Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?

Знаменитая советская комедия «Джентльмены удачи» покорила миллионы зрительских сердец своим уморительным сюжетом. За сценарий отвечал Георгий Данелия и Виктория Токарева. Именно они придумывали необычайно комичные ситуации, а вот их постановкой занимался режиссер Александр Серый - старинный приятель Данелии.
Однако придумать и поставить - это одно, а сыграть - совсем другое. Не даром у фильма поистине звездный актерский состав, без которого картина могла быть совсем другой. Леонов, Вицин, Крамаров, Муратов - каждый из них был непревзойденным профессионалом и своим талантом привнес многое.
Раднэр Муратов, Георгий Вицин, Евгений Леонов, Савелий Крамаров в фильме «Джентльмены удачи»
Сейчас про «Джентльменов удачи» можно найти огромное количество статей, в которых разбираются самые интересные сцены или неочевидные моменты. Об одном из таких и хотелось бы поговорить.
Вспомните сцену, когда главные герои едут в такси - она не кажется слегка странной? Разумеется, если убрать за скобки великолепный диалог в исполнении Крамарова. Внимательные зрители могут заметить, что за все время поездки таксист (милиционер под прикрытием) ни разу не посмотрел на «Косого», слепо пытаясь довезти до нужной точки, туда, где «дерево и мужик в пиджаке».
Казалось бы мелкая незначительная деталь, тем не менее невольно начинаешь задумываться - чем же обусловлено такое поведение таксиста? Может это прописано в сценарии? На самом деле ответ до безобразия прост, достаточно лишь немного познакомиться с фигурой Савелия Крамарова.
За свою карьеру Савелий Викторович снялся во многих фильмах, которые обрели статус культовых. «Неуловимые мстители», «Двенадцать стульев», «Не может быть», «Большая перемена» - и это лишь небольшой список его обширной фильмографии.
Крамаров обладал чудаковатой внешностью, в самом хорошем смысле этого слова. Бывали случаи, когда артист только появлялся, не успевал произнести и слова, а зрительский зал уже начинал смеяться. Многие отмечали удивительную улыбку Крамарова. Она была настолько заразительной, что увидевший ее непроизвольно улыбался в ответ.
После окончания съемок Олег Видов, сыгравший старшего лейтенанта милиции Славина и по совместительству таксиста, в одном из интервью рассказал, что работа в «Джентльменах удачи» далась ему необычайно тяжело.
По сценарию в той самой сцене Видов должен был вести себя как самый простой таксист, то есть общаться и смотреть на Савелия. Однако артист не мог сдерживать эмоции. Режиссер Александр Серый давал команду Видову - «Повернись и говори с человеком!». Но в этот момент у актера текли слезы от смеха, впрочем, как у всех присутствующих.
Чтобы понять, насколько тяжело пришлось Олегу Борисовичу, достаточно представить, что в метре от вас сидит Крамаров и с чудаковатым выражением лица несет полную ахинею, приправляя все забавной мимикой и жестикуляциями.
После очередного неудачного дубля Видов взмолился и сказал: «Давайте я просто буду смотреть вперед и разговаривать!». Режиссеру ничего не оставалось, кроме как согласиться.
Источник:
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Ни разу подобная мысль не приходила. Мне всегда казалось, что "таксист" просто устал возить пассажиров в поиске "мужика в пиджаке" и "дерева - во!". И поэтому равнодушно смотрит вперёд.
Косой - смотри куда идешь!
Слепой - а ты иди куда смотришь))
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Да по глазам мента бы сразу вычислил ...Взгляд у них особый !!!!
У меня сестра работала в отделе "По делам несовершеннолетних" ,лет 5-7 ,так вот ее сразу вычисляли мои "товарищи" из криминала ..Я всегда удивлялся как так ,но ее бывшие "подопечные" уважали очень ..Многим она помогла не искалечить жизнь свою ..