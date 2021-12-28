"Морозко": интересные факты и фото со съёмок фильма

Помимо Бабы-Яги, Милляр ещё исполнил роль одного из разбойников и озвучил петуха, которого Настенька просит не кукарекать в начале фильма.

Помимо прочего, Георгий Милляр спас фильм от уничтожения, когда в помещении, в котором хранился отснятый материал, прорвало трубы. Большая часть съёмочной группы была на съёмках, а у Милляра съёмок в этот день не было. Актёр возглавил операцию по спасению фильма и сам самоотверженно выносил плёнку из воды.