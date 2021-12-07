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Как выглядит крутящийся дом в Архызе, создание которого заняло лишь полгода

Как выглядит крутящийся дом в Архызе, создание которого заняло лишь полгода (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   видео   дом в Архызе   здание   крутящийся дом   фото   
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Поселок Архыз знаменит благодаря марке воды с таким же названием, которую разливают здесь же. Место также является важным туристическим пунктом на Кавказе — именно здесь стартуют многие маршруты, ведущие на вершины. Есть и менее популярная, но все же достопримечательность — крутящийся дом.



Культовый дом

Постройка состоит из двух этажей. Несмотря на то, что расположился он на самой окраине поселка, видно его и с другого конца поселения. Сруб оригинальный, шестиугольный, чем-то даже напоминает знаменитую избушку на курьих ножках. На первом этаже — обычное жилое помещение, а на втором — музей с локальными бытовыми предметами и смотровой площадкой.

Более 40 лет назад дом возвел местный житель Николай Хубиев. Сам он утверждает, что не имеет никакого специального образования, да и в школе учился не слишком прилежно. Оценки ему ставили хорошие, но потому, что все учителя были родственниками. А вот по-настоящему Николаю нравились вертолеты — то, как они поднимают от приведения вертушки в действие.

Так он решил сделать своеобразный пропеллер, но в доме. В основу задумки легла как раз вертолетная система. Удивительно, но на возведение дома мужчине потребовалось всего каких-то полгода.

Внутреннее убранство

Дом является не просто музеем и аттракционом — в нем действительно можно жить. Он оснащен всеми необходимыми коммуникационными системами. Проводка помещена как раз в тот столб, вокруг которого вращается конструкция. Создатель здания прожил в нем более десятка лет и там же вступил в брак.

Сегодня хозяин с радостью открывает двери своего дома для туристов. Он готов прокатить посетителей и провести экскурсию. Некоторых туристов так впечатляет радушная обстановка и местные жители, что они становятся постоянными гостями в Архызе.


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Метки: архитектура   в мире   видео   дом в Архызе   здание   крутящийся дом   фото   
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ekolog67 39 минут назад
Избушка избушка! Повернись ко мне задом, а к лесу передом..... и немножечко нагнись))
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14k
Hairy. 38 минут назад
На Рублёвке лет ещё 20 назад строили домики, по 1000 квадратов, которые вслед за Солнцем крутились..
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