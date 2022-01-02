В Казахстане на педофилов наденут GPS-браслеты

Теперь, при освобождении, на педофила будет надет GPS-браслет со встроенным трекером для отслеживания местоположения. Если бывший заключённый будет нарушать установленные судом ограничения, такие как, выход из дома в тёмное время суток или приблизится к школе и детскому саду, на пульт дежурного тут же будет приходить оповещение.