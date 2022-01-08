Стоимость строительства частных домов в России за год выросла в полтора раза

В 2022 году построить частный дом площадью 100 квадратных метров в России обойдется минимум в 4,5 миллиона рублей, рассказал учредитель клуба "Загородный девелопмент" Валерий Лукинов. Об этом пишет РИА Недвижимость.
По словам эксперта, столь значимый подъем цен на строительство вызван, в первую очередь, повышением цен на стройматериалы.
Так, если в конце 2020 года, стоимость строительства одного квадратного метра коробки из газобетона с черновой отделкой обходилось 30 тысяч рублей за квадратный метр, то в конце 2021 года стоимость выросла до 45 тысяч рублей за "квадрат".
Еще больше подорожал квадратный метр в домах из клееного бруса – с 35 до 53 тысяч рублей за квадратный метр коробки без учета инженерии.
"Если в 2020 году средняя стоимость строительства коробки дома из газобетона площадью 100 кв.м. составляла 3 миллиона рублей, то в конце 2021 года эта цифра выросла до 4,5 миллионов.
Аналогичный дом из бруса стоил 3,5 миллиона рублей, а стал стоить 5,3 миллиона рублей.
Резкое подорожание строительства закономерно сократило аппетиты потенциальных заказчиков. Чтобы уложиться в запланированные суммы они начали уменьшать общую площадь строящихся домов, иной раз до 40%. В частности, в Московской области в 2020 году средняя площадь нового дома на участке в 6 соток составляла 100-160 квадратных метров, сегодня на таком же участке площадь домов варьируется от 60 до 120 "квадратов", рассказал эксперт.
Источник:
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Ах! Ну да! Официальные данные-же!
Говорят капитализм и всеобщий рынок. В США пернули а по всему миру завоняло.
Вот и говорят,что в США здорово поднялись в цене стройматериалы и понеслось....
И вообще,все это нытье при капитализме, хотели рыночек вот и получите, любой чих и вы платите больше, доили и будут доить,так же как и вы доите других. Прибыль всему голова.
А фиктивная "помощь" государства для обанкротившихся ИП во время долбопандемии, никого не удивляет?!
И ?
Но по первому каналу тв всё норм!
Всё идет по плану. (С) Е. Летов
Встречаются два эстонца.
первый: я слышал ты дом построил?
второй: да-а-а, построил.
п. : большой?
в. : большо-о-ой.
п. : сколько комнат?
в. : одна-а.
п. : почему одна?
в. : меньше не имеет смысла.
Думаю ты и сам это сможешь заметить, если обратишь внимание на комментарии к постам, затрагивающим уровень жизни или политику.
"Овощи,фрукты и импортная продукция"
Все овощи и фрукты?!
Или ОБС(одна бабка сказала)?
Пы.Сы. Не нужно заводить спор не разбираюсь в теме. В наше время, это было- моветон. Удачи.