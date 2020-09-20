Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры

Быть первым лицом РПЦ, конечно, хлопотно. Впрочем, после трудов тяжких Патриарху есть где отдохнуть. В его распоряжении резиденции и апартаменты. В посте - всего лишь несколько из объектов, которые связывают с именем Патриарха Кирилла.
Патриарх Кирилл - главное духовное лицо РПЦ. Его имя связывают не только с просветительской деятельностью. Россияне регулярно "ловят" Кирилла на использовании предметов роскоши. Впрочем, и жилье у Патриарха - отнюдь не однушка в Бибирево.
Резиденция Патриарха в Переделкино
В подмосковном поселке находится главная летняя резиденция Патриарха. Практически дача.
Это бывшая усадьба Колычёвых, которую передали московской патриархии в 1952 году как подарок по случаю 75-летия патриарха Алексия I. Позже в резиденции жил Алексий II, а сейчас она перешла в пользование нынешнего Патриарха.
Это бывшая усадьба Колычёвых, которую передали московской патриархии в 1952 году как подарок по случаю 75-летия патриарха Алексия I. Позже в резиденции жил Алексий II, а сейчас она перешла в пользование нынешнего Патриарха.
Собственно резиденция Патриарха
Ранее усадьба представляла собой комплекс зданий, который состоит из собственно резиденции Патриарха 93-хэтажного дома), Монашеского корпуса , хозяйственных построек и Храма Преображения Господня. Позднее был построен еще один Храм.
Интерьер усадьбы роскошный. Помимо личных покоев Патриарха здесь есть залы для приема делегаций, кабинеты, домовая церковь, помещения для оздоровительных процедур и многое другое.
На территории площадью 2,5 га расположены многочисленные постройки, в том числе хозяйственные. При Патриархе Алексии II здесь были и тепличный комплекс, и оранжереи, и скотный двор с курами, коровами., и даже пруд с рыбой. Вся выращенная продукция поставлялась прямо к столу главы РПЦ.
На территории площадью 2,5 га расположены многочисленные постройки, в том числе хозяйственные. При Патриархе Алексии II здесь были и тепличный комплекс, и оранжереи, и скотный двор с курами, коровами., и даже пруд с рыбой. Вся выращенная продукция поставлялась прямо к столу главы РПЦ.
Сейчас попасть внутрь усадьбы в Переделкино невозможно. Прихожане могут посетить лишь старинный Храм Спаса Преображения Господня, построенную ещё в 17-е века, которая также относится к Патриаршему Подворью, а также Соборный Храм Игоря Черниговского, в котором ежедневно идут службы.
Храм святого благоверного князя Игоря Черниговского
Правда, старожилы говорят, что в отличие от прежнего Патриарха, который жил в Переделкино практически круглый год, нынешний бывает тут редко, хотя территория всегда содержится в исключительном порядке. На всякий случай.
Квартира в Москве
Эта пятикомнатная квартира площадью около 140 квадратных метров находится на верхнем этаже известного Дома на Набережной по улице Серафимовича, 2. Окна ее выходят на Храм Христа Спасителя. По оценке риэлтеров недвижимость подобного уровня стоит очень немалых денег (по разным оценкам до 300 миллионов рублей).
Будущая резиденция в Ленинградской области
Еще одна будущая резиденция Патриарха - Федоровский городов в Пушкине под Санкт-Петербургом. На территории в 2,5 га будет проведена масштабная реконструкция имеющихся построек. И хотя в пресс-службе Патриарха заблаговременно попросили не называть это место резиденцией высшего церковного чина, пояснили, что там для Кирилла предусмотрено только "некоторое пространство" на тот случай, когда он будет приезжать в Санкт-Петербург. Тем не менее, реконструкция объекта будет проводиться за госсчет - бюджет работ составляет 2,8 млрд рублей.
Федоровский городок, вид сверху
Федоровский городок изначально создавался как комплекс построек церковного назначения. Он был возведен в 1913-1918 годах архитектором Степаном Кричинским на Академическом проспекте у Фермского парка в Пушкине. Центром городка является Феодоровский Государев собор. Рядом с ним находится Дом для причта и служащих.
В Белокаменной, Розовой, Желтой и Белой палатах, согласно проекту реконструкции, будет создан гостиничный комплекс. Ряд сооружений (Дом для низших чинов, башня Есенина с каретным сараем) приспособят для хозяйственных нужд. Также будут восстановлены исторические фасады, отреставрирована живопись и изразцы, выполнена ландшафтная планировка и благоустройство территории.
Покои Патриарха планируется организовать в Трапезной палате. Это постройка площадью 3,5 тыс. кв. м. состоит из 2-х частей: одно- и двухэтажной. Окна здания выходят на Федоровский собор и сад.
В здании, в котором планируется разместить личные покои Патриарха, будут расположены домовая церковь, гостиная, библиотека с бильярдной. Из двухэтажного дома также планируется выход на террасу.
По плану реконструция должна быть завершена к декабрю 2021 года. Заказчиком этих работ выступает входящее в структуру Управделами президента ФГБУ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе". Это подразделение контролировало ряд важных строек, таких как строительство Конституционного суда РФ, Дворца Конгрессов в Стрельне, Свято-Владимирского Скита на Валааме, Покровской Церкви в селе Тургиново, президентской библиотеки имени Ельцина и т.д.
Еще одна резиденция, о которой со скандалом поведали в СМИ - летняя дача под Геленджиком, которую РПЦ называет иначе - Духовно-Просветительским центром при РПЦ.
Для строительства резиденции использовали участок леса, вырубив большое количество деревьев, в частности - пицундской сосны, которая считается здесь реликтовой и охраняется государством. Местные энтузиасты устали бороться с чиновниками, в чьи обязанности входит охрана леса.
Еще в феврале 2011 года ими было составлено открытое письмо по поводу незаконной вырубки леса и строительства забора, мешающего доступу к морю.
Судя по кадастровому плану, дача располагается на территории лесных угодий, но в нашей стране прав тот, у кого больше прав.
Как стать Патриархом
Это лишь небольшой мимолетный экскурс в мир за высоким забором. В посте по ссылке выше можно узнать, как стать Патриархом и получить возможность строить резиденции там, где нельзя, но очень хочется.
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12 И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей,
13 и говорил им: написано, дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников.
"5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно."
Только вот "истинно верующие" почему-то этого не знают или просто не помнят. Иисус явно дал понять, что для молитвы не обязательно ходить в Церкви, достаточно дома помолиться и тебя услышат. Но что мы видели в этом году? Когда объявили карантин, народ, нарушая запреты, ломанулся в церковь и возмущался, что им не дают быть ближе к Богу, не дают помолиться...
Несомненно для молитвы нет необходимости находится в Храме. Однако Храм существует для совместных молитв и таинств, для того, чтобы Вы могли посоветоваться с мужем веры в каких-то вопросах.
А насчет людей, ломящихся в Храм во время пандемии с мотивом, что Бог не допустит заболевания в Мф 4:7 читаем " Иисус сказал ему, написано также: Не искушай Господа Бога твоего"
Т.е. все те, кто пренебрегает в жизни общеизвестными мерами защиты, не должны уповать на Бога, в надежде, что он не допустит опасности
- И лишь одно меня пугает: а вдруг Бог... есть?!
Все эти попы,раввины,имамы исчезнут за неимением спроса на "продукт" и будет всем счастье . Больше половины военных конфликтов прекратятся , бюджеты многих государств пополнятся за счёт отсутствия статьи расхода . Наступит эра науки которой ничто не будет угрожать , а за счёт сведения конфронтаций на нет и несуществования религиозности появятся дополнительные средства на развитие всё той же науки . Естественный отбор по экспоненте "заставит" человечество , либо быть учёным либо работать на науку . И тогда уже нашему виду не будет преград и границ . Человечество сможет перейти на новый виток развития , как в умственном , так и в социальном и научном плане .
Коронавирус будет побежден ( как любой вирус - благодаря науке ) , а вот вирус религиозности будет побежден не скоро и это огорчает . Каждый должен начать с воспитания своих детей и тогда будущие поколения смогут оторвать голову этой ненасытной верорелигиозной гидре .