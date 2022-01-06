Лимонный муравей: Превращают участки лесов в жуткие «Сады дьявола». Выжженные кислотой государства муравьёв

Вот ты идёшь по пышным бразильским джунглям, наслаждаешься буйством жизни и разнообразием природы. А потом пересекаешь невидимую границу и оказываешься в другом мире. Это тоже лес, но полые деревья не оплетены лианами. Земля обнажена — здесь нет травы, мхов и цветов. Лишь ветер доносит слабый запах лимона. Добро пожаловать в сад дьявола.
Местные жители откровенно побаиваются этих мест — слишком уж зловеще они выглядят. Впрочем, лес опасности не представляет. Тут нет ни демонов, ни сатанистов. Хотя доминирующий вид насекомых в дьявольских садах, лимонный муравей, тот ещё чёрт.
Небольшие, от силы 3 миллиметра в длину, мураши презирают честную конкуренцию, они за монополию. Муравьи впрыскивают кислоту в любой зелёный росточек, листик или палочку, которые находят на своей территории. Зачем? Чтобы защитить свой дом — дерево дироя.
Эти растения обеспечивают муравьям и крышу над головой, и безбедное сытое будущее. В полых стволах насекомые организуют свои колонии, а листья дерева привлекают насекомых, которые становятся обедом для муравьёв. Самим деревьям такое сотрудничество тоже приносит только пользу. У них нет необходимости бороться за жизненное пространство — наши герои гарантированно уничтожат любое другое растение.
Схема древесно-муравьиного взаимодействия настолько элегантна, что возникает вопрос: почему столь успешный дуэт не захватил всю Южную Америку? Крупнейшие насаждения дьявольского леса состоят всего из 320 деревьев. Этот лес стоит с XII века, его защищает около 3 000 000 муравьёв. А 15 000 маток обеспечивают стабильный приток новобранцев. Но по сравнению с джунглями Амазонии это всего лишь капля в море!
Всё дело в том, что сам лес сопротивляется разрастанию адских садов. Чем крупнее они становятся, тем больше живности начинают привлекать. В какой-то момент животных становится так много, что даже вездесущие муравьи не успевают защищать свои дома. А врагов у муравьёв предостаточно.
Первый уровень сложности создают жужелицы и божьи коровки. Они поедают тлю и отбирают у муравьев добычу. От хищных насекомых наши герои защищаются той самой кислотой с запахом лимона. Но на шведский стол из букашек слетаются птицы. На них трюк с ароматерапией не сработает — они почти не восприимчивы к запаху. В глазах пернатых добыча сама сбрызгивает себя лимончиком и приходит на обед в качестве блюда. А главной головной болью становятся кочевые муравьи. Отбитые насекомые живут войной и грабежом. Они легко разоряют деревья-муравейники и уничтожают их жителей.
Моя оценка лимонным муравьям: 8 кислых попок из 10. Забавный факт — животные умудрились напугать людей до икоты и сделать свои земли полностью бесполезными для человеческого промысла, но вот переиграть другую живность не смогли. Комплексная экосистема эффективно сдерживает древесно-муравьиную банду.
Источник:
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