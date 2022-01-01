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Любопытная деталь с домом в фильме "Белорусский вокзал"

Любопытная деталь с домом в фильме "Белорусский вокзал" (10 фото)

Автор:
01 января 2022 10:09
Сообщество : Кино
Метки: Белорусский вокзал   актеры   деталь   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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На днях пересматривал замечательную кинокартину Андрея Смирнова и обнаружил очень интересный факт!

"Белорусский вокзал" снимали в Москве. Я хорошо знаю свой родной город. Напомню, как было дело. Чтобы отвезти в больницу молодого слесаря Петьку, герои "реквизируют" машину, за рулем которой сидел Саша (Александр Январев). Дело дошло до рукоприкладства, и Саша побежал жаловаться в милицию. Героев-фронтовиков забрали в отделение. Но сашина невеста Наташа (Маргарита Терехова) отказывается свидетельствовать против них. И скорее всего порывает со своим женихом. После этого Наташе горько от того, что человек, которого она считала своим будущим мужем, оказался мерзавцем. Но она растрогана, что остались еще настоящие мужчины - например, Кирюшин (Всеволод Сафонов) и его друзья. Именно поэтому Наташа плачет и говорит Кирюшину "До свидания". Хотя наверняка с ним больше не увидится. Тем более, Кирюшин еще и из другого города.

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Благодаря Наташе героев выпускают из милиции, и они выходят на Гранатный переулок.

Вот как выглядело это место в 2020 году.

А дальше герои замечают Наташу. Кирюшин окликает ее и подходит, чтобы поблагодарить.

Сделаю небольшое отступление. Единственным из "четверки", кто воевал на фронте в реальной жизни, был Анатолий Дмитриевич Папанов. Актер родился в Вязьме. А в 1966 году в Москве на Спиридоновке по индивидуальному проекту выстроили тринадцатиэтажный кирпичный жилой дом с одним подъездом. И вскоре в этот дом переехал Анатолий Папанов с женой Надеждой Каратаевой и дочкой Еленой.

И Кирюшин подходит к Наташе именно напротив дома Папанова!

Ну а сам Папанов с Глазыриным и Леоновым стоит и смотрит на дом, в котором он живет. Если бы там жил и его герой Дубинский, он вполне мог бы пригласить фронтовых друзей к себе выпить чаю. Но это только кино.

Вот как выглядит это место в 2021 году.

Кстати говоря, напротив дома Папанова находится одно из самых старых зданий Москвы, пережившее наполеоновский пожар 1812 года - Гранатный двор XVII века постройки. Но оно в кадр не попало.

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Метки: Белорусский вокзал   актеры   деталь   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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Administrator Час назад
чет я потерял нить, о чем хочет сказать автор статьи
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