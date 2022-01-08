Изгнание из Голливуда: как "настоящая английская роза" лишилась карьеры и жизни

736
23
Скандалы, интриги, расследования и подключившееся общественное мнение "подбили" восходящую звезду на самом взлете.
Актрису Линн Фредерик называли настоящей английской розой, ее игрой и внешностью восхищались как зрители, так и кинокритики. Но общественное мнение изменчиво словно погода, и отчасти благодаря ему артистка потеряла работу, а впоследствии и жизнь в самом расцвете сил. Впрочем, дыма без огня, как известно, не бывает, Линн сама дала достаточно оснований для слухов и ненависти в свой адрес.
×
×
Линн Вагнер Хардинг Фредерик родилась в 1954 году. И уже к 1970-му считалась многообещающей актрисой, вызывавшей благоговение у зрителей своим миловидным личиком.
В кино она дебютировала в 1970-м с выходом картины "Смерть-травы". Следующей ее работай стала роль княжны Татьяны в фильме "Николай и Александра", который, к слову, получил "Оскар".
"Николай и Александра", 1971 год.
Через год она сыграла еще одну "историческую" роль - Екатерины Говард в кинокартине "Генрих VIII и его шесть жен".
Линн была довольно востребованной актрисой - в этом же, 1972 году, она снимается в фильме "Изумительный мистер Бланден"; и за исполнение своей роли получает престижную британскую кинопремию London Evening Standard в номинации "Лучшая новая актриса".
В фильмографии Линн Фредерик есть такие фильмы "Цирк вампиров"(1972), «Фаза 4» (1974), "Путешествие проклятых" (1976) и множестве других. Ее карьера обещала быть блестящей, если бы не ее пауза в карьере из-за личной жизни.
"Красные мантии", 1975 год
На одной из вечеринок 22-летняя Линн познакомилась с известным 51-летним комиком Питером Селлерсом. Все случилось настолько стремительно, что спустя два дня Селлерс предложил девушке руку и сердце, но она отказалась. Но дала свое согласие спустя год, в 1977 году, в Париже.
Через три года, в 1980-ом, Селлерс скончался. С этого момента жизнь Линн также покатилась под откос.
Дело в том, что брак Питера с Линн вызвал бурное обсуждение в прессе, и не только по причине огромной разницы в возрасте супругов. Селлерс был всеобщим любимцем в Англии. Почитателем его таланта был даже принц Чарльз, который написал актеру в 1975 году после выхода "Возвращения розовой пантеры", что смеялся так сильно, что пролил напиток на платье женщины, сидевшей на соседнем кресле.
В общем, Линн была недостаточно хороша для короля комедии, и потому ее начали подозревать во множестве грехов.
В общем, Линн была недостаточно хороша для короля комедии, и потому ее начали подозревать во множестве грехов.
Всем было известно, что у Питера больное сердце и ему были противопоказаны любые волнения. А как без них с прекрасной и молодой женой. Масло в огонь подлили друзья Питера сообщившие СМИ, что его отношения с Линн "колебались от страсти к ненависти, примирению и раскаянию". Таким образом, девушка стала косвенно виноватой в смерти всеобщего любимчика.
Затем Линн обвинили в том, что она "золотоискательница" - общественность считала, что выходя замуж ею двигал исключительно расчет. Расчет на то, что Питер в скором времени склеит ласты.
Друзья Селлерса продолжали поносить Линн в СМИ раскрывая все новые подробности их отношений. По их мнению, после женитьбы их дорогой друг начал больше выпивать, и даже на пару с молодой женой употреблять запрещенные вещества. А пить он стал, по мнению тех же друзей, из=за того, что молодая жена ему изменяла.
В 1979 году Линн вместе с Селлерсом снялась в фильме "Узник Зенды"
Все эти обвинения, особенно в том, что Линн "золотоискательница", появились не на ровном месте. Ведь согласно завещанию актера его молодая жена унаследовала почти все его имущество: наличные деньги, автомобили, дома и произведения искусства, стоимостью около £4,5 млн (£20 млн на 2020 год).
У Питера при этом было трое взрослых детей от предыдущих браков, которые получили всего по 1000 фунтов стерлингов на каждого.
Близкие знакомые Селлерса обратились к Линн с просьбой увеличить наследственную долю его детей, но та отказалась, объяснив это тем, что у ее мужа были плохие отношения с детьми, как впрочем, и с нею.
У Питера при этом было трое взрослых детей от предыдущих браков, которые получили всего по 1000 фунтов стерлингов на каждого.
Близкие знакомые Селлерса обратились к Линн с просьбой увеличить наследственную долю его детей, но та отказалась, объяснив это тем, что у ее мужа были плохие отношения с детьми, как впрочем, и с нею.
В газетах была информация, что Селлерс хотел изменить завещание в пользу детей, но сделать этого не успел.
Майкл - сын Питера, говорил, что при оглашении завещания его отца "даже адвокаты покраснели". Он открыто называл Линн мошенницей, манипулирующей его отцом, с целью получения от него денег.
Майкл - сын Питера, говорил, что при оглашении завещания его отца "даже адвокаты покраснели". Он открыто называл Линн мошенницей, манипулирующей его отцом, с целью получения от него денег.
После истории с наследством от актрисы отвернулась британская киноиндустрия и Голливуд. Женщину продолжали травить в СМИ, масштабы негатива и выдуманных историй не шли ни в какое сравнение с ее "прегрешениями".
Линн и Сэр Дэвид Парадайн Фрост
Свое звание "золотоискательницы" актриса очень лихо подкрепила, через полгода после смерти Селлерса выйдя замуж за известного журналиста и писателя Дэвида Парадайна Фроста. Их брак продлился всего год - с 1981 по 1982-ой.
В том же 1982 году Линн снова выскакивает замуж за хирурга-кардиолога Барри Унгер. Их брак продлился рекордно долго - до 1991 года. В этом браке Линн родила своего единственного ребенка - дочь Кесси.
После развода с мужем Линн с дочкой поселились в Лос-Анджелесе.
После развода с мужем Линн с дочкой поселились в Лос-Анджелесе.
Отлученная от профессии, одинокая в личном плане, Линн быстро начала терять здоровье и красоту. Она страдала алкоголизмом и хронической депрессией, предпринимала попытки самоубийства. Папарацци преследовали ее, стремясь сфотографировать ее располневшую фигуру и одутловатое лицо.
Линн умерла в 1994 году, точная причина смерти неизвестна, но криминальная версия исключалась. Большинство сошлось на мнении, что раннему уходу актрисы из жизни поспособствовал алкоголизм.
Похороны и поминальная служба Линн Фредерик прошли в закрытом режиме и без допуска представителей прессы. Газетчики едко писали о малом количестве людей, пришедших проводить актрису в последний путь.
Тем не менее прах Линн был смешан с прахом первого мужа, и она покоится под именем "Линн Селлерс".
После смерти Линн, все ее имущество и права на доходы от фильмов Селлерса, унаследовала ее дочь. За исключением 250 000 долларов, которые были разделены между Британским фондом сердца и Мидлсекской больницей в Лондоне в память о Питере Селлерсе.
После смерти Линн, все ее имущество и права на доходы от фильмов Селлерса, унаследовала ее дочь. За исключением 250 000 долларов, которые были разделены между Британским фондом сердца и Мидлсекской больницей в Лондоне в память о Питере Селлерсе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Десятка отличных остросюжетных фильмов
- Лучшие комедийные фильмы 2020-2021
- 10 хороших и добрых фильмов на ночь
- Лучше уже не будет: друзья Джека Николсона рассказали, что актёр доживает последние дни
- Актрисы в нарядах с отсылками на свои фильмы
29
Понравилось29
Новости партнёров