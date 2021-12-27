Первый механический тренажер

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Англичанин Фрэнсис Лаундс, врач-электротерапевт создал в 1796 году интересное механическое приспособление и назвал его "Гимнастикон".
Несомненно он был не первый, кто использовал простые устройства для тренировок, вроде утяжелений. Есть древнеегипетские фрески, которые изображали людей с этими приспособлениями. А в 4 веке до н.э. жил некий Милон Кротонский, многократный победитель Олимпийских игр, который использовал в качестве утяжелителя теленка. Он взваливал его себе на плечи и бегал по стадиону. Рос бычок - росла и сила этого легендарного атлета.
Однако, первые механизмы для тренировок, похожие на современные, появились только в конце 18 века, когда стало очевидным, что спорт - это поддержание здоровья, крепости и красоты тела.
Первые тренажеры использовались изначально только для ослабленных и не очень здоровых людей. Лаундс свой "гимнастикон" ориентировал для лечения ревматизма, общей слабости, подагры.
По задумке изобретателя человек должен был одновременно двигать педали ногами и крутить руками рычаги, Лаундс был уверен, что важна одновременная работа суставов разных частей тела.
Первые тренажеры использовались изначально только для ослабленных и не очень здоровых людей. Лаундс свой "гимнастикон" ориентировал для лечения ревматизма, общей слабости, подагры.
По задумке изобретателя человек должен был одновременно двигать педали ногами и крутить руками рычаги, Лаундс был уверен, что важна одновременная работа суставов разных частей тела.
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После того как появился "гимнастикон" и аналогичные механизмы стало достаточно быстро понятно, что такие устройства полезны и здоровым, для увеличения выносливости и силы. Но все-таки превалирующее большинство тренажеров 19 века были направлены на лечение и восстановление после болезней или же нагрузок.
Вот такие тренажеры 19 века представил шведский врач Густав Цандера
Для восстановления гибкости после сидячей работы
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