Как выглядит крутящийся дом в Архызе, создание которого заняло лишь полгода

Более 40 лет назад дом возвел местный житель Николай Хубиев. Сам он утверждает, что не имеет никакого специального образования, да и в школе учился не слишком прилежно. Оценки ему ставили хорошие, но потому, что все учителя были родственниками. А вот по-настоящему Николаю нравились вертолеты — то, как они поднимают от приведения вертушки в действие.

Так он решил сделать своеобразный пропеллер, но в доме. В основу задумки легла как раз вертолетная система. Удивительно, но на возведение дома мужчине потребовалось всего каких-то полгода.