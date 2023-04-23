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В Испании мясные снеки стали заменять на насекомых

В Испании мясные снеки стали заменять на насекомых

Автор:
23 апреля 2023 08:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   веганы и мясоеды   видео   магазины   мясо   насекомые   
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Один из главных аргументов мясоедов против веганов больше не работает.

Тему, что есть мясо вредно, не одно десятилетие толкают веганы. Приводят железобетонные аргументы, типа бесчеловечно убивать животных, коровы много пукают, тем самым загрязняют воздух и так далее. Но упорные мясоеды не собираются сдаваться и продолжают держать "оборону" заявляя, что белок жизненно необходим людям для нормального функционирования, и плюс это вкусно.


Теперь любителям мяса в Испании стало еще немного грустнее, на полках супермаркета Alcampo любимые мясные закуски меняют на аналоги из кузнечиков, сверчков и червячков. Не хотите есть листья салата, тогда ешьте насекомых. Белка много, экологичненько, без красителей, консервантов и ароматизаторов.

Но вот беда, испанские мясоеды опять негодуют, говорят, им навязываю "еду будущего" и до 2030 года всех заставят есть насекомых. Ну, что же, сочувствуем им.

Друзья, а вы какое мясо предпочитаете на шашлык на майские праздники?

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Метки: Испания   веганы и мясоеды   видео   магазины   мясо   насекомые   
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27  комментариев
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163
темная_мышь 8 часов назад
В Испании с ее хамоном и до сих пор не запрещенной корридой точно не заставят ВСЕХ перейти на поедание жучков и червячков.
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19k
anpetrof Час назад
Друзья, а вы какое мясо предпочитаете на шашлык на майские праздники?

Вот думаю майских жуков попробовать
...
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45k
turyst 3 часа назад
Жуков, их заставляют жарить...
Вон, они раньше, людей жарили, и ничего...
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45k
turyst 3 часа назад
Вот, в соседнем посте поймали.
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10k
Летучий Мыш 3 часа назад
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3k
Pioner76 5 часов назад
Под причиной свиного гриппа и того, что коровы пукает азотом и загрязняет планету, они истребит скотоводство и мы будем есть эту х.у.й.н.ю как миленькие.
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1k
Владимир Теленков 5 часов назад
автор, сова сейчас лопнет


Нашли целый "модный" магазин с тараканами и сделали далеко идущие выводы, скоро вся ханка для бедных будет как в том фильме с поездом.

Помимо того что насекомых жрут в Азии уже очень давно и особо из-за этого не переживают, так и у нас полуфабрикаты из хрен пойми чего сделаны. Каноничный пример - крабовые палочки, в которых крабов никогда и не предполагалось, но буквально все рыбные замороженные продукты это лютая смесь из всего что нашли.
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4k
brotherirk 6 часов назад
Что может быть лучше?)
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823
Igor Grishaev 6 часов назад
Эпитафия:
"В траве сидел кузнечик.."
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11k
Властелин 6 часов назад
Через пару поколений люди не будут знать вкуса настоящего мяса. Оно будет, но стоить оно будет как сегодня мор продукция или как черная икра.
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28
Жан Батист Эммануэль Зорг 6 часов назад
прекратите убивать тараканов ради шашлыка!
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937
Sumrak58100 7 часов назад
Весь вопрос - где брать насекомых? Бегать сачками отлавливать? Нужно строить фермы для выращивания. Обеспечивать жителей этих ферм теплом - на морозе насекомые не очень себя хорошо чувствуют, поддерживать влажность - тараканы не любят безводье, опять же чем-то кормить. Кто-нибудь подсчитывал, сколько энергии нужно затратить чтобы получить килограмм жратвы из тараканов и килограмм мяса?
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1k
mosfan 7 часов назад
Разве трава может быть вкуснее мяса??
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269
Мaximus 7 часов назад
Viva España!!!. Grillos para maricones y punto.
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309
Netrocker 7 часов назад
хм... скоро майские... представил себе шашлык из кузнечиков - не мое...
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15k
_delphin_ 7 часов назад
Не такое будущее я себе представлял. Получается, Россия - это новый ковчег для человечества.
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88
Александр Шевченко 7 часов назад
Это скорее, дань моде и экзотике. Всё как в том анекдоте, на корриде не всегда побеждает тореадор.
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31k
Slonyash 7 часов назад
Это антироссийские санкции у них работают.
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422
Liberman 8 часов назад
Жричедали.
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422
Liberman Сергей 4 часа назад
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