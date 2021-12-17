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30 объектов рынка недвижимости, которые вряд ли кто-то захочет приобрести

30 объектов рынка недвижимости, которые вряд ли кто-то захочет приобрести (31 фото)

Автор:
17 декабря 2021 17:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жилье   интерьер   ляпы   недвижимость   неудачи   ну и ну   фейлы   
715
31
Broke Agent - это интернет-проект, который призван развлекать профессионалов в сфере недвижимости. Но прелесть в том, что их шуточки и специфический юмор доступны абсолютно каждому, а не только тем, что занимается непосредственно рынком жилья. Нелепые архитектура и дизайн, убогие объявления о продаже или аренде - в общем, тут есть всё, чем можно отпугнуть потенциальных клиентов!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   жилье   интерьер   ляпы   недвижимость   неудачи   ну и ну   фейлы   
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21k
Ego sum qui sum 13 минут назад
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14
Before_was_better 49 минут назад
А мне нравится ванная на 10 фотке, прям как на космическом корабле :) И чистить легко, про плесень на стыках плитки можно забыть.
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3k
Дмитрий Час назад
С душевой кабинет всё может быть не так однозначно. Возможно это было сделано для пожилого человека. Там ручка на стене, что бы держаться. То, что выглядит как будто унитаз на стенку за...нили это таки да.
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4k
livaneth Час назад
Вентилятор снимут а выемку в колонне замаскируют, заклеив картоном. И продадут. А кто-то купит. И будет оно стоять, пока не рухнет.
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63k
parallax Час назад
8.
Бабушки будут в восторге. С балкончика можно наблюдать за передвижениями соседей и их гостей.
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