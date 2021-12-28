«Любимчик Кадырова» нанял земляков на стройку и кинул их на 15 миллионов рублей

«Я работал в Москве, у Аслана, с его племянником Ильясом». Так начинается история бригадира: вместе со своей артелью он строил многоэтажку в Москве.

В бригаде были рабочие из Чечни, Дагестана, Ингушетии, Узбекистана и Таджикистана. И трудились они на строительную фирму «Ахмат». Как сказал им заместитель директора этой конторы - Ильяс Удиев - он «любимчик Кадырова», 7 лет служил каким-то там сотрудником и даже имеет медаль.

Поэтому ему поверили: бригада выполнила все работы по договору и ждала обещанных денег. Но не дождалась.