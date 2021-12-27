Первый механический тренажер

Несомненно он был не первый, кто использовал простые устройства для тренировок, вроде утяжелений. Есть древнеегипетские фрески, которые изображали людей с этими приспособлениями. А в 4 веке до н.э. жил некий Милон Кротонский, многократный победитель Олимпийских игр, который использовал в качестве утяжелителя теленка. Он взваливал его себе на плечи и бегал по стадиону. Рос бычок - росла и сила этого легендарного атлета.