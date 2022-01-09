В Бразилии огромный кусок скалы упал на туристов

В округе Капитолиу в штате Минас-Жерайс на лодки отдыхающих рухнула каменная глыба. Погибли пять человек.
В субботу группа туристов осматривали озеро Фурнаш, когда массивный кусок скалы отвалился и упал прямо на них. Поднявшаяся волна затопила лодки. Спасатели сообщают о десятках пострадавших, 32 человека ранены, 20 пропали без вести. Задействованы водолазы и вертолёты, чтобы найти пропавших. Криштиану Силва, глава округа выразил семьям пострадавших свои соболезнования. Причина падения глыбы ещё не установлена, по предварительным данным, усиление напора воды в районе каньонов из-за обильных дождей могло стать причиной трагедии. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что к спасательно-поисковой операции присоединились военно-морские силы. Личности погибших пока установить не удалось.
Источник:
Видео с другого ракурса:
Источник:
Источник:
- Студентка спрятала кота в парте и пушистый шпион собрал миллионы лайков
- Макака нагло вырвала сумку из рук женщины
- Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба
- В США подали в суд на автомастерскую, которая выплатила зарплату монетами своему бывшему работнику
- В Лондоне мороженщики устроили парад фургонов на похоронах коллеги
Понравилось74
Посмотрел бы я как ты оттуда по воде убегал вперед лодок герой диванный
Был на Мальте плавали на лодке в эту пещеру. Когда штиль всё красиво, чистая водичка, видно до дна. Пришёл на другой день как-то просто посмотреть. Были волны. Лодки так болтало, я офигел, что туристов туда в такую погоду повезли.
У нас за такое статья...
Статья 125 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии
Шкипер/кэп попросту обосрался, струсил.
Как и всё гей сообщество на борту.
Вот мне не нужно рассказывать за что отвечает кэп судна/лодки/корабля.
То что на видео - полное несоответствие должности. Конечно, вы все свои шкуры спасать будете... противно смотреть на человеческую трусость.
Самое первое правило в спасении это собственная безопасность. Надо оценить все риски сперва, потом уже спасать, чтоб другим спасателям не прибавилось работы спасать еще и твой корабль.
У нас раз в неделю учения по вентиляции легких, наложению жгутов, но если у меня не будет насоса для вентиляции легких или не будет резиновых перчаток для остановки крови, то я абсолютно не обязан копатся голыми руками в чужой крови или своим ртом вдувать в чужой рот воздух.
Конечно если это родные или знакомые, ну или симпотичная девушка, я все сделаю чтоб их спасти, но если это не известные мне люди с неизвестными болезнями, то я не обязан их спасать.
Покрутили в лапах телефон не понимая, что с ним можно сделать и свалили в закат при первом же шухере.