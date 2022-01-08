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Стоимость строительства частных домов в России за год выросла в полтора раза

Стоимость строительства частных домов в России за год выросла в полтора раза (1 фото)

Автор:
08 января 2022 16:19
Сообщество : Жить в России
Метки: недвижимость   подорожание   рост цен   строительство   стройматериалы   частный дом   
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В 2022 году построить частный дом площадью 100 квадратных метров в России обойдется минимум в 4,5 миллиона рублей, рассказал учредитель клуба "Загородный девелопмент" Валерий Лукинов. Об этом пишет РИА Недвижимость.

По словам эксперта, столь значимый подъем цен на строительство вызван, в первую очередь, повышением цен на стройматериалы.

Так, если в конце 2020 года, стоимость строительства одного квадратного метра коробки из газобетона с черновой отделкой обходилось 30 тысяч рублей за квадратный метр, то в конце 2021 года стоимость выросла до 45 тысяч рублей за "квадрат".

Еще больше подорожал квадратный метр в домах из клееного бруса – с 35 до 53 тысяч рублей за квадратный метр коробки без учета инженерии.

"Если в 2020 году средняя стоимость строительства коробки дома из газобетона площадью 100 кв.м. составляла 3 миллиона рублей, то в конце 2021 года эта цифра выросла до 4,5 миллионов.

Аналогичный дом из бруса стоил 3,5 миллиона рублей, а стал стоить 5,3 миллиона рублей.

Резкое подорожание строительства закономерно сократило аппетиты потенциальных заказчиков. Чтобы уложиться в запланированные суммы они начали уменьшать общую площадь строящихся домов, иной раз до 40%. В частности, в Московской области в 2020 году средняя площадь нового дома на участке в 6 соток составляла 100-160 квадратных метров, сегодня на таком же участке площадь домов варьируется от 60 до 120 "квадратов", рассказал эксперт.

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Метки: недвижимость   подорожание   рост цен   строительство   стройматериалы   частный дом   
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Такая фигня!!! У кого были деньги - тех не пугает ничего. Вон у нас под Серпуховом - особняки растут как грибы. А кто раньше по копейке на каждую доску собирал - так и осталось...
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5k
x3matic 18 минут назад
Дешевле обойдется готовый дом на вторичке купить,чем нанимать строителей.В России практически нет хороших строителей,есть торговцы стройматериалом (мошенники) и откровенные рукожопы без нужного образования.А те что умеют строить дома,а..у.ели на столько от своего раздутого самомнения что повторюсь,дешевле будет хоть и не легко,найти и купить готовый дом на вторичке.
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18k
babuby Полчаса назад
Ага. Материал вырос в цене почти в четыре раза, потом упал но остался на уровне "в два - два с половиной раза", а стоимость дома выросла всего в полтора раза?
Ах! Ну да! Официальные данные-же!
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
А может проанализировать подорожание,нет?
Говорят капитализм и всеобщий рынок. В США пернули а по всему миру завоняло.
Вот и говорят,что в США здорово поднялись в цене стройматериалы и понеслось....
И вообще,все это нытье при капитализме, хотели рыночек вот и получите, любой чих и вы платите больше, доили и будут доить,так же как и вы доите других. Прибыль всему голова.
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
А то что продукты в магазине и стоимость топлива на азс за год выросли, никого не удивляет?
А фиктивная "помощь" государства для обанкротившихся ИП во время долбопандемии, никого не удивляет?!

И ?
Но по первому каналу тв всё норм!
Всё идет по плану. (С) Е. Летов
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2k
Чучело Мяучело Полчаса назад
А рыть землянки не подорожало?
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38k
Андрей 41 минуту назад
С одной стороны все мы знаем как плохо отзывается на экологии увеличение потребления населением всё и вся. Но с другой стороны как же становится грустно от осознания того, что теперь будешь меньше потреб.лять...
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3k
Слава Андреев 58 минут назад
Что то попахивает враньем. Минимум в два раза. А может и в три. Точно не в 1,5 раза.
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16k
Dobryi_KOT Час назад
Строить дом в 60 "квадратов"? Вспоминается анекдот про двух эстонцев:
Встречаются два эстонца.
первый: я слышал ты дом построил?
второй: да-а-а, построил.
п. : большой?
в. : большо-о-ой.
п. : сколько комнат?
в. : одна-а.
п. : почему одна?
в. : меньше не имеет смысла.
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6k
SR 2 часа назад
Врете вы все... У нас же стабильность, индексация пенсий и зарплат, и вообще, Россия давно уже с колен встала. Вы что, телевизор не смотрите? Это на проклятом Западе и в Украине все плохо, а мы процветаем. Не иначе, опять проклятый госдеп воду мутит. Подумаешь, стройматериалы почти в 2 раза подорожали. Зачем вам дома строить? Водки купите, сосисок по акции, Соловьева послушайте, Америку поругайте.
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313
Дмитрий Самохин 2 часа назад
Назовите мне, что не подорожало в 1.5 раза? Машины? Квартиры? Капуста? Сигареты? Может ганd0nы?
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
сейчас где то в тёплом кирпичном 2-х этажном домике в 200 кв\м, улыбаясь сидит хозяин на мяхком диванчике попивая чаёк ..
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
ух. а как квартиры то выросли) Те к которым приценивался в 19 году, стоимостью в 13-14 млн, сейчас уверенно дороже 30 стоят) Всетаки в строительстве дома большую часть отделка составляет и рост цены дерева не так критичен.. Хотя дома разные бывают..
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
Пока находятся лохи, которые на последнее, а часто в кредит, покупают что есть в три дорого, будут повышать ценник и удишевлять (читай: снижать качество) товаров.
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36k
kalinser 2 часа назад
в США цены на пиломатериалы увеличилась на 377%.
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82k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Подешевела только человеческая жизнь.........
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1k
Денис Федоров 2 часа назад
Банкротство строительные фирмы ожидает поголовное.Ибо цена за работу половина от стоимость дома.
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