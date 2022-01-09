В Бразилии огромный кусок скалы упал на туристов

В субботу группа туристов осматривали озеро Фурнаш, когда массивный кусок скалы отвалился и упал прямо на них. Поднявшаяся волна затопила лодки. Спасатели сообщают о десятках пострадавших, 32 человека ранены, 20 пропали без вести. Задействованы водолазы и вертолёты, чтобы найти пропавших. Криштиану Силва, глава округа выразил семьям пострадавших свои соболезнования. Причина падения глыбы ещё не установлена, по предварительным данным, усиление напора воды в районе каньонов из-за обильных дождей могло стать причиной трагедии. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что к спасательно-поисковой операции присоединились военно-морские силы. Личности погибших пока установить не удалось.



