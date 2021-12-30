30 фактов о нашем мире, которые заставляют взглянуть на него по-новому

23. Актриса Хеди Ламарр, которую называли «самой прекрасной женщиной в мире», также была математиком и изобретательницей. Она изобрела технологию «прыгающих частот», которая используется в Bluetooth и Wi-Fi. Сначала от ее открытия отмахнулись, а потом его присвоили другие люди. Ламарр всю жизнь мечтала о том, чтобы окружающие замечали не только ее красоту, но и ум.