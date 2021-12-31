11 сравнений того, как красавиц прошлого показали в фильмах

Какой век и страну не возьми, у всех всегда были свои стандарты красоты.
В некоторые времена красота означала только симпатичное лицо, а в других она обязательно должна была дополняться воспитанием, добродетелью и образованностью. Девушки, которые отвечали всем требованиям, могли запомниться не только современникам, но и войти в историю, если так складывались обстоятельства. Имена многих знаменитых красавиц прошлых лет мы помним и сейчас, а их образы снова и снова появляются на экранах. Здесь мы сравнили, как выглядели на портретах и в кино девушки, которые наверняка поразили не одно сердечко.
Барбара Радзивилл (1520-1551)
Польская королева и великая княгиня литовская.
На портрете и в сериале «Эпитафия для Барбары Радзивилл». Роль исполнила Анна Дымна.
Симонетта Веспуччи (1453-1476)
Возлюбленная Джулиано Медичи, модель картины Боттичелли «Рождение Венеры».
На картине Боттичелли и в сериале «Медичи». Роль исполнила Матильда Лутс.
Елена Прекрасная
Согласно древнегреческим мифам — прекраснейшая женщина.
На картине и в фильме «Троя». Роль исполнила Диана Крюгер.
Клеопатра (69—30 годы до н. э.)
Последняя царица эллинистического Египта.
На бюсте и в фильме «Клеопатра». Роль исполнила Элизабет Тейлор.
Вера Холодная (1893-1919)
Актриса немого кино.
На фотографии и в сериале «Вертинский». Роль исполнила Паулина Андреева.
Елизавета Вудвилл (1437-1492)
Королева Англии, супруга короля Эдуарда IV.
На портрете и в сериале «Белая королева». Роль исполнила Ребекка Фергюсон.
Мэрилин Монро (1926-1962)
Киноактриса, певица и модель.
В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» и в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин». Роль исполнила Мишель Уильямс.
Наталья Гончарова (1812-1863)
Жена Александра Пушкина.
На портрете и в фильме «Пушкин. Последняя дуэль». Роль исполнила Анна Снаткина.
Лукреция Борджиа (1480-1519)
Дочь папы римского Александра VI.
На портрете и в сериале «Борджиа». Роль исполнила Холлидей Грейнджер.
Лина Кавальери (1874-1944)
Оперная певица.
На фотографии и в фильме «Самая красивая женщина в мире». Роль исполнила Джина Лоллобриджида.
Диана де Пуатье (1499-1566)
Фаворитка короля Генриха II Валуа.
На портрете и в сериале «Царство». Роль исполнила Анна Уолтон.
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Понравилось113
Масса Волконский тоже хорош.
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Узнать, как красавицы прошлого выглядели в жизни, можно только по фотографиям. Да и то - приблизительно. Ибо и тогда существовало искусство ретуши. А уж по портретам мы можем узнать то, как их видели художники, в большинстве случаев стараясь угодить заказчикам портретов...