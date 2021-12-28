"Морозко": интересные факты и фото со съёмок фильма

Знаменитая картина-сказка Александра Роу покорила сердца многих зрителей. Съемки сопровождались приключениями, а порой жертвами, на которые пришлось пойти актерам.
В Чехии, например, редко Новый год обходится без просмотра фильма "Морозко". На чешском, правда, он называется "Mrazik", но ударение падает на второй слог.
Летние кадры фильма снимали в подмосковной деревне, а зиму отправились снимать в Мурманскую область. С собой съёмочная группа повезла целый зоопарк: собаки, кошки, птицы, тройка лошадей, медвежата и медведица Маня.
Одну из самых ярких ролей в "Морозко", роль Бабы-Яги, исполнил Георгий Милляр. Актёр сам работал над образом Бабы-Яги, придумывая её ужимки и реплики.
Помимо Бабы-Яги, Милляр ещё исполнил роль одного из разбойников и озвучил петуха, которого Настенька просит не кукарекать в начале фильма.
Помимо прочего, Георгий Милляр спас фильм от уничтожения, когда в помещении, в котором хранился отснятый материал, прорвало трубы. Большая часть съёмочной группы была на съёмках, а у Милляра съёмок в этот день не было. Актёр возглавил операцию по спасению фильма и сам самоотверженно выносил плёнку из воды.
Для Бабы-Яги было сооружено две избушки. Одна была механической и могла вращаться. Но избушка должна была не только вращаться, но и танцевать. Танцующая избушка была сделана из поролона.
Для спецэффектов того времени, поролон был незаменимым материалом. Экшн-сцена с трухлявыми пнями тоже снята при помощи поролона и мастерской операторской работы.
В сцене, где пни вылетают из избы, сняли с помощью обратной перемотки плёнки. Этот приём был использован во многих сценах фильма. Пятящиеся назад собака и кот, влетающие на деревья разбойники и дерево покрывающееся инеем, тоже результаты применения этого операторского приёма.
Главную женскую роль исполнила Наталья Седых. На момент съёмок ей было всего 15 лет, а за плечами не было актёрского опыта, роль в "Морозко" стала для неё дебютной.
Наталья училась в балетном училище и тайком от преподавателей выступила в ледовом представлении. Представление это показывали по телевизору и его увидел режиссёр "Морозко"- Александр Роу.
Помимо Натальи Седых, на роль Настеньки претендовала и Надежда Румянцева.
Многим казалось, что Седых не подходит для роли. Юный возраст, отсутствие опыта, тонкий и тихий голос. Но Александр Роу настоял на том, что роль Настеньки должна достаться именно Наталье.
Несмотря на удачный дебют в кино, к двадцати годам Наталья Седых кинокарьеру завершила, отдав предпочтение балету.
Марфушеньку, по первоначальной задумке, должна была сыграть Тамара Носова. Но на пробы привели Инну Чурикову. Молодая актриса очень хотела получить эту роль и тренировалась колоть орехи зубами, как это требовалось в фильме. Такую самоотдачу оценили и роль Марфушеньки досталась Инне Чуриковой.
Фильм "Морозко" чуть не стал последним для Чуриковой. На момент съёмок Инна Чурикова училась в театральном училище и когда актриса увидела себя на экране, она была разочарована, решив, что является некрасивой. Благо, карьеру Чурикова не прекратила и мы увидели ещё много фильмов с её участием.
Ну а посол Чехии, Ярослав Башта, отметил роль Чуриковой серебряной медалью Масарика.
Юные актёры, животные, механическая избушка и поролоновые пни... Всем этим нужно было управлять. Об Александре Роу вспоминают как об очень грамотном организаторе, который уделял внимание не только главным героям фильма, но и массовке.
В сцене, где героиня Чуриковой ловит гуся и падет в пруд, на берегу стоят зеваки и смеются над происходящим. Александру Роу нужен был натуральный смех массовки и за кадром он сам веселил актёров. Сцену с гусем сняли отдельно, а дальше была работа монтажёров.
Роль самого Морозко исполнил Александр Хвыля. По воспоминаниям Натальи Седых, он был похож на настоящего Деда Мороза. Актёр настолько хорошо подошёл для этой роли, что после премьеры фильма, его начали постоянно приглашать на роль Деда Мороза на новогоднюю ёлку, проходящую в Кремле.
Фильм был удостоен многих наград. На кинофестивале в Венеции, в 1965 году, "Морозко" был удостоен главного приза среди детских и юношеских фильмов. Американский Консультативный совета по кинематографии наградил "Морозко" за лучший сценарий для семейного кино. На Всесоюзном кинофестивале "Морозко" назвали лучшим детским фильмом.
Даже Стивен Спилберг говорил, что "Морозко" предвосхитил многие голливудские блокбастеры. А уж к его мнению в этом вопросе стоит прислушаться, благодаря Спилбергу и появилось когда-то слово "блокбастер".
Источник:
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