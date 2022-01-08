Изгнание из Голливуда: как "настоящая английская роза" лишилась карьеры и жизни

Все эти обвинения, особенно в том, что Линн "золотоискательница", появились не на ровном месте. Ведь согласно завещанию актера его молодая жена унаследовала почти все его имущество: наличные деньги, автомобили, дома и произведения искусства, стоимостью около £4,5 млн (£20 млн на 2020 год).



У Питера при этом было трое взрослых детей от предыдущих браков, которые получили всего по 1000 фунтов стерлингов на каждого.



Близкие знакомые Селлерса обратились к Линн с просьбой увеличить наследственную долю его детей, но та отказалась, объяснив это тем, что у ее мужа были плохие отношения с детьми, как впрочем, и с нею.