяют, что никакой разницы в пении не услышали. Что под "фанеру", что без нее - одинаково бессодержательно и гадко.
Артист должен с честью выходить из любых нештатных ситуаций. От Бузовой в тот вечер явно отвернулась фортуна: прямо во время ее выступления на фестивале VK Fest заглохла фонограмма, и "певице всея Руси" пришлось открывать рот уже не понарошку.
Бузова хрипела, дергаясь в энергичном танце, и практически не попадала в ноты.
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Впрочем, ее поклонники даже за такое готовы платить немалые деньги, а остальным было все равно. Как "поет" Оленька, все давно знают, и смирились с фактом нахождения этой дамы на сцене. Также смирились с феноменом ее популярности. Мало кому понятно, почему абсолютная бездарность собирает огромные залы, но это уже данность нынешнего времени. Впрочем, если раньше на сцену выходили "поющие трусы", то теперь их сменили "скулящие".
И если Бузова глумится над самим понятием "пение" и насилует уши публики, то почему бы не пользователям Сети не поиздеваться над артисткой?
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Если не будет Бузовой, люди найдут другую ерунду, чтоб заполнить себе мозг.
Рэпом, футболом, камеди, стендапом, картинками и видосиками в сетях, фишками нет.
Ничего не спасет.
Вы адепт секты Святого Пробела в радномных местах?