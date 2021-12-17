30 объектов рынка недвижимости, которые вряд ли кто-то захочет приобрести

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Broke Agent - это интернет-проект, который призван развлекать профессионалов в сфере недвижимости. Но прелесть в том, что их шуточки и специфический юмор доступны абсолютно каждому, а не только тем, что занимается непосредственно рынком жилья. Нелепые архитектура и дизайн, убогие объявления о продаже или аренде - в общем, тут есть всё, чем можно отпугнуть потенциальных клиентов!
Эти фотографии - доказательство того, что агенты по недвижимости просто не в состоянии держать всё под контролем.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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