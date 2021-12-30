В Казахстане археологи нашли погребение девушки в царском облачении

Археологи раскопали в Казахстане погребение девушки в царском облачении, которую захоронили в V–VI веках нашей эры. Могила оказалась разграбленной, однако из нее извлекли не многочисленные золотые украшения, а череп погребенной. По мнению исследователей, девушка была иноземкой, принадлежавшей к кочевой элите. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Археология, этнография и антропология Евразии.

На рубеже нашей эры в евразийских степях значительно меняется облик археологических культур, что связано с наступлением так называемого гунно-сарматского времени. В эпоху Великого переселения народов племена этих кочевых культур оказывали влияние на народы и государства от Китая до Испании, в том числе на Западную Римскую империю. За последние годы археологи обнаружили целый ряд памятников этого времени, расположенных в Северо-Восточном Прикаспии. В первую очередь речь идет о полуострове Мангышлак (Мангистау), где в 2010 году местный житель обнаружил в степи древние артефакты.



В 2014 году археологи начали работы на месте случайных находок и нашли целый могильный комплекс I–VI веков нашей эры, получивший название Алтынказган. Всего им удалось обнаружить здесь более 200 сооружений, группирующихся вокруг ритуальных комплексов диаметром до 25 метров. Кроме того, в каньоне Каракабак археологи нашли древнее городище, возле которого группами (от 3 до 20) располагаются каменные сооружения рядом с кольцевидными выкладками, относящимися к гунно-сарматскому времени.

