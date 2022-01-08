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Изгнание из Голливуда: как "настоящая английская роза" лишилась карьеры и жизни

Изгнание из Голливуда: как "настоящая английская роза" лишилась карьеры и жизни (23 фото)

Автор:
08 января 2022 08:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   биография   голливуд   кино   
736
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Скандалы, интриги, расследования и подключившееся общественное мнение "подбили" восходящую звезду на самом взлете.
Актрису Линн Фредерик называли настоящей английской розой, ее игрой и внешностью восхищались как зрители, так и кинокритики. Но общественное мнение изменчиво словно погода, и отчасти благодаря ему артистка потеряла работу, а впоследствии и жизнь в самом расцвете сил. Впрочем, дыма без огня, как известно, не бывает, Линн сама дала достаточно оснований для слухов и ненависти в свой адрес.
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Метки: актриса   биография   голливуд   кино   
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