Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры

Интерьер усадьбы роскошный. Помимо личных покоев Патриарха здесь есть залы для приема делегаций, кабинеты, домовая церковь, помещения для оздоровительных процедур и многое другое.



На территории площадью 2,5 га расположены многочисленные постройки, в том числе хозяйственные. При Патриархе Алексии II здесь были и тепличный комплекс, и оранжереи, и скотный двор с курами, коровами., и даже пруд с рыбой. Вся выращенная продукция поставлялась прямо к столу главы РПЦ.