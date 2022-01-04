Зачем радиоприемникам AM-диапазон, если там одни помехи?

Но тем не менее есть у AM-диапазона серьезные минусы, которые, собственно, и делают его невыгодным. Дело в том, что для FM-передатчиков нужна небольшая мощность - 0,5 - 3 кВт. В то время как для AM-передатчикам требуется мощность в сотни киловатт. И проблема в том, что AM-диапазон не способен передавать стерео и больше годится для разговорных передач. То есть аудитория у такой радиостанции без музыки в современных условиях будет совсем мизерной, следовательно, не будет рекламы, и без господдержки не обойтись. Собственно, поэтому в России они и позакрывались.