Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?

Вспомните сцену, когда главные герои едут в такси - она не кажется слегка странной? Разумеется, если убрать за скобки великолепный диалог в исполнении Крамарова. Внимательные зрители могут заметить, что за все время поездки таксист (милиционер под прикрытием) ни разу не посмотрел на «Косого», слепо пытаясь довезти до нужной точки, туда, где «дерево и мужик в пиджаке».

Казалось бы мелкая незначительная деталь, тем не менее невольно начинаешь задумываться - чем же обусловлено такое поведение таксиста? Может это прописано в сценарии? На самом деле ответ до безобразия прост, достаточно лишь немного познакомиться с фигурой Савелия Крамарова.

За свою карьеру Савелий Викторович снялся во многих фильмах, которые обрели статус культовых. «Неуловимые мстители», «Двенадцать стульев», «Не может быть», «Большая перемена» - и это лишь небольшой список его обширной фильмографии.