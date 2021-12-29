У Джека Николсона тяжелая стадия деменции

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Актер уже перестал выходить из дома.
Что самое обсуждаемое в Голливуде? Съемки кино и любовные приключения звезд. Однако, про болезни там говорить не любят. А тем временем, звезда Голливуда, Джек Николсон, который в свое время стал самым номинируемым актером в истории премии "Оскар", страдает от тяжелого заболевания.
По словам окружения актера, заботы по уходу за Николсоном взяли на себя его сын и дочь.
"Физически он в порядке, но его разум - нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким".
"Физически он в порядке, но его разум - нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким".
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Со слов инсайдера Джек тает на глазах и ему невозможно помочь. Процесс деменции можно лишь замедлить, но вылечить нельзя. Актеру просто придется доживать дни в своем доме в Лос-Анджелесе.
Джек Николсон прекратил сниматься в 2010 году, но его помнят и ценят режиссеры. Его карьере почти 50 лет, он внес огромный вклад в историю кино, был почетным гостем на светских мероприятиях и премии "Оскар.
Лучшие работы Николсона, по мнению критиков и зрителей:
Лучшие работы Николсона, по мнению критиков и зрителей:
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Хотя бы из уважения, не стоит его беспокоить и помнить его таким:
Но с другой стороны, уходит легко, даже не понимает что происходит.
Семье его сейчас несладко, а ему то уже всё равно(
Это он так пытался ухаживать за дамой, с которой были только недавно врагами
Не помню, с какого фильма, где то конца 70-х или начала 80-х...
Отцу 82, почти так же, не очень плохо физически, но с каждой неделей все хуже с кратковременной памятью и когнитивными функциями.
Гниющим заживо куском мяса... не желал бы себе такой участи.
И над твоей тушкой и кошельком нависли трясущиеся руки всесильной медицины, которая будет вытягивать до тех пор пока не кончатся средства у семьи или силы у тела...
Не удивлюсь, что он даже сколько у него Оскаров не всегда помнит - это думаю для него гораздо хуже чем забыть дорогу в сортир.
Жаль что человек так странно устроен. Хотя в этом есть определённый смысл. Ибо если бы была лазейка увильнуть не нужно быть Вассерманом чтоб знать кто бы сплошь у нас был бессмертным и вечно здоровым.