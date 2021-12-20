В Лондоне мороженщики устроили парад фургонов на похоронах коллеги

В комментариях пользователи поделились, что испытали смешанные чувства от необычного парада. Фургончики с мороженым и без того закрепились как образ из фильмов ужасов — яркие и привлекательные для детей, но с жуткими клоунами внутри и загадочной музыкой. А целая процессия из десятка машин на настоящих похоронах только расширила спектр эмоций.