"Жена-дура, у которой все время болит голова?": шеф-повар Ивлев нашёл решение этой проблемы в легализации проституции

Сам кулинар и к проституткам относится с уважением. Профессия как профессия. В европейских странах, где она легализована, деятельницы этой сферы регулярно проходят медосмотры, у них и профсоюзы есть. Ну решил человек торговать своим телом - что ж такого? Так считает господин Ивлев.

И если пассаж о проститутках в соцсетях пропустили мимо ушей, слова о "жене-дуре"/, отказывающей мужу в сексе, встретили в штыки. Шеф-повару тут же припомнили скандальный роман с молоденькой, уход из семьи и рождение нового ребенка.