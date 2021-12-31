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11 сравнений того, как красавиц прошлого показали в фильмах

11 сравнений того, как красавиц прошлого показали в фильмах (12 фото)

Автор:
31 декабря 2021 09:26
Сообщество : Кино
Метки: актриса   девушки   исторический персонаж   кино   красота   фильм   фото   
9639
12

Какой век и страну не возьми, у всех всегда были свои стандарты красоты.

В некоторые времена красота означала только симпатичное лицо, а в других она обязательно должна была дополняться воспитанием, добродетелью и образованностью. Девушки, которые отвечали всем требованиям, могли запомниться не только современникам, но и войти в историю, если так складывались обстоятельства. Имена многих знаменитых красавиц прошлых лет мы помним и сейчас, а их образы снова и снова появляются на экранах. Здесь мы сравнили, как выглядели на портретах и в кино девушки, которые наверняка поразили не одно сердечко.


Барбара Радзивилл (1520-1551)

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Польская королева и великая княгиня литовская.

На портрете и в сериале «Эпитафия для Барбары Радзивилл». Роль исполнила Анна Дымна.


Симонетта Веспуччи (1453-1476)


Возлюбленная Джулиано Медичи, модель картины Боттичелли «Рождение Венеры».

На картине Боттичелли и в сериале «Медичи». Роль исполнила Матильда Лутс.


Елена Прекрасная


Согласно древнегреческим мифам — прекраснейшая женщина.

На картине и в фильме «Троя». Роль исполнила Диана Крюгер.


Клеопатра (69—30 годы до н. э.)


Последняя царица эллинистического Египта.

На бюсте и в фильме «Клеопатра». Роль исполнила Элизабет Тейлор.


Вера Холодная (1893-1919)


Актриса немого кино.

На фотографии и в сериале «Вертинский». Роль исполнила Паулина Андреева.


Елизавета Вудвилл (1437-1492)


Королева Англии, супруга короля Эдуарда IV.

На портрете и в сериале «Белая королева». Роль исполнила Ребекка Фергюсон.


Мэрилин Монро (1926-1962)


Киноактриса, певица и модель.

В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» и в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин». Роль исполнила Мишель Уильямс.


Наталья Гончарова (1812-1863)


Жена Александра Пушкина.

На портрете и в фильме «Пушкин. Последняя дуэль». Роль исполнила Анна Снаткина.


Лукреция Борджиа (1480-1519)


Дочь папы римского Александра VI.

На портрете и в сериале «Борджиа». Роль исполнила Холлидей Грейнджер.


Лина Кавальери (1874-1944)


Оперная певица.

На фотографии и в фильме «Самая красивая женщина в мире». Роль исполнила Джина Лоллобриджида.


Диана де Пуатье (1499-1566)


Фаворитка короля Генриха II Валуа.

На портрете и в сериале «Царство». Роль исполнила Анна Уолтон.



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Метки: актриса   девушки   исторический персонаж   кино   красота   фильм   фото   
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3k
Александр Нвский 10 часов назад
Анна Болейн
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398
zenon 3 часа назад
Они похожи, как муха на орла.
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4k
Севастьян 3 часа назад
Анна Снаткина вообще и рядом не стояла около Натальи Гончаровой.По написаной картине у ней одухотворенное и миловидное лицо ,а что мы имеем тут?
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30k
russger 4 часа назад
Ну, видали мы и более сексуальных Клеопатр от Private
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5k
a_komolow 7 часов назад
Ну хоть на оригиналы похожи!
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3k
Беня Ладен 7 часов назад
Кто такая фаворитка короля? Какие у нее достижения?
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15k
Злобный Члегр 9 часов назад
А где черепаха Тортилла и Фрекен Бок?
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958
Baklanavr 9 часов назад
В сериале Рим клевая Клеопатра была.
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6
Roxy Ivanova Baklanavr 8 часов назад
Чё заминусили то, по мне так эта больше на бюст похожа.
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18k
Сергей Костюнин 11 часов назад
А это чё за хрень ?
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10k
Гуляка 11 часов назад
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5k
Core 11 часов назад
Хоть в цвет попали
сейчас-то совсем весело стало
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47k
zloykoyot 11 часов назад
Ну хорошо хоть что за образец портреты работы Пикассо не брали. Там без компьютерной графики не обойтись было бы.
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3k
avz-07 12 часов назад
У каких-то сходство есть, значит кастинг был хороший.
. Но вот Анна Дымна со своим курносым носиком на оригинал совсем не походит.
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27k
Е-Лена 13 часов назад
))))Как красавицы прошлого выглядели в жизни, и как их показали в фильмах
===
Узнать, как красавицы прошлого выглядели в жизни, можно только по фотографиям. Да и то - приблизительно. Ибо и тогда существовало искусство ретуши. А уж по портретам мы можем узнать то, как их видели художники, в большинстве случаев стараясь угодить заказчикам портретов...
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Друг Е-Лена 8 часов назад
Хороша чертовка
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