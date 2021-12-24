Актрисы в нарядах с отсылками на свои фильмы

Давайте посмотрим на этих и других актрис, чей образ на красной ковровой дорожке был частично вдохновлён их фильмами.
Представляя свои новые фильмы в разных городах, голливудские актрисы всегда выглядят на все 100! Они облачаются в самые модные наряды текущего года, и после их лук обсуждается чуть ли не столько, сколько и сами картины. Обычно крутость нарядов актрис измеряется их пышностью, количеством деталей, цветом и различными дизайнерскими находками, но за последнее десятилетие в этот список попал ещё один элемент. Им стали различные отсылки к самим фильмам.
В 2021 году Зендея особенно обращала на себя внимание во время своих появлений на ковровых дорожках именно тем, как её наряд обыгрывал «паучью» тему, ведь она представляла новый фильм о человеке-пауке. А совсем недавно актриса Керри-Энн Мосс порадовала общественность, придя на премьеру новой «Матрицы» в платье, которое ловко отсылает нас к знаменитой детали этого фильма.
Давайте посмотрим на этих и других актрис, чей образ на красной ковровой дорожке был частично вдохновлён их фильмами.
Керри-Энн Мосс на премьере фильма «Матрица: Воскрешение» в 2021 году
Актриса появилась в платье от американского модельера Оскара де ла Рента. Частью наряда стал легендарный зелёный код из «Матрицы».
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон на премьере фильма «Мстители: Финал» в 2019 году
Обе актрисы дополнили свой образ браслетами и кольцами, отсылающими к шести Камням Бесконечности, которые играют важнейшую роль в фильме.
Эль Фаннинг на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в 2019 году
Сыгравшая в фильме принцессу Аврору, то есть «спящую красавицу», актриса появилась на премьере в платье от Gucci, стилизованном под сказочный цветочный лес. Помимо этого на перчатках актрисы можно заметить вшитые красные капельки — кровь Авроры, уколовшейся о заколдованное злой феей веретено.
Зендея на премьерах фильма «Человек-паук: Вдали от дома» в 2021 году
На нескольких премьерах фильма актриса появлялась в нарядах, где явным образом фигурировала паутина, а ещё в ноябре она посетила церемонию вручения «Золотого мяча», где частью её платья от Роберто Кавалли стали щупальца одного из врагов человека-паука Доктора Осьминога.
Кара Делевинь на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» в 2017 году
Актриса успела предстать перед аудиторией в футуристическом космическом костюме ещё до появления на экране в фильме Люка Бессона. Таким было её платье от голландского модельера Ириса ван Херпена.
Дэйзи Ридли на премьере фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» в 2017 году
Звезда новой трилогии «Звёздных войн» появилась на премьере второй части в звёздном платье от Monse. Да, мы понимаем, слишком много звёзд на один квадратный метр, но эта простая стилизация отлично сочеталась с научно-фантастическим блокбастером.
Анджелина Джоли на премьере фильма «Малефисента» в 2014 году
Исполнительница роли могущественной злой феи Малефисенты появилась на премьере фильма, будто бы облачившись в гламурный выходной вариант одеяния самой героини. Тут и цвет, и форма, и браслеты с шипами — не хватает только рогов.
Лили Джеймс на премьере фильма «Золушка» в 2015 году
Исполнительница роли Золушки своим нарядом на премьере фильма отсылает нас к оригинальному серому цвету персонажа (синий цвет стал ассоциироваться с Золушкой чуть позже). Но главным атрибутом стали туфли от Jimmy Choo, максимально стилистически приближенные к знаменитым хрустальным туфелькам Золушки.
Эмбер Хёрд на премьере фильма «Аквамен» в 2018 году
Исполнительница роли подводной супергероини Меры пришла на лондонскую премьеру фильма в максимально «морском» наряде. Её платье будто бы состояло из морских волн и водорослей, что уже отлично воплощало в себе заданную тематику. Но актриса пошла ещё дальше и провела время на ковровой дорожке в плавательной шапочке от Valentino.
Бонус: Марго Робби на каннской премьере фильма «Однажды в… Голливуде» в 2019 году
Актриса, исполнившая в фильме Квентина Тарантино роль другой актрисы Шерон Тейт, появилась на премьере с той же причёской, что была у Тейт в тех же Каннах, но в 1968 году. Вдохновлённая Голливудом 1960-х годов, Робби также надела кружевное платье Chanel, отсылающее к тем временам.
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