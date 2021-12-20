В Лондоне мороженщики устроили парад фургонов на похоронах коллеги

Десяток разноцветных грузовиков проехали по городу, пугая и завораживая жителей музыкой «будто из фильма ужасов».
17 декабря жительница Лондона Луиза Дейвис гостила у своих друзей, когда услышала за окном странную мелодию. Выглянув в окно, она увидела, что звук доносится из фургончиков с мороженым — сразу десять машин медленно проезжали по улице, следуя за похоронной процессией.
Дейвис поделилась роликом в соцсетях и предположила, что парад посвящён одному из мороженщиков: таким образом его коллеги решили почтить память товарища. Видео разошлось в твиттере и набрало 7,5 миллионов просмотров.
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Среди посмотревших оказались другие свидетели парада, а также участники самих похорон. Они поделились ещё несколькими видео из разных точек города и подтвердили, что церемония действительно организована семьёй и друзьями одного из местных мороженщиков.
В комментариях пользователи поделились, что испытали смешанные чувства от необычного парада. Фургончики с мороженым и без того закрепились как образ из фильмов ужасов — яркие и привлекательные для детей, но с жуткими клоунами внутри и загадочной музыкой. А целая процессия из десятка машин на настоящих похоронах только расширила спектр эмоций.
По данным Sky News, на видео — похороны «короля мороженого» Хасана Дервиша, который скончался от рака. На протяжении сорока лет мужчина занимался продажей мороженного, а в начале нулевых основал фабрику по производству.
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