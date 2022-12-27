FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7060 постов • 794 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Жена-дура, у которой все время болит голова?": шеф-повар Ивлев нашёл решение этой проблемы в легализации проституции

"Жена-дура, у которой все время болит голова?": шеф-повар Ивлев нашёл решение этой проблемы в легализации проституции

Автор:
27 декабря 2022 16:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ивлев   видео   ивлеева   легализация проституции   проституция   реакция соцсетей   ток-шоу Ивлеевой   шоу бизнес   
2419
3
1

48-летний шеф-повар счастлив в своем новом браке. Похоже, секса ему вполне хватает: жена - молодая, и, наверное, голова у нее не болит. А как быть тем мужчинам, которым супруги отказывают в интиме? Многие ищут романы на стороне, но проще обратиться к профессионалкам своего дела. И никаких скандалов дома!

Ведущий кулинарных шоу Константин Ивлев выступил за легализацию проституции. Известный шеф-повар объяснил своё решение банальной причиной.

«Ну если человек хочет заняться кексом, а жена, дура, у которой вечно болит голова, что ему делать?», — задается риторическим вопросом Ивлев.


Сам кулинар и к проституткам относится с уважением. Профессия как профессия. В европейских странах, где она легализована, деятельницы этой сферы регулярно проходят медосмотры, у них и профсоюзы есть. Ну решил человек торговать своим телом - что ж такого? Так считает господин Ивлев.


И если пассаж о проститутках в соцсетях пропустили мимо ушей, слова о "жене-дуре"/, отказывающей мужу в сексе, встретили в штыки. Шеф-повару тут же припомнили скандальный роман с молоденькой, уход из семьи и рождение нового ребенка.


Пользователи Сети представили обратную ситуацию: муж устаёт, а жене приходится развлекаться с молодым парнишкой, чтобы удовлетворить своё либидо.


Сам Ивлев измены всегда отрицал, а причиной развода после 23 лет брака назвал накопившийся между супругами негатив и испытание финансами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Ивлев   видео   ивлеева   легализация проституции   проституция   реакция соцсетей   ток-шоу Ивлеевой   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
7k
3k
SR 12 секунд назад
И как это звучит в наши "великие для страны времена", когда растёт (причем, прямо на глазах) духовность, крепнут скрепы (или скрепнут крепы), когда Господь, в лице Гундяева, указывает нам путь в рай, когда мы - единственная страна, сохранившая моральные устои и остальное бла-бла-бла? Легализовать проституцию. Да, господин Ивлев... Не наш вы человек, не скрепный, а скорее, враг замаскировавшийся... Пора статью создавать "За дискредитацию всего". А то, такие Ивлевы всё порушат...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Полминуты назад
Ну не все ж мужики женаты, так что норм тема. И искать их не пришлось бы, зашел на госуслуги, записался на определенное время и иди готовься, мойся душняйся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 Полчаса назад
Ну он абсолютно прав... есть куча доводов ЗА легализацию проституции, и ни одного не вижу против... готов подискутировать, если кто то не согласен)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
iovan2011 Полчаса назад
Вы хоть миллион минусов поставьте, но он же имбецил, никого не хочу обидеть, но кто его смотрит, задумайтесь немного, как хабал, может нравится нормальным людям???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Alex 42 минуты назад
Не разделяю восторг по поводу этого повара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
28k
Levyathan 57 минут назад
Долго не мог понять, кого он мне напоминает.
Потом вспомнил, что была передача с двумя толстыми поварами на ТВ. Передача так себе, низкопробная.
А недавно совсем узнал, что он и есть один из тех двух поваров.Второй умер.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GROMOZEKA 57 минут назад
Видел его «новую» жену.
Он уже легализовал ее, судя по всему
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Том Сойер 59 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev Час назад
"Сведи к необходимостям всю жизнь и человек сравняется с животным" (с) Шекспир
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Ivan Час назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Федор Медведев Час назад
а что есть такая проблема проститутку снять???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
smakido Час назад
"... Да и примечено стократ;
. что кто за ремесло чужое браться любит, тот завсегда других упрямей и вздорней. Он лучше дело все погубит и рад скорей посмешищем стать света, чем у честных и знающих людей спросить иль выслушать разумного совета. "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Odynokiy_dyx Час назад
Думаю много кто прибежит с - "йа поддерживаю 111рас рас рас"
А подумайте вот так - у вас стресс на работе, в делах, бизнесе.... вы несколько дней в депрессии, у бутылки или смотрите в стену - а жене хочется.... вот и вы как та "дура" отказывает в интиме... Согласны, что жена сходит к "профессионалу" на чпок?
задумались? )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kostick Час назад
можно подумать, несмотря на статью в ук, есть проблема в том, чтобы купить проститутку? а таки да, бабшеринг вообще дешевле долгосрочной аренды) но против яндекс-шмара - ничего против не имею. опятьжыж, ценник будет согласно спросу регулироваться, рейтинг не надутый)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
ruslan d Час назад
Ну вполне разумно, в принципе очень важная сфера услуг .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
ruslan d Федор Медведев Полчаса назад
Ну типа того , они бы регулярно проходили медкомиссию и все стало бы гораздо проще и безопасней , но все равно лучше с резиночкой )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
ruslan d Федор Медведев 5 минут назад
Проблем нет , но если это будет легально , они будут платить налоги , проходить медкомиссию , и прочее ... Просто будет легальный бизнес , при том востребованный .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Copycat 2 часа назад
Блин видел с ним шоу там где два шефа и их команды

мне одному показалось что это всё кромешнейшая постановка? как они там для школьников готовили, как на каких то выездах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Мирлан Дононбаев Copycat 39 минут назад
На телевиденье всё постановка. Только старенькие бабушки верят, что по телевизору всё по-настоящему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

173858



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 занимательных фотографий необычных вещей
15 занимательных фотографий необычных вещей
25 фактов про фильмы 50-х годов
25 фактов про фильмы 50-х годов
Набирающие популярность в сообществах
Репарации 50-х годов: так мы «уходили» из Финляндии
Репарации 50-х годов: так мы «уходили» из Финляндии
Модный тренд? О загадочных смертях российских олигархов за рубежом
Модный тренд? О загадочных смертях российских олигархов за рубежом
Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос
Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дети индиго

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#новый год#картинки#аварии#авто аварии#актеры#деньги#дети
#Юмор#факты#история#подборка#Приколы#животные#забавно#Китай#фильм#рождество
#интересно#интересное#кино#дтп#в мире#позитив#СССР#фотографии#автомобили#автомир
Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос На Троекуровском кладбище захоронили прах Юрия Шатунова На Троекуровском кладбище захоронили прах Юрия Шатунова Кто избил Соловьева? Телеведущий вышел в эфир с синяками и ссадинами на лице Кто избил Соловьева? Телеведущий вышел в эфир с синяками и ссадинами на лице "Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле "Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле "Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера" "Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера" Этот хрип у нас песней зовется: Бузова попала в неловкую ситуацию из-за отключенной фонограммы Этот хрип у нас песней зовется: Бузова попала в неловкую ситуацию из-за отключенной фонограммы

На что жалуетесь?

Вернуться