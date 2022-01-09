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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 60 постов • 5 подписчиков подписаться
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В Бразилии огромный кусок скалы упал на туристов

В Бразилии огромный кусок скалы упал на туристов (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 января 2022 10:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: в мире   видео   скала   трагедия   туристы   фото   
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В округе Капитолиу в штате Минас-Жерайс на лодки отдыхающих рухнула каменная глыба. Погибли пять человек.

В субботу группа туристов осматривали озеро Фурнаш, когда массивный кусок скалы отвалился и упал прямо на них. Поднявшаяся волна затопила лодки. Спасатели сообщают о десятках пострадавших, 32 человека ранены, 20 пропали без вести. Задействованы водолазы и вертолёты, чтобы найти пропавших. Криштиану Силва, глава округа выразил семьям пострадавших свои соболезнования. Причина падения глыбы ещё не установлена, по предварительным данным, усиление напора воды в районе каньонов из-за обильных дождей могло стать причиной трагедии. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что к спасательно-поисковой операции присоединились военно-морские силы. Личности погибших пока установить не удалось.


Видео с другого ракурса:

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Метки: в мире   видео   скала   трагедия   туристы   фото   
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40  комментариев
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238
Шурман 6 часов назад
И сразу свалили , волна прошла нужно на место идти и людей спасать , нет каждый сам по себе .
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4k
Александр Час назад
Кто снимал,оператор конечно от Бога!
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567
Сам дурак 2 часа назад
Жесть.
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
оператор очень рукожопый
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18
Атец Но.12 3 часа назад
я , вероятно, не силен в туризме, но , господа! А что они там вообще трутся? Красоты никакой, погода дрянь, дайверов не видать....
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13k
shuma_her 3 часа назад
Главное вовремя [мат] . а зачем помогать, бля?
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12k
Великий Кормчий 4 часа назад
Шкипер лодки, откуда велась съемка, вообще конченый.
У нас за такое статья...
Статья 125 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии
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15k
Жупел - Кипучая сера 4 часа назад
Я одного не понял: почему катеры ломанулись от места трагедии? Может там кому то помощь нужна? Пострадавших, например, из воды вытащить. Это как увидеть момент дтп на дороге и поехать дальше.
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83
Виталий Шаров 5 часов назад
Жутковатое видео.. По-человечески жалко пострадавших,а вот "капитанов" тех посудин,что выжили - наказать как можно строже! Это же бараны,которые подвергли смертельному риску пассажиров,которые им доверились и пострадали..
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18k
koleos72 5 часов назад
Орут как обезьяны! Впрочем снимают оже как обезьяны!
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6k
sumrаknn 5 часов назад
Когда активно сыпется и откалывается - это настолько очевидный признак обрушения, что более понятного быть не может. Но они смотрели как скала сыпется и жаждали премии Дарвина. Получили. А те кто не получил - свалили за пару километров для надежности, хотя лучше на 20-30 км.... Скала упала, все, больше ничего не сыпется и падать нечему, вроде можно раненых спасать, но спасатели уехали за пару км
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11k
котегRUS 5 часов назад
Искали приключение на свою задницу и таки нашли.
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238
Шурман котегRUS 5 часов назад
Года 2 назад были сильные морозы и лед очень толстый был тупо бур уходил полностью что бы лунку прорубить , сил хватало на 5-7 лунок , обуривались и сидели , потом потепление было до +1 , вот тогда рыба сама выпрыгивала потому что задыхалась , помню мужики просто так бурили что бы рыба не задохнулась .
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145
М.К. котегRUS 3 часа назад
Зачем тебе столько рыбы ? Выбросишь , ведь.
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13k
net 6 часов назад
Пи.дец. Зато фоточки могли хорошими получиться.
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