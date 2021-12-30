30 фактов о нашем мире, которые заставляют взглянуть на него по-новому

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Интересные факты как чипсы: стоит съесть одну, и уже не можешь остановиться, пока не прикончишь всю пачку. И инстаграм-аккаунт «Странные факты» с 1,2 миллиона подписчиков существует как раз для того, чтобы утолить этот голод!
1. Китайский фермер, бросивший учебу после третьего класса школы, на протяжении 16 лет самостоятельно изучал право, чтобы засудить химическое предприятие за загрязнение его родной деревни. Он не мог позволить себе учебники, поэтому занимался в местном книжном магазине, расплачиваясь мешками зерна. В 2017 году он выиграл дело.
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2. 24 октября 1975 года женщины в Исландии объявили забастовку в борьбе за равные права. 90% женщин покинули свои рабочие места и дома, из-за чего вся страна встала. В следующем году парламент принял закон о равной оплате труда. Пять лет спустя Исландия стала первой в мире страной, избравшей женщину президентом. Сейчас в Исландии самый высокий уровень гендерного равноправия во всем мире.
3. «Синдром К» — заболевание, которое выдумали итальянские врачи, чтобы спасти от фашистов укрывшихся в больницах евреев. Их поместили на карантин, и фашисты думали, что они больны смертельной и очень заразной болезнью.
4. Мужчина по имени Дейл Шредер из штата Айова вырос в бедной семье. Он так и не женился, у него не было детей, он проработал столяром 67 лет, и у него было всего две пары штанов. Он потратил все свои сбережения, чтобы оплатить образование 33 студентам.
5. Говорят, деньги не растут на деревьях, но этот пес из Колумбии явно никогда не слышал такое выражение. Увидев, что люди обменивают купюры на сладости, он принес к прилавку три листочка, за что получил печенье. С тех пор он делает это регулярно.
6. Один миллионер заявил, что заберет свой Bentley с собой в могилу. Когда это решение раскритиковали, выяснилось, что это был трюк, чтобы привлечь внимание к донорству органов. «Люди постоянно забирают с собой в могилу то, что гораздо дороже машин, и всем плевать».
7. Однажды одна корова сбежала со скотобойни, прорвавшись сквозь металлическое ограждение и сломав руку человеку, который пытался ее поймать, и уплыла на остров, где теперь живет одна.
8. Актер Стив Бушеми работал пожарным в Нью-Йорке с 1980 по 1984 год. На следующий день после теракта 11 сентября он вернулся в свою старую пожарную часть, чтобы помочь. Он отработал несколько 12-часовых смен и вместе с другими пожарными искал выживших под обломками Всемирного торгового центра.
9. В Техасе мужчина до смерти избил человека, изнасиловавшего его пятилетнюю дочь, и суд не предъявил ему обвинений.
10. Хирурги после 32-часовой операции по удалению опухолей мозга.
11. В 13 лет Джеймс Харрисон пережил операцию, в ходе которой ему перелили 13 литров крови. После этого оно поклялся стать донором, когда ему исполнится 18. Выяснилось, что в его крови содержатся редкие антитела, которые могут вылечить резус-конфликт. На протяжении жизни он сдавал кровь более 1000 раз и спас более 2,4 миллиона нерожденных детей.
12. Дрон запечатлел с высоты спящую семью слонов.
13. Анаис Бордье увидела на YouTube видео с девушкой, похожей на нее как две капли воды. Она написала ей на Facebook и выяснила, что они родились в один день, и их обеих удочерили. Оказалось, что эта девушка, Саманта Футерман, — ее близнец, с которой ее разлучили при рождении.
14. Тысячи волонтеров потратили 96 недель на очистку пляжа Версова в Мумбаи от мусора. Благодаря этому на пляже родились сотни тысяч морских черепах — впервые за десятки лет.
15. Владелец дома в Канзасе включил автоматический полив перед тем, как укрыться от лесного пожара. Вот, что он увидел по возвращении.
16. Доктор Барри Дж. Маршалл был уверен в том, что бактерия Хеликобактер пилори вызывает язву, но никто ему не верил. Поскольку по закону он не мог проверить эту теорию на людях, он заразил этой бактерией самого себя. В течение нескольких дней у него открылись язвы, которые он вылечил антибиотиками. За свое открытие он получил Нобелевскую премию.
17. В Бостонском колледже детям работников полагается бесплатное обучение — при условии, что они смогут поступить. Один уборщик таким образом отправил в колледж пятерых своих детей, сэкономив около 700 000 долларов.
18. Однажды в Нидерландах скорая увезла женщину в больницу с гипогликемией, но два парамедика задержались у нее дома, чтобы приготовить обед пятерым ее детям. И даже помыли после этого посуду.
19. Исследования показали, что кошки понимают команды, но предпочитают их игнорировать.
20. Австралиец по имени Билл Морган пережил 14-минутную клиническую смерть. Чтобы отпраздновать то, что он выжил, он купил лотерейный билет и выиграл машину стоимостью 27 000 долларов. Когда его попросили повторить трюк во время интервью, он купил еще один билет и выиграл джекпот — 250 000 долларов.
21. Эта лошадь увязла в грязи. Ее хозяйка, Николь Грэм, в течение трех часов удерживала ее голову, чтобы она не захлебнулась, пока им не пришли на помощь.
22. В 2001 году горилла Коко познакомилась с Робином Уильямсом и благодаря ему улыбнулась впервые за полгода. В 2014 году, когда Уильямс скончался, Коко, узнав об этом, показала на жестовом языке слово «плакать».
23. Актриса Хеди Ламарр, которую называли «самой прекрасной женщиной в мире», также была математиком и изобретательницей. Она изобрела технологию «прыгающих частот», которая используется в Bluetooth и Wi-Fi. Сначала от ее открытия отмахнулись, а потом его присвоили другие люди. Ламарр всю жизнь мечтала о том, чтобы окружающие замечали не только ее красоту, но и ум.
24. В ресторане Enoteca Maria в Нью-Йорке вместо профессиональных шеф-поваров работают обычные бабушки. Каждый день новая бабушка придумывает новое меню из традиционных для ее страны блюд.
25. Супруги из России воссоединились после 60 лет разлуки. Они были женаты всего три дня, когда мужчина ушел в армию, и встретились снова лишь 60 лет спустя, когда по воле случая приехали в родной город в один и тот же день.
26. В 2014 году трехлетняя девочка 11 дней провела в лесу в Сибири вместе со своей собакой. Она питалась ягодами, пила воду из ручья и спала в обнимку с собакой, чтобы согреться. Собака в итоге нашла дорогу в деревню и вернулась с подмогой.
27. Однажды Гордон Рамзи снимал эпизод одной из своих кулинарных передач в тюрьме и предложил заключенному посоревноваться с ним в нарезании лука. Заключенный выиграл. Когда он вышел из тюрьмы, Рамзи взял его на работу в один из своих ресторанов в Лондоне.
28. Моцарт недолюбливал оперную певицу Адриану Феррарезе дель Бене. Зная о ее манере опускать голову на низких нотах и откидывать на высоких, он написал композицию с постоянными скачками от низких нот к высоким, чтобы на сцене она «трясла головой, как курица».
29. Когда Мэтт Леблан проходил прослушивание на роль Джоуи Триббиани в «Друзьях», у него было всего 11 долларов на счете. Когда актеры получили свой первый гонорар за сериал, первым делом он поел нормальную горячую еду.
30. В США, если собаке нужна новая почка, орган разрешают пересадить от бродячего животного. С одним условием: собаку-донора после этого необходимо забрать домой, чтобы «спасти две жизни вместо того, чтобы потерять одну в результате болезни, а вторую — в результате усыпления».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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