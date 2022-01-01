Любопытная деталь с домом в фильме "Белорусский вокзал"

"Белорусский вокзал" снимали в Москве. Я хорошо знаю свой родной город. Напомню, как было дело. Чтобы отвезти в больницу молодого слесаря Петьку, герои "реквизируют" машину, за рулем которой сидел Саша (Александр Январев). Дело дошло до рукоприкладства, и Саша побежал жаловаться в милицию. Героев-фронтовиков забрали в отделение. Но сашина невеста Наташа (Маргарита Терехова) отказывается свидетельствовать против них. И скорее всего порывает со своим женихом. После этого Наташе горько от того, что человек, которого она считала своим будущим мужем, оказался мерзавцем. Но она растрогана, что остались еще настоящие мужчины - например, Кирюшин (Всеволод Сафонов) и его друзья. Именно поэтому Наташа плачет и говорит Кирюшину "До свидания". Хотя наверняка с ним больше не увидится. Тем более, Кирюшин еще и из другого города.