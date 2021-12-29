20 сериалов, которые признали лучшими за 2021 год

Пандемия вынудила людей проводить больше времени дома, что привело к расцвету сериалов всех размеров и характеров. Выбрать лучших среди такого количества названий может быть непросто, но издание Rolling Stone решило рискнуть. Там создали топ-20 интереснейших сериалов 2021 года. Здесь есть не только новинки, которые только сейчас появились на экранах, но и те проекты, у которых в этом году вышел второй, третий или другие сезоны. Главное, что в эти месяцы они были на слуху и понравились экспертам больше всего.

20 место: «Хитрости»