Лимонный муравей: Превращают участки лесов в жуткие «Сады дьявола». Выжженные кислотой государства муравьёв

Первый уровень сложности создают жужелицы и божьи коровки. Они поедают тлю и отбирают у муравьев добычу. От хищных насекомых наши герои защищаются той самой кислотой с запахом лимона. Но на шведский стол из букашек слетаются птицы. На них трюк с ароматерапией не сработает — они почти не восприимчивы к запаху. В глазах пернатых добыча сама сбрызгивает себя лимончиком и приходит на обед в качестве блюда. А главной головной болью становятся кочевые муравьи. Отбитые насекомые живут войной и грабежом. Они легко разоряют деревья-муравейники и уничтожают их жителей.