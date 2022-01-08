Стоимость строительства частных домов в России за год выросла в полтора раза

По словам эксперта, столь значимый подъем цен на строительство вызван, в первую очередь, повышением цен на стройматериалы.

Так, если в конце 2020 года, стоимость строительства одного квадратного метра коробки из газобетона с черновой отделкой обходилось 30 тысяч рублей за квадратный метр, то в конце 2021 года стоимость выросла до 45 тысяч рублей за "квадрат".

Еще больше подорожал квадратный метр в домах из клееного бруса – с 35 до 53 тысяч рублей за квадратный метр коробки без учета инженерии.

"Если в 2020 году средняя стоимость строительства коробки дома из газобетона площадью 100 кв.м. составляла 3 миллиона рублей, то в конце 2021 года эта цифра выросла до 4,5 миллионов.

Аналогичный дом из бруса стоил 3,5 миллиона рублей, а стал стоить 5,3 миллиона рублей.

Резкое подорожание строительства закономерно сократило аппетиты потенциальных заказчиков. Чтобы уложиться в запланированные суммы они начали уменьшать общую площадь строящихся домов, иной раз до 40%. В частности, в Московской области в 2020 году средняя площадь нового дома на участке в 6 соток составляла 100-160 квадратных метров, сегодня на таком же участке площадь домов варьируется от 60 до 120 "квадратов", рассказал эксперт.