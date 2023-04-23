В Испании мясные снеки стали заменять на насекомых

Один из главных аргументов мясоедов против веганов больше не работает.
Тему, что есть мясо вредно, не одно десятилетие толкают веганы. Приводят железобетонные аргументы, типа бесчеловечно убивать животных, коровы много пукают, тем самым загрязняют воздух и так далее. Но упорные мясоеды не собираются сдаваться и продолжают держать "оборону" заявляя, что белок жизненно необходим людям для нормального функционирования, и плюс это вкусно.
Теперь любителям мяса в Испании стало еще немного грустнее, на полках супермаркета Alcampo любимые мясные закуски меняют на аналоги из кузнечиков, сверчков и червячков. Не хотите есть листья салата, тогда ешьте насекомых. Белка много, экологичненько, без красителей, консервантов и ароматизаторов.
Но вот беда, испанские мясоеды опять негодуют, говорят, им навязываю "еду будущего" и до 2030 года всех заставят есть насекомых. Ну, что же, сочувствуем им.
Друзья, а вы какое мясо предпочитаете на шашлык на майские праздники?
Источник:
- В Великобритании теперь следят за покупателями и начали цеплять GPS-трекеры на продукты
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- Американский штат Орегон атаковали гигантские сверчки
- Иностранцы удивились ценам на продукты в России
- У россиянки, живущей в Испании, отобрали детей, заявив, что она украла их на Украине
Вот думаю майских жуков попробовать...
Вон, они раньше, людей жарили, и ничего...
Нашли целый "модный" магазин с тараканами и сделали далеко идущие выводы, скоро вся ханка для бедных будет как в том фильме с поездом.
Помимо того что насекомых жрут в Азии уже очень давно и особо из-за этого не переживают, так и у нас полуфабрикаты из хрен пойми чего сделаны. Каноничный пример - крабовые палочки, в которых крабов никогда и не предполагалось, но буквально все рыбные замороженные продукты это лютая смесь из всего что нашли.
"В траве сидел кузнечик.."