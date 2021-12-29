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20 сериалов, которые признали лучшими за 2021 год

20 сериалов, которые признали лучшими за 2021 год (21 фото)

Автор:
29 декабря 2021 09:16
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   сериал   фильм   что посмотреть   
2048
21

Выбрать лучших среди такого количества названий может быть непросто, но издание Rolling Stone решило рискнуть.

Пандемия вынудила людей проводить больше времени дома, что привело к расцвету сериалов всех размеров и характеров. Выбрать лучших среди такого количества названий может быть непросто, но издание Rolling Stone решило рискнуть. Там создали топ-20 интереснейших сериалов 2021 года. Здесь есть не только новинки, которые только сейчас появились на экранах, но и те проекты, у которых в этом году вышел второй, третий или другие сезоны. Главное, что в эти месяцы они были на слуху и понравились экспертам больше всего.


20 место: «Хитрости»

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Сериал о комедиантке Деборе Вэнс и её молодой помощнице, которая должна помочь Деборе освежить её выступления и сделать их более современными.


19 место: «4лен»


Взрослые подруги изображают самих себя и то, какими они были в школьные времена. Правда, при этом их окружают современные подростки.


18 место: «Локи»


Персонаж вселенной Marvel в исполнении Тома Хиддлстона создаёт новую временную линию, и за это его арестовывают. Чтобы избежать наказания, он вынужден бороться со своей более опасной версией.


17 место: «Пациенты»


Психотерапевт Пол Уэстон начинает сомневаться в себе и своих способностях. Чтобы разобраться с проблемой, он обращается к своему бывшему наставнику Джине.


16 место: «Мы — Lady Parts»


Пять мусульманок создают панк-рок группу и собираются принять участие в музыкальном конкурсе.


15 место: «Игра в кальмара»


456 человек за деньги соревнуются друг с другом в детских играх. Победитель получает огромную сумму денег, судьба проигравших незавидна.


14 место: «Дэйв»


Молодой парень решил, что он — лучший рэпер всех времён. Теперь он старается донести это до всех людей вокруг.


13 место: «Мистический квест»


Сериал рассказывает о работе студии видеоигр. Но заинтересовать он может не только тех, кто любит поиграть в компьютер.


12 место: «Великая»


Этот комедийный сериал не претендует на достоверное описание жизни Екатерины II — он наоборот доводит многие моменты до абсурда и переворачивает всё с ног на голову. При этом комедия быстро и ловко сменяется серьёзными сценами.


11 место: «Чем мы заняты в тени»


Сериал рассказывает о жизни 4 вампиров-соседей, которые вместе живут в Нью-Йорке. Им нужно завоевать один из районов города, прежде чем проснётся древний князь вампиров.


10 место: «ВандаВижен»


Действие мини-сериала происходит через 3 недели после событий фильма «Мстители: Финал». Пара Ванды и Вижена живёт в тихом городке, и поначалу всё кажется идеальным. Но всё не так просто.


9 место: «Белый лотос»


Сюжет разворачивается в настоящем раю: зрителю показывают колоритных постояльцев отеля для богачей. Но из-за характера гостей и их проблем без стычек тут не обошлось.


8 место: «Уборщица. История матери-одиночки»


Девушка бросает своего парня и вместе с дочкой переезжает в приют. Она устраивается работать уборщицей и старается выбраться со дна, чтобы дать будущее своему ребёнку.


7 место: «Наследники»


Здоровье главы богатого семейства ухудшается, и под шумок его наследники начинают бороться за то, чтобы урвать себе кусок побольше.


6 место: «Это грех»


Сериал рассказывает о троих друзьях, которые живут в Лондоне в 1980-е годы.


5 место: «Станция одиннадцать»


Действие сериала происходит в будущем, где вирус гриппа привёл человечество к краху. Группа выживших странствующих артистов попадает в городок, где власть захватил зловещий религиозный культ.


4 место: «Подземная железная дорога»


Рабыня сбегает с хлопковой плантации и по подземной железной дороге отправляется к свободе. Но в погоню за ней отправляется охотник за беглыми рабами.


3 место: «Убийства в одном здании»


Детективная комедия, герои которой живут в одном доме. В этом здании произошло убийство, и соседи решают разобраться, в чём дело.


2 место: «Псы резервации»

Четверо подростков-индейцев хотят сбежать из родного города, и зарабатывают на это деньги грабежами и воровством. Но постепенно из преступников они становятся борцами за справедливость.


1 место: «Ради всего человечества»

Сериал рассказывает об альтернативном варианте развития исторических событий. В его мире первым человеком на Луне стал Алексей Леонов, а на спутнике Земли был установлен флаг СССР. Естественно, это в корне изменило мировую историю.

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Метки: актеры   кино   роль   сериал   фильм   что посмотреть   
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Outcast Час назад
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 3 минуты назад
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301
Михаил 4 минуты назад
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6k
Гавал 5 минут назад
Ни одного российского сериала достойным попасть в подборку не нашлось?
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4k
AndreySmall 14 минут назад
Вот крутой сериальчик 2021
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6k
Alex Zaharov Полчаса назад
Не знаю, кто эту подборку составлял, мне понравились наши "Медиатор", "Инсомния" и "Вне себя"
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Павка Корчагин Полчаса назад
Глухарь где?
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5k
samsr Полчаса назад
Какая шляпошная поборка
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29k
Snork Snorkoff 39 минут назад
Тоска
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788
Прямой Эффект 42 минуты назад
Короче, кроме "Ведьмака" и "Мандалорца" смотреть нечего.
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6k
Александр Зотов 59 минут назад
Ради всего человечества
-------
из описанных только этот интерес вызвал. Судя по отзывам, любопытное шоу
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