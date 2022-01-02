В Казахстане на педофилов наденут GPS-браслеты

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Министерство внутренних дел Казахстана решило вплотную заняться наблюдением за педофилами, вышедшими из тюрьмы. Так в 2022 году на свободе окажутся 330 человек, судимых по этой статье, и для них разработаны новые правила.
Теперь, при освобождении, на педофила будет надет GPS-браслет со встроенным трекером для отслеживания местоположения. Если бывший заключённый будет нарушать установленные судом ограничения, такие как, выход из дома в тёмное время суток или приблизится к школе и детскому саду, на пульт дежурного тут же будет приходить оповещение.
Председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов сообщил механизм работы наблюдения. По его словам, если нарушение было сделано один раз, то выносится предупреждение, но при повторном нарушении педофила могут лишить свободы, на основании нарушения правил испытательного срока.
В настоящий момент, в рамках пилотного проекта, с такими браслетами живут уже 80 человек. Всего же в тюрьмах Казахстана отбывает наказание свыше 2000 человек, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Летом прошлого года казахский суд впервые за свою историю приговорил педофила к пожизненному заключению.
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Метки: GPS-браслет Казахстан браслет педофилы тюрьма
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