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Первый механический тренажер

Первый механический тренажер (7 фото)

Автор:
27 декабря 2021 15:10
Сообщество : RealFishki
Метки: врачи   гимнастика   здоровые   интересное   история   спорт   тренировки   факты   
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Англичанин Фрэнсис Лаундс, врач-электротерапевт создал в 1796 году интересное механическое приспособление и назвал его "Гимнастикон".
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Метки: врачи   гимнастика   здоровые   интересное   история   спорт   тренировки   факты   
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