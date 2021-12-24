Актрисы в нарядах с отсылками на свои фильмы

Представляя свои новые фильмы в разных городах, голливудские актрисы всегда выглядят на все 100! Они облачаются в самые модные наряды текущего года, и после их лук обсуждается чуть ли не столько, сколько и сами картины. Обычно крутость нарядов актрис измеряется их пышностью, количеством деталей, цветом и различными дизайнерскими находками, но за последнее десятилетие в этот список попал ещё один элемент. Им стали различные отсылки к самим фильмам.

В 2021 году Зендея особенно обращала на себя внимание во время своих появлений на ковровых дорожках именно тем, как её наряд обыгрывал «паучью» тему, ведь она представляла новый фильм о человеке-пауке. А совсем недавно актриса Керри-Энн Мосс порадовала общественность, придя на премьеру новой «Матрицы» в платье, которое ловко отсылает нас к знаменитой детали этого фильма.

Давайте посмотрим на этих и других актрис, чей образ на красной ковровой дорожке был частично вдохновлён их фильмами.





Керри-Энн Мосс на премьере фильма «Матрица: Воскрешение» в 2021 году