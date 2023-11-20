"По факту - де Ниро": Бузова решила поумничать, но что-то пошло не так

Интеллектуалка Бузова всё время думала, что выражение «де-юре» звучит как «де Ниро». Ну разве не гениально?
Ольга Бузова любит время от времени напомнить о своём высшем образовании и регулярно вставляет в свою речь умные словечки. Вот только их смысл не всегда певице понятен, а еще она иногда путает выражения и попадает в нелепые ситуации.
Экс-ведущая "Дома-2" пришла в "Комеди Клаб" и, рассказывая о новом проекте, перепутала американского актёра Роберта Де Ниро с термином "де-юре".
"Прямо сейчас идёт пятый, как бы де-ниро второй, но по факту пятый сезон шоу "Новые звезды в Африке"", — деловито заявляет Бузова, после чего Павел Воля поправляет её, стараясь не свалиться на сцену от хохота.
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Впрочем, в соцсетях до сих пор уверены в том, что все эти оговорки и ляпы подстроены. Дескать, Бузова - умница, и просто "стрижёт купоны", используя образ недалёкой дурочки.
Впрочем, есть и те, кто уверен: Бузовой нет нужды играть дурочку. Интеллектом тут и не пахнет.
А как вы считаете, друзья?
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