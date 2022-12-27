"Жена-дура, у которой все время болит голова?": шеф-повар Ивлев нашёл решение этой проблемы в легализации проституции

48-летний шеф-повар счастлив в своем новом браке. Похоже, секса ему вполне хватает: жена - молодая, и, наверное, голова у нее не болит. А как быть тем мужчинам, которым супруги отказывают в интиме? Многие ищут романы на стороне, но проще обратиться к профессионалкам своего дела. И никаких скандалов дома!
Ведущий кулинарных шоу Константин Ивлев выступил за легализацию проституции. Известный шеф-повар объяснил своё решение банальной причиной.
«Ну если человек хочет заняться кексом, а жена, дура, у которой вечно болит голова, что ему делать?», — задается риторическим вопросом Ивлев.
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Сам кулинар и к проституткам относится с уважением. Профессия как профессия. В европейских странах, где она легализована, деятельницы этой сферы регулярно проходят медосмотры, у них и профсоюзы есть. Ну решил человек торговать своим телом - что ж такого? Так считает господин Ивлев.
И если пассаж о проститутках в соцсетях пропустили мимо ушей, слова о "жене-дуре"/, отказывающей мужу в сексе, встретили в штыки. Шеф-повару тут же припомнили скандальный роман с молоденькой, уход из семьи и рождение нового ребенка.
Пользователи Сети представили обратную ситуацию: муж устаёт, а жене приходится развлекаться с молодым парнишкой, чтобы удовлетворить своё либидо.
Сам Ивлев измены всегда отрицал, а причиной развода после 23 лет брака назвал накопившийся между супругами негатив и испытание финансами.
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Потом вспомнил, что была передача с двумя толстыми поварами на ТВ. Передача так себе, низкопробная.
А недавно совсем узнал, что он и есть один из тех двух поваров.Второй умер.
Он уже легализовал ее, судя по всему
. что кто за ремесло чужое браться любит, тот завсегда других упрямей и вздорней. Он лучше дело все погубит и рад скорей посмешищем стать света, чем у честных и знающих людей спросить иль выслушать разумного совета. "
А подумайте вот так - у вас стресс на работе, в делах, бизнесе.... вы несколько дней в депрессии, у бутылки или смотрите в стену - а жене хочется.... вот и вы как та "дура" отказывает в интиме... Согласны, что жена сходит к "профессионалу" на чпок?
задумались? )))
У жены-дуры голова болит от безделья, а у мужика от обилия дел.
Поход к проститутке - тоже не одобряю. В такой ситуации жену-дуру надо просто выпинывать из семьи, молча. Потому что если у такой "болит голова" - однозначно есть любовник на стороне.
мне одному показалось что это всё кромешнейшая постановка? как они там для школьников готовили, как на каких то выездах?