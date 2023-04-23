В Испании мясные снеки стали заменять на насекомых

Но вот беда, испанские мясоеды опять негодуют, говорят, им навязываю "еду будущего" и до 2030 года всех заставят есть насекомых. Ну, что же, сочувствуем им.

Друзья, а вы какое мясо предпочитаете на шашлык на майские праздники?