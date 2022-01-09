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Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?

Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»? (6 фото)

Автор:
09 января 2022 09:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   джентльмены удачи   кино   косой   таксист   факт   фильм   
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Знаменитая советская комедия «Джентльмены удачи» покорила миллионы зрительских сердец своим уморительным сюжетом. За сценарий отвечал Георгий Данелия и Виктория Токарева. Именно они придумывали необычайно комичные ситуации, а вот их постановкой занимался режиссер Александр Серый - старинный приятель Данелии.

Однако придумать и поставить - это одно, а сыграть - совсем другое. Не даром у фильма поистине звездный актерский состав, без которого картина могла быть совсем другой. Леонов, Вицин, Крамаров, Муратов - каждый из них был непревзойденным профессионалом и своим талантом привнес многое.

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Раднэр Муратов, Георгий Вицин, Евгений Леонов, Савелий Крамаров в фильме «Джентльмены удачи»

Сейчас про «Джентльменов удачи» можно найти огромное количество статей, в которых разбираются самые интересные сцены или неочевидные моменты. Об одном из таких и хотелось бы поговорить.

Вспомните сцену, когда главные герои едут в такси - она не кажется слегка странной? Разумеется, если убрать за скобки великолепный диалог в исполнении Крамарова. Внимательные зрители могут заметить, что за все время поездки таксист (милиционер под прикрытием) ни разу не посмотрел на «Косого», слепо пытаясь довезти до нужной точки, туда, где «дерево и мужик в пиджаке».

Казалось бы мелкая незначительная деталь, тем не менее невольно начинаешь задумываться - чем же обусловлено такое поведение таксиста? Может это прописано в сценарии? На самом деле ответ до безобразия прост, достаточно лишь немного познакомиться с фигурой Савелия Крамарова.

За свою карьеру Савелий Викторович снялся во многих фильмах, которые обрели статус культовых. «Неуловимые мстители», «Двенадцать стульев», «Не может быть», «Большая перемена» - и это лишь небольшой список его обширной фильмографии.

Крамаров обладал чудаковатой внешностью, в самом хорошем смысле этого слова. Бывали случаи, когда артист только появлялся, не успевал произнести и слова, а зрительский зал уже начинал смеяться. Многие отмечали удивительную улыбку Крамарова. Она была настолько заразительной, что увидевший ее непроизвольно улыбался в ответ.

После окончания съемок Олег Видов, сыгравший старшего лейтенанта милиции Славина и по совместительству таксиста, в одном из интервью рассказал, что работа в «Джентльменах удачи» далась ему необычайно тяжело.

По сценарию в той самой сцене Видов должен был вести себя как самый простой таксист, то есть общаться и смотреть на Савелия. Однако артист не мог сдерживать эмоции. Режиссер Александр Серый давал команду Видову - «Повернись и говори с человеком!». Но в этот момент у актера текли слезы от смеха, впрочем, как у всех присутствующих.

Чтобы понять, насколько тяжело пришлось Олегу Борисовичу, достаточно представить, что в метре от вас сидит Крамаров и с чудаковатым выражением лица несет полную ахинею, приправляя все забавной мимикой и жестикуляциями.

После очередного неудачного дубля Видов взмолился и сказал: «Давайте я просто буду смотреть вперед и разговаривать!». Режиссеру ничего не оставалось, кроме как согласиться.

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Метки: актеры   джентльмены удачи   кино   косой   таксист   факт   фильм   
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48k
Дворняга Полчаса назад
Интересно! +
Ни разу подобная мысль не приходила. Мне всегда казалось, что "таксист" просто устал возить пассажиров в поиске "мужика в пиджаке" и "дерева - во!". И поэтому равнодушно смотрит вперёд.
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22k
Андрей Иванов 7 минут назад
Мне всегда казалось, что это водила чрезвычайно крут, такой суперпрофи с развитым боковым зрением. И вообще я не часто вижу таксистов, которые смотрят на пассажира. Более того, меня бы такой водила бы пугал. "На дорогу смотри!"
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9k
Алексей 9 минут назад
как в анекдоте- встретились на узкой дороге косой и слепой:
Косой - смотри куда идешь!
Слепой - а ты иди куда смотришь))
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21k
hebpat 13 минут назад
настоящие профессиональные водители никогда не смотрят на собеседника, они контролируют дорогу
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616
Mixan 14 минут назад
Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да по глазам мента бы сразу вычислил ...Взгляд у них особый !!!!
У меня сестра работала в отделе "По делам несовершеннолетних" ,лет 5-7 ,так вот ее сразу вычисляли мои "товарищи" из криминала ..Я всегда удивлялся как так ,но ее бывшие "подопечные" уважали очень ..Многим она помогла не искалечить жизнь свою ..
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