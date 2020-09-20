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Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры

Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры (21 фото)

Автор:
20 сентября 2020 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Переделкино   геленжик   интересно   недвижимость   патриарх кирилл   резиденции   рпц   строительство   
2906
21
Быть первым лицом РПЦ, конечно, хлопотно. Впрочем, после трудов тяжких Патриарху есть где отдохнуть. В его распоряжении резиденции и апартаменты. В посте - всего лишь несколько из объектов, которые связывают с именем Патриарха Кирилла.

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Метки: Переделкино   геленжик   интересно   недвижимость   патриарх кирилл   резиденции   рпц   строительство   
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26k
Добрый 2 часа назад
Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры
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5k
zulluz Минуту назад
если церковь отделена от государства то почему за государственный счет ему что то там строят? у церкви своих средств не хватает, или они не могут в день по три храма не строить?
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2k
Дункан Маклауд 12 минут назад
Зачем смешивать личное и общественное? Резиденции эти переходят от патриарха к приемнику.Сам не очень хорошо отношусь к РПЦ,но это прям вброс.Собирайте нормальную информацию и следите за орфографией.
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481
Евгений Полчаса назад
Несите ваши денежки....
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315
Серый Белый Полчаса назад
Очередной хохловброс. Ни одного доказательства, просто набор фото с хайкли-лайкли. Типично для госдеповкого бота. Естественно к главному боту прискакала на подмогу целая шайка подпевал и резвится в комментариях. Старая тактика хохлов. Они так по всему интернету работают.
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11k
Corvus Corax 37 минут назад
Забыта резиденция Чистый переулок, 5

Забыта резиденция Чистый переулок, 5
Забыта резиденция Чистый переулок, 5
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1k
Скальпы Гуронов 48 минут назад
Аффтар, идите на#уй со своими попами и со своими расследованиями.
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774
Руслан Новак Скальпы Гуронов 47 минут назад
А что так?
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594
4EPMET 54 минуты назад
Евангелие от Матфея, глава 21:

12 И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей,

13 и говорил им: написано, дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников.
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4k
Крот 4EPMET 47 минут назад
Ну и ещё есть такое:
"5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно."

Только вот "истинно верующие" почему-то этого не знают или просто не помнят. Иисус явно дал понять, что для молитвы не обязательно ходить в Церкви, достаточно дома помолиться и тебя услышат. Но что мы видели в этом году? Когда объявили карантин, народ, нарушая запреты, ломанулся в церковь и возмущался, что им не дают быть ближе к Богу, не дают помолиться...
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594
4EPMET Крот 15 минут назад
Отчасти не соглашусь с Вами...

Несомненно для молитвы нет необходимости находится в Храме. Однако Храм существует для совместных молитв и таинств, для того, чтобы Вы могли посоветоваться с мужем веры в каких-то вопросах.

А насчет людей, ломящихся в Храм во время пандемии с мотивом, что Бог не допустит заболевания в Мф 4:7 читаем " Иисус сказал ему, написано также: Не искушай Господа Бога твоего"
Т.е. все те, кто пренебрегает в жизни общеизвестными мерами защиты, не должны уповать на Бога, в надежде, что он не допустит опасности
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24k
Fat Lynx Час назад
Я так понимаю должна взыграть праведная зависть?
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5k
SR Час назад
Неплохо попик обустроился. Несите бабушки свои копеечки, Гундяю еще пару дворцов нужно.
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631
Веселый Пук Час назад
Старая сука
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28k
Azesh Час назад
в че бы уважаемым верующим САМИМ на своего патриарха не скидываться? Бюджет тут причем?
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7k
Шурум-бурум Час назад
поЦриарх кирилл
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Немногие знают, но большинство храмов в современной России построены на деньги атеистов©
Немногие знают, но большинство храмов в современной России построены на деньги атеистов©
Немногие знают, но большинство храмов в современной России построены на деньги атеистов©
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55
etheral Час назад
[мат], вы даже не в курсе, сколько детей излечено за деньги РПЦ, потому что Церковь не рекламирует это!
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4k
☣️Месть печенегов☣️ etheral Час назад
И сколько?
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22k
MatveiVainrub etheral Час назад
На деньги РПЦ ???!!! Да вы что уважаемый это деньги от продажи воска по 20-ти кратно завышенной цене и от продажи населению индульгенций и ложных обещаний на будущее . Акромя всего прочего те крохи на которые лечат детишек никчёмно малы . Сколько людей можно вылечить если продать недвижимость пренадлежащую попам и сколько экспедиций можно организовать на Марс если все принадлежащие богатства церквей по всему миру перевести в экономический актив .
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3k
magic32 ☣️Месть печенегов☣️ 40 минут назад
ни сколько
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5k
zulluz etheral 3 минуты назад
а сколько загублено ввезенным беспошлинно табаком и сигаретами вы не считали?
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136
Yuri Час назад
Недавно попался ролик на глаза, где якобы поп говорит:
- И лишь одно меня пугает: а вдруг Бог... есть?!
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14k
Н.Е. Верная Yuri 22 секунды назад
фильм "Стрелы Робин Гуда"

Ссылка www.youtube.com
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55
etheral Час назад
Овальный очухался и покусился на Святое? Шатвть православие?
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4k
Крот etheral 41 минуту назад
Ибо сам Бог направил его на этот путь, дабы испытать вашу веру, но не поняли вы данного испытания, гореть вам в аду
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2k
Дмитрий etheral 36 минут назад
Православные сами его расшатали до такой степени, что скоро крыша рухнет.
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22k
MatveiVainrub 2 часа назад
Когда люди окончательно осознают , что никаких высших сил не существует , вот тогда такие , как этот начнут совершать реальные преступления ( так как по другому не умеют ) и тогда естественный отбор сделает своё дело .
Все эти попы,раввины,имамы исчезнут за неимением спроса на "продукт" и будет всем счастье . Больше половины военных конфликтов прекратятся , бюджеты многих государств пополнятся за счёт отсутствия статьи расхода . Наступит эра науки которой ничто не будет угрожать , а за счёт сведения конфронтаций на нет и несуществования религиозности появятся дополнительные средства на развитие всё той же науки . Естественный отбор по экспоненте "заставит" человечество , либо быть учёным либо работать на науку . И тогда уже нашему виду не будет преград и границ . Человечество сможет перейти на новый виток развития , как в умственном , так и в социальном и научном плане .
Коронавирус будет побежден ( как любой вирус - благодаря науке ) , а вот вирус религиозности будет побежден не скоро и это огорчает . Каждый должен начать с воспитания своих детей и тогда будущие поколения смогут оторвать голову этой ненасытной верорелигиозной гидре .
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2k
Дмитрий MatveiVainrub Полчаса назад
А чем ваше предложение отличается от предложений церкви? Вы предлагаете диктатуру науки. В сущности разницы нет с нынешним развитием. Будут войны не из-за религии, а из-за разницы мнений о строении простейших.Вы не до конца осмысливаете сущность человека в своём мнении на будущее.
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137
freepoint 2 часа назад
"Прошу Вас дать указание администрации"... Чота слабо для Владыки. Надо писать: "Величайше повелеваю обязать холопов".
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4k
Иван 2 часа назад
Ну он же не навальный, имеет право тратить пожертвования.
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10
Андрей 2 часа назад
Попы всегда были дебоширами и материалистами-атомщиками. Никакой корреляции с верой в Бога и попами нет совсем.
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