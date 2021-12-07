Как выглядит крутящийся дом в Архызе, создание которого заняло лишь полгода

Поселок Архыз знаменит благодаря марке воды с таким же названием, которую разливают здесь же. Место также является важным туристическим пунктом на Кавказе — именно здесь стартуют многие маршруты, ведущие на вершины. Есть и менее популярная, но все же достопримечательность — крутящийся дом.
Культовый дом
Постройка состоит из двух этажей. Несмотря на то, что расположился он на самой окраине поселка, видно его и с другого конца поселения. Сруб оригинальный, шестиугольный, чем-то даже напоминает знаменитую избушку на курьих ножках. На первом этаже — обычное жилое помещение, а на втором — музей с локальными бытовыми предметами и смотровой площадкой.
Более 40 лет назад дом возвел местный житель Николай Хубиев. Сам он утверждает, что не имеет никакого специального образования, да и в школе учился не слишком прилежно. Оценки ему ставили хорошие, но потому, что все учителя были родственниками. А вот по-настоящему Николаю нравились вертолеты — то, как они поднимают от приведения вертушки в действие.
Так он решил сделать своеобразный пропеллер, но в доме. В основу задумки легла как раз вертолетная система. Удивительно, но на возведение дома мужчине потребовалось всего каких-то полгода.
Внутреннее убранство
Дом является не просто музеем и аттракционом — в нем действительно можно жить. Он оснащен всеми необходимыми коммуникационными системами. Проводка помещена как раз в тот столб, вокруг которого вращается конструкция. Создатель здания прожил в нем более десятка лет и там же вступил в брак.
Сегодня хозяин с радостью открывает двери своего дома для туристов. Он готов прокатить посетителей и провести экскурсию. Некоторых туристов так впечатляет радушная обстановка и местные жители, что они становятся постоянными гостями в Архызе.
А вы бы прокатились в таком домике?
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