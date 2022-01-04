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Зачем радиоприемникам AM-диапазон, если там одни помехи?

Зачем радиоприемникам AM-диапазон, если там одни помехи? (9 фото)

Автор:
04 января 2022 20:06
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: AM-диапазон   интересное   радио   факты   
1414
9
Если вас когда-либо интересовал вопрос о бесполезном диапазоне, что присутствует практически на всех радиоприемниках, то присаживайтесь поудобней. На самом деле он не пуст, просто в России от трансляций на этом диапазоне отказались...
Уверен, каждый из вас видел на радиоприемниках AM-диапазон. Но зачем он нужен, если все радиостанции расположены только в FM? И наверняка многие пытались поймать какую-либо станцию, но ловили лишь белые шумы разной интенсивности. Так в чем же дело?
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Метки: AM-диапазон   интересное   радио   факты   
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10k
Сережа 2 часа назад
Автор почему забыл по КВ-диапазоны.
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6k
mbr Минуту назад
Автор путает мягкое и теплое.
АМ -- это амплитудная модуляция, ФМ -- по-басурмански это фрекьюренс модулейшн, т.к. частотная модуляция (ЧМ). Это методы переноса информации, и к частоте не имеют отношения.

Просто в УКВ диапазоне идет модуляция посредством частоты. И всего-то.

УКВ -- это ультракороткие волны. ДВ -- длинные волны.
Беда, короче, с образованием...
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1k
сергей ремизов 42 минуты назад
Не так давно, принимал участие в переходе на цифру . Многие страны уже перешли, но аналог оставили. У нас как то скомкано всё получилось, эти 20 каналов даже порой в городе не ловят, постоянные сбой и помехи. Мультиплексы по зоне покрытия перебивают друг друга ,настроить не всегда удаётся. ДВ и АМ невыгодны, большие вышки нужны и затраты на электричество огромны. Конечно можно было бы пошаманить, внедрить новые технологии, но пошли другим путём.
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13k
Вася 46 минут назад
вроде передача сигнала (антенна, потребление тока итд) для АМ на порядок дороже обходится, правда, и зона покрытия на порядок больше ФМ, а качество к сожалению намного хуже
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13k
Вася 52 минуты назад
в фольксвагенах (сеатах, ауди, шкодах) в штатной магнитоле АМ до сих пор штампуют
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20k
Юрий Час назад
Вот уж воистину -
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник".

Аффтор, больше не пиши про радио, не надо.
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713
Максим Максимов Час назад
Автор противоречит сам себе написав, что... "Питаться этот приемник мог от энергии самих же волн, получая энергию прямо из эфира. Советский радиоприемник 60-х годов был размером со спичечный коробок, включая аккумулятор, и мог работать непрерывно целых 12 часов..."
Прям перпетуум мобиле какой то
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20k
Юрий Час назад
Аффтор, почитал бы для начала, что ли.....
"Питаться этот приемник мог от энергии самих же волн, получая энергию прямо из эфира. Советский радиоприемник 60-х годов был размером со спичечный коробок, включая аккумулятор"
Если приёмник питается от энергии волн, то зачем аккумулятор?
В общем, начни с детекторного приёмника.

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87
Валерий Сережа 41 минуту назад
На 100500 прОцентов согласен! Ex UR3LLS _ 73!
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31k
Korolev Час назад
AM это не диапазон, а амплитудная модуляция...
AM это не диапазон, а амплитудная модуляция...Посмотреть
AM это не диапазон, а амплитудная модуляция...
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10k
Сережа Час назад
Даже в таком, казалось бы техническом вопросе как УКВ (FM) вещании, можно узреть политическую подоплеку. Буду краток не вдаваясь в технические вопросы, диапазоны УКВ и FM разные, способы передачи стерео сигнала тоже разные, даже поляризация передающих антенн была разная.
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51k
stabskapitan Час назад
Кстати ФМ диапазон на сегодня тоже при смерти, на смену ему уже идет новый стандарт DAB, Норвегия еще в 2017 голу полностью отказалась от ФМ
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1k
Фёдор 2 часа назад
а зря закрыли,резервный диапазон оповещения всегда пригодиться,особенно на необьятных просторах России
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3k
Tuskub 2 часа назад
Согласен. Выезжая в лес с нормальным и советским приемником "Океан" - ловлю Китай, арабов, Испанию, финов (почти у всех бывают "пятиминутки" на разных языках), но России - просто не в эфире
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51k
stabskapitan 2 часа назад
В отличие от FM ( по-русски - УКВ - ультракороткие волны)
-----------------------------------
автор FM-по русски это ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, а пользуют его для передачи СТЕРЕО сигнала. Изучи материал перед тем как "умный" пост выкладывать.
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