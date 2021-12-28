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«Любимчик Кадырова» нанял земляков на стройку и кинул их на 15 миллионов рублей

«Любимчик Кадырова» нанял земляков на стройку и кинул их на 15 миллионов рублей (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 18:56
Сообщество : Криминал
Метки: Артель   Бригада   договор   кадыров   любимчик   многоэтажка   стройка   
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Обиженные рабочие хотят решить вопрос шариатским судом.

«Я работал в Москве, у Аслана, с его племянником Ильясом». Так начинается история бригадира: вместе со своей артелью он строил многоэтажку в Москве.

В бригаде были рабочие из Чечни, Дагестана, Ингушетии, Узбекистана и Таджикистана. И трудились они на строительную фирму «Ахмат». Как сказал им заместитель директора этой конторы - Ильяс Удиев - он «любимчик Кадырова», 7 лет служил каким-то там сотрудником и даже имеет медаль.

Поэтому ему поверили: бригада выполнила все работы по договору и ждала обещанных денег. Но не дождалась.

Когда стали выяснять, что же так долго тянет этот «любимчик», то узнали, что обещанные 15 миллионов рублей им никто платить и не собирался.

Ну а вы, работяги-землячки, «держитесь»…

Что характерно - в полицию никто не пошел, Удиева «вызвали на разборки» и договорились «решить вопрос по шариатскому суду».

Ну а дальше вы уже поняли:

«Любимчик» испарился.

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Метки: Артель   Бригада   договор   кадыров   любимчик   многоэтажка   стройка   
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44
__ 2 часа назад
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4k
mtonaka 3 минуты назад
Ща придёт добрый шариат, отдаст этим "гражданам" России деньги!
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95
Max 18 минут назад
Ахах чурки кинули чурок !! Норм
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517
Ямщик Полчаса назад
Вне зависимости от нации, таких надо отправлять в петушатню мыть сортиры, они это заслужили. Люди работали - плати, не хочешь - отвечай по-взрослому.
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38k
Лесли 🥰 44 минуты назад
Такие скоты были, есть и будут. И национальность тут не важна. У нас в городе были такие две сестры. Взрослые тётки. Ирина и Анфиса, одна кинула строителей, другая жителей домов нескольких. До сих пор сидят суки. Несколько лет правда добивались этого люди.
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223
ton Лесли 🥰 36 минут назад
А вот и важна: тоже Строек касался, что понял, со зверятами нельзя работать: в лучшем случае, отдадут не все
Так что теперь, какие бы коврижки ни сулили - нет, ребят, меня больше не проведёте
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226
Трям 49 минут назад
Да пусть там хоть в пердак друг-друга долбят!
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1k
Виктор Полесов 53 минуты назад
наконец-то хорошие новости
а если серьёзно, то такие "кидки" в строительстве у нас тысячами.
и национальность тут совсем не причём
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1k
Жэка Час назад
Рыбка, рыбка, сделай меня одноклассником Кирсана...
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6k
Андрей Крылов Час назад
Что за идиотизм? В шариатском суде решать вопросы? Только за это всех надо посадить за измену РОдине! У нас не хавлифат! Тдт олпяьт вдрос какой-то? А очень походже на то.
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1k
Сергей Ковалев Час назад
Такие пи...сы были,есть и будут есть. Национальность тут не при чем. У моего друга была подобная ситуация. По итогу получилось,что 7 месяцев ему не оплатили. Люди подали в суд,а у него ,как потом прояснилось,такие фокусы на постоянной основе. Два срока за такое уже отсидел. Нахапает денег столько,что "трешку" ему сидеть не в убыток. Все имущество на родне,а у него ничего нет и забрать нечего.
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17k
Александр Сучков Час назад
нормальная черножопая разборка, они тут и наши проекты кидают так же...
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1k
Петр Бирюков Час назад
Жаба и гадюка...
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45
Thomsen 2 часа назад
Чувак, по-моему, зря ссыт за репутацию. Она просто ох*енная, ага...
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215
Brawl Dd 2 часа назад
Говноновости
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9k
кот базилий 2 часа назад
Ми очен чэсный и справэлывый люды.
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452
да пох 2 часа назад
Если Кадыр еще пасть не открыл ,то значит киданули *земляков* с его согласия......И не придти на шириацкий суд !?...... Да Кадыр земляков кидает на ура !
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6k
Bartello 2 часа назад
Земляк земляка ... наипёт наверняка.
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45
Thomsen 2 часа назад
Э, автор, ты аккуратней, а то какой-нить не особо грамотный, но легковозбудимый представитель неназываемой национальности прочтёт "любовник" вместо "любимчик".
Если не хочешь извиняться из багажника приоры...
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44
__ 2 часа назад
Ах мат, ах шах... эээ... нет, всё таки мат... так и вертится на языке!
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