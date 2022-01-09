Этот хрип у нас песней зовется: Бузова попала в неловкую ситуацию из-за отключенной фонограммы

Впрочем, ее поклонники даже за такое готовы платить немалые деньги, а остальным было все равно. Как "поет" Оленька, все давно знают, и смирились с фактом нахождения этой дамы на сцене. Также смирились с феноменом ее популярности. Мало кому понятно, почему абсолютная бездарность собирает огромные залы, но это уже данность нынешнего времени. Впрочем, если раньше на сцену выходили "поющие трусы", то теперь их сменили "скулящие".

И если Бузова глумится над самим понятием "пение" и насилует уши публики, то почему бы не пользователям Сети не поиздеваться над артисткой?