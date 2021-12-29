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У Джека Николсона тяжелая стадия деменции

У Джека Николсона тяжелая стадия деменции (13 фото)

Автор:
29 декабря 2021 15:01
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   болезни   в мире   голливуд   кино   новости   
3046
13
Актер уже перестал выходить из дома.
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Метки: актеры   болезни   в мире   голливуд   кино   новости   
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1k
Александр Час назад
84 года, как говорится дай Бог каждому дожить до таких преклонных лет...
Хотя бы из уважения, не стоит его беспокоить и помнить его таким:
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2k
Frank Borman 15 минут назад
Жалко Джака. Но раз инсайдеры так спикают, значит, так оно и есть. Все мы там будем, рано или поздно.
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Очень жаль дядьку... Великий человечищще!
Но с другой стороны, уходит легко, даже не понимает что происходит.
Семье его сейчас несладко, а ему то уже всё равно(
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15k
Toxictofa 51 минуту назад
Великий актер!
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18k
nobody® 57 минут назад
Гений! Один из самых любимых актёров. Жаль, что теперь так...
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19k
Luc72 Час назад
Чтобы зайти в этот ресторан мне пришлось купить костюм за $500, а тебя пустили в какой то сорочке

Это он так пытался ухаживать за дамой, с которой были только недавно врагами


Не помню, с какого фильма, где то конца 70-х или начала 80-х...
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2k
Владимир 2 часа назад
Ç'est la vie
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2k
Андрей Сенькив 2 часа назад
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Актера с такой чумовой харизмой мы врятли ещё увидим. Сам дьвол. Поэтому я бы добавил в список "Иствикские ведмы". Мы запомним тебя, Джек, ты был великолепен
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2k
Андрей Сенькив 2 часа назад
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1k
LenaART 2 часа назад
Не самое плохое - закончить свои дни в СВОЕМ доме.
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59
Drejke 2 часа назад
Беспечный ездок

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