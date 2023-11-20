"По факту - де Ниро": Бузова решила поумничать, но что-то пошло не так

Ольга Бузова любит время от времени напомнить о своём высшем образовании и регулярно вставляет в свою речь умные словечки. Вот только их смысл не всегда певице понятен, а еще она иногда путает выражения и попадает в нелепые ситуации.

Экс-ведущая "Дома-2" пришла в "Комеди Клаб" и, рассказывая о новом проекте, перепутала американского актёра Роберта Де Ниро с термином "де-юре".