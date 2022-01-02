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В Казахстане на педофилов наденут GPS-браслеты

В Казахстане на педофилов наденут GPS-браслеты (3 фото)

Автор:
02 января 2022 11:40
Метки: GPS-браслет   Казахстан   браслет   педофилы   тюрьма   
610
3
Министерство внутренних дел Казахстана решило вплотную заняться наблюдением за педофилами, вышедшими из тюрьмы. Так в 2022 году на свободе окажутся 330 человек, судимых по этой статье, и для них разработаны новые правила.

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Метки: GPS-браслет   Казахстан   браслет   педофилы   тюрьма   
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9  комментариев
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1k
Viktor Час назад
Как в Израиле - химкастрация . И пусть гуляют .
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Mimik 2 минуты назад
На яйца браслет. И током что б херачил если к садику или школе подойдет!
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176
Дима Новосельский 23 минуты назад
Стесняюсь спросить на какую часть тела наденут и как сильно затянут ремешок...
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38
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
На это выделили охренеть какую сумму денег...Кто-то из правительства дачу не достроил?))))Если серьёзно,проще,надёжнее и дешевле,рубить яйки этим ублюдкам
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836
Mixan Час назад
как бы в Россию не побежали басмачи хе хе

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