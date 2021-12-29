20 сериалов, которые признали лучшими за 2021 год

Выбрать лучших среди такого количества названий может быть непросто, но издание Rolling Stone решило рискнуть.
Пандемия вынудила людей проводить больше времени дома, что привело к расцвету сериалов всех размеров и характеров. Выбрать лучших среди такого количества названий может быть непросто, но издание Rolling Stone решило рискнуть. Там создали топ-20 интереснейших сериалов 2021 года. Здесь есть не только новинки, которые только сейчас появились на экранах, но и те проекты, у которых в этом году вышел второй, третий или другие сезоны. Главное, что в эти месяцы они были на слуху и понравились экспертам больше всего.
20 место: «Хитрости»
Сериал о комедиантке Деборе Вэнс и её молодой помощнице, которая должна помочь Деборе освежить её выступления и сделать их более современными.
19 место: «4лен»
Взрослые подруги изображают самих себя и то, какими они были в школьные времена. Правда, при этом их окружают современные подростки.
18 место: «Локи»
Персонаж вселенной Marvel в исполнении Тома Хиддлстона создаёт новую временную линию, и за это его арестовывают. Чтобы избежать наказания, он вынужден бороться со своей более опасной версией.
17 место: «Пациенты»
Психотерапевт Пол Уэстон начинает сомневаться в себе и своих способностях. Чтобы разобраться с проблемой, он обращается к своему бывшему наставнику Джине.
16 место: «Мы — Lady Parts»
Пять мусульманок создают панк-рок группу и собираются принять участие в музыкальном конкурсе.
15 место: «Игра в кальмара»
456 человек за деньги соревнуются друг с другом в детских играх. Победитель получает огромную сумму денег, судьба проигравших незавидна.
14 место: «Дэйв»
Молодой парень решил, что он — лучший рэпер всех времён. Теперь он старается донести это до всех людей вокруг.
13 место: «Мистический квест»
Сериал рассказывает о работе студии видеоигр. Но заинтересовать он может не только тех, кто любит поиграть в компьютер.
12 место: «Великая»
Этот комедийный сериал не претендует на достоверное описание жизни Екатерины II — он наоборот доводит многие моменты до абсурда и переворачивает всё с ног на голову. При этом комедия быстро и ловко сменяется серьёзными сценами.
11 место: «Чем мы заняты в тени»
Сериал рассказывает о жизни 4 вампиров-соседей, которые вместе живут в Нью-Йорке. Им нужно завоевать один из районов города, прежде чем проснётся древний князь вампиров.
10 место: «ВандаВижен»
Действие мини-сериала происходит через 3 недели после событий фильма «Мстители: Финал». Пара Ванды и Вижена живёт в тихом городке, и поначалу всё кажется идеальным. Но всё не так просто.
9 место: «Белый лотос»
Сюжет разворачивается в настоящем раю: зрителю показывают колоритных постояльцев отеля для богачей. Но из-за характера гостей и их проблем без стычек тут не обошлось.
8 место: «Уборщица. История матери-одиночки»
Девушка бросает своего парня и вместе с дочкой переезжает в приют. Она устраивается работать уборщицей и старается выбраться со дна, чтобы дать будущее своему ребёнку.
7 место: «Наследники»
Здоровье главы богатого семейства ухудшается, и под шумок его наследники начинают бороться за то, чтобы урвать себе кусок побольше.
6 место: «Это грех»
Сериал рассказывает о троих друзьях, которые живут в Лондоне в 1980-е годы.
5 место: «Станция одиннадцать»
Действие сериала происходит в будущем, где вирус гриппа привёл человечество к краху. Группа выживших странствующих артистов попадает в городок, где власть захватил зловещий религиозный культ.
4 место: «Подземная железная дорога»
Рабыня сбегает с хлопковой плантации и по подземной железной дороге отправляется к свободе. Но в погоню за ней отправляется охотник за беглыми рабами.
3 место: «Убийства в одном здании»
Детективная комедия, герои которой живут в одном доме. В этом здании произошло убийство, и соседи решают разобраться, в чём дело.
2 место: «Псы резервации»
Четверо подростков-индейцев хотят сбежать из родного города, и зарабатывают на это деньги грабежами и воровством. Но постепенно из преступников они становятся борцами за справедливость.
1 место: «Ради всего человечества»
Сериал рассказывает об альтернативном варианте развития исторических событий. В его мире первым человеком на Луне стал Алексей Леонов, а на спутнике Земли был установлен флаг СССР. Естественно, это в корне изменило мировую историю.
Источник:
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из описанных только этот интерес вызвал. Судя по отзывам, любопытное шоу