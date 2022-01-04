Зачем радиоприемникам AM-диапазон, если там одни помехи?

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Если вас когда-либо интересовал вопрос о бесполезном диапазоне, что присутствует практически на всех радиоприемниках, то присаживайтесь поудобней. На самом деле он не пуст, просто в России от трансляций на этом диапазоне отказались...
Уверен, каждый из вас видел на радиоприемниках AM-диапазон. Но зачем он нужен, если все радиостанции расположены только в FM? И наверняка многие пытались поймать какую-либо станцию, но ловили лишь белые шумы разной интенсивности. Так в чем же дело?
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На самом деле AM-диапазон вовсе не пуст. Просто в городе мы там ничего не слышим из-за плотной застройки и промышленных помех. Но если отъехать от города на сотню километров, то можно услышать весь мир!
Вообще, AM-диапазон на советских приемниках обозначался как ДВ и СВ (длинные и средние волны). Диапазон частот которых составляет от 100 до 1600 кГц. В отличие от FM ( по-русски - УКВ - ультракороткие волны) ДВ и СВ распространяются на сотни, а иногда и на тысячи километров.
То есть выехав в поле, можно с легкостью поймать американскую, арабскую и какую угодно радиостанцию, вещающую в этом диапазоне.
То есть выехав в поле, можно с легкостью поймать американскую, арабскую и какую угодно радиостанцию, вещающую в этом диапазоне.
А вот российских станций в AM-диапазоне сегодня нет. Эффективные менеджеры посчитали, что это нерентабельно, и в двухтысячных были приняты ряд законов, которые фактически уничтожили вещание на средних и длинных волнах.
FM-диапазон не способен охватить всю Россию. Его ультракороткие волны в отличие от ДВ И CВ неспособны выйти за пределы радиогоризонта, пройти через леса и обогнуть Землю.
Но тем не менее есть у AM-диапазона серьезные минусы, которые, собственно, и делают его невыгодным. Дело в том, что для FM-передатчиков нужна небольшая мощность - 0,5 - 3 кВт. В то время как для AM-передатчикам требуется мощность в сотни киловатт. И проблема в том, что AM-диапазон не способен передавать стерео и больше годится для разговорных передач. То есть аудитория у такой радиостанции без музыки в современных условиях будет совсем мизерной, следовательно, не будет рекламы, и без господдержки не обойтись. Собственно, поэтому в России они и позакрывались.
До недавнего времени в России и в СССР функционировали 4 радиостанции на длинных волнах и около 20 - на средних. Поймать сигнал можно было в любом медвежьем углу необъятной, как впрочем, и за ее пределами.
И что самое интересное, собрать приемник таких волн мог даже ребенок из четырех радиодеталей
Питаться этот приемник мог от энергии самих же волн, получая энергию прямо из эфира. Советский радиоприемник 60-х годов был размером со спичечный коробок, включая аккумулятор, и мог работать непрерывно целых 12 часов.
Сегодня же в России все отдано на откуп FM-станциям, которых не слышно уже в нескольких десятках километров от города, но которые, тем не менее, рентабельны.
И хотя в некоторых других странах AM-станции существуют и поныне, но большая их часть вещает только в определенные часы, по той же самой причине - невыгодно...
И хотя в некоторых других странах AM-станции существуют и поныне, но большая их часть вещает только в определенные часы, по той же самой причине - невыгодно...
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Метки: AM-диапазон интересное радио факты
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АМ -- это амплитудная модуляция, ФМ -- по-басурмански это фрекьюренс модулейшн, т.к. частотная модуляция (ЧМ). Это методы переноса информации, и к частоте не имеют отношения.
Просто в УКВ диапазоне идет модуляция посредством частоты. И всего-то.
УКВ -- это ультракороткие волны. ДВ -- длинные волны.
Беда, короче, с образованием...
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник".
Аффтор, больше не пиши про радио, не надо.
Прям перпетуум мобиле какой то
"Питаться этот приемник мог от энергии самих же волн, получая энергию прямо из эфира. Советский радиоприемник 60-х годов был размером со спичечный коробок, включая аккумулятор" Если приёмник питается от энергии волн, то зачем аккумулятор?
В общем, начни с детекторного приёмника.
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автор FM-по русски это ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, а пользуют его для передачи СТЕРЕО сигнала. Изучи материал перед тем как "умный" пост выкладывать.