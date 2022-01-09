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Этот хрип у нас песней зовется: Бузова попала в неловкую ситуацию из-за отключенной фонограммы

Этот хрип у нас песней зовется: Бузова попала в неловкую ситуацию из-за отключенной фонограммы (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 января 2022 18:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: VK Fest   Музыка   бузова   видео   реакция соцсетей   шипит   шоу бизнес   
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Правда, недоброжелатели уверяют, что никакой разницы в пении не услышали. Что под "фанеру", что без нее - одинаково бессодержательно и гадко.

Артист должен с честью выходить из любых нештатных ситуаций. От Бузовой в тот вечер явно отвернулась фортуна: прямо во время ее выступления на фестивале VK Fest заглохла фонограмма, и "певице всея Руси" пришлось открывать рот уже не понарошку.


Бузова хрипела, дергаясь в энергичном танце, и практически не попадала в ноты.


Впрочем, ее поклонники даже за такое готовы платить немалые деньги, а остальным было все равно. Как "поет" Оленька, все давно знают, и смирились с фактом нахождения этой дамы на сцене. Также смирились с феноменом ее популярности. Мало кому понятно, почему абсолютная бездарность собирает огромные залы, но это уже данность нынешнего времени. Впрочем, если раньше на сцену выходили "поющие трусы", то теперь их сменили "скулящие".


И если Бузова глумится над самим понятием "пение" и насилует уши публики, то почему бы не пользователям Сети не поиздеваться над артисткой?


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Метки: VK Fest   Музыка   бузова   видео   реакция соцсетей   шипит   шоу бизнес   
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26  комментариев
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1k
Павел Астахов Час назад
Фанаты Бузовой....ктоооо эти несчастные?!
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29k
MatveiVainrub Полминуты назад
При Сталине ей бы народного артиста дали . А сейчас просто расстрелять должны .
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10k
nihilists 5 минут назад
И это не первый раз! Но она не парится и продолжает типа петь!
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15k
Жупел - Кипучая сера 15 минут назад
Интересно, а кто ходит на ее концерты?
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3k
Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
Голос похож на Пугачеву.....
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7k
Фobosgrunt 20 минут назад
Каждому-свое, и это хорошо, что выбор есть. Можно терять время на Бузову, а можно на смех над ее песнями и фанатами, по сути это одно и тоже.
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970
QQ Полчаса назад
Дело не в Бузовой, а в людях. Людям всегда нужен фуфел, чтоб заполнить голову
Если не будет Бузовой, люди найдут другую ерунду, чтоб заполнить себе мозг.
Рэпом, футболом, камеди, стендапом, картинками и видосиками в сетях, фишками нет.
Ничего не спасет.
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5k
ZiDAN10 Полчаса назад
Этот хрип у нас песней зовется: Бузова попала в неловкую ситуацию из-за отключенной фонограммыПосмотреть
Этот хрип у нас песней зовется: Бузова попала в неловкую ситуацию из-за отключенной фонограммы
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5k
ZiDAN10 Полчаса назад
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4k
Allmaster Полчаса назад
Не оскорбляйте пающие трусы сравнивая с этой опой, группа маргинальная конечно, но солистка у них молодец, у нее голос сильный. И песни прикольно послушать, а от имени бузовой, у меня сразу мигрень....
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17k
homerchik 39 минут назад
Ссылка coub.com
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30k
a.fey 45 минут назад
Пусть поет, а кому нравится, пусть слушают. Меня слушать ее ни кто не заставляет. И что ей отключили, и как она поет, мне, в отличии от автора, абсолютно по фиг.
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385
Олег 45 минут назад
А кто это чучело слушает? У неё вокальный данных нет, от слова совсем. Вообще не понимаю ничего.
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701
Мона Киса 55 минут назад
позорятся те...кто платит деньги за такое "оральное искусство "
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4k
Дмитрий 58 минут назад
Разве ЭТО можно вообще обсуждать? ЭТО нужно просто проходить мимо не замечая...
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29k
АнтонПолднев Час назад
Ссылка youtu.be
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−42
Dino Perdozzi Час назад
Шикарно!
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67k
Viktor Час назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Фельдъегерь Час назад
в смысле " в неловкую"? В неловкую ситуацию она бы попала если бы спела хорошо
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