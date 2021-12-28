«Любимчик Кадырова» нанял земляков на стройку и кинул их на 15 миллионов рублей

Обиженные рабочие хотят решить вопрос шариатским судом.
«Я работал в Москве, у Аслана, с его племянником Ильясом». Так начинается история бригадира: вместе со своей артелью он строил многоэтажку в Москве.
В бригаде были рабочие из Чечни, Дагестана, Ингушетии, Узбекистана и Таджикистана. И трудились они на строительную фирму «Ахмат». Как сказал им заместитель директора этой конторы - Ильяс Удиев - он «любимчик Кадырова», 7 лет служил каким-то там сотрудником и даже имеет медаль.
Поэтому ему поверили: бригада выполнила все работы по договору и ждала обещанных денег. Но не дождалась.
Когда стали выяснять, что же так долго тянет этот «любимчик», то узнали, что обещанные 15 миллионов рублей им никто платить и не собирался.
Ну а вы, работяги-землячки, «держитесь»…
Что характерно - в полицию никто не пошел, Удиева «вызвали на разборки» и договорились «решить вопрос по шариатскому суду».
Ну а дальше вы уже поняли:
«Любимчик» испарился.
Источник:
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Так что теперь, какие бы коврижки ни сулили - нет, ребят, меня больше не проведёте
а если серьёзно, то такие "кидки" в строительстве у нас тысячами.
и национальность тут совсем не причём
Если не хочешь извиняться из багажника приоры...