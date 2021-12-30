В Казахстане археологи нашли погребение девушки в царском облачении

Ее могила была разграблена, но уцелели многочисленные золотые украшения.
Археологи раскопали в Казахстане погребение девушки в царском облачении, которую захоронили в V–VI веках нашей эры. Могила оказалась разграбленной, однако из нее извлекли не многочисленные золотые украшения, а череп погребенной. По мнению исследователей, девушка была иноземкой, принадлежавшей к кочевой элите. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Археология, этнография и антропология Евразии.
На рубеже нашей эры в евразийских степях значительно меняется облик археологических культур, что связано с наступлением так называемого гунно-сарматского времени. В эпоху Великого переселения народов племена этих кочевых культур оказывали влияние на народы и государства от Китая до Испании, в том числе на Западную Римскую империю. За последние годы археологи обнаружили целый ряд памятников этого времени, расположенных в Северо-Восточном Прикаспии. В первую очередь речь идет о полуострове Мангышлак (Мангистау), где в 2010 году местный житель обнаружил в степи древние артефакты.
В 2014 году археологи начали работы на месте случайных находок и нашли целый могильный комплекс I–VI веков нашей эры, получивший название Алтынказган. Всего им удалось обнаружить здесь более 200 сооружений, группирующихся вокруг ритуальных комплексов диаметром до 25 метров. Кроме того, в каньоне Каракабак археологи нашли древнее городище, возле которого группами (от 3 до 20) располагаются каменные сооружения рядом с кольцевидными выкладками, относящимися к гунно-сарматскому времени.
Андрей Астафьев (Andrey Astafiev) из Мангистауского государственного историко-культурного заповедника и Евгений Богданов (Evgeny Bogdanov) из Института археологии и этнографии СО РАН раскопали погребение-11 могильника гуннского времени, расположенного около городища Каракабак. Погребальное сооружение представляет собой кургановидную наброску из кусков известняка и кремня диаметром около шести метров.
Могила оказалась потревоженной грабителями. Так, в перекопе археологи нашли несколько человеческих костей, пряслице, а также золотую обкладку деревянной поясной пряжки. В погребении находились останки девушки, которую похоронили в вытянутом на спине положении, головой на север. В области ее несохранившегося черепа археологи нашли остатки головного убора, которые включали 40 мелких бляшек, бляшки-личины и золотую серьгу. Мелкие бляшки, по всей видимости, изначально были нашиты на тонкую ткань в шахматном порядке.
В области ног археологи обнаружили фрагменты двух обувных ремешков: золотые тисненые обкладки и пластинчатые наконечники. Рядом с костями голеней находилась половинка бронзового зеркала, россыпь бусин и пронизей, а также пряслице и наконечник дротика. Ученые пришли к выводу, что могила была потревожена с целью забрать череп девушки, так как золотые артефакты и остальные кости сохранились.
В общей сложности в погребении находились 64 круглые золотые бляшки диаметром 12–14 миллиметров, две малые личины с изображением человеческих лиц, а также одна большая личина диаметром 58 миллиметров. Примечательно, что большая часть этих вещей была создана специально для погребального ритуала и не использовалась в быту. Ученые отметили, что признаками принадлежности к гуннскому времени выступают отсутствие в могиле заупокойной пищи, а также закопанный около наземной конструкции керамический сосуд.
По мнению археологов, налобная повязка с украшениями представляла собой имитацию диадемы, то есть знака царского достоинства. Похожие повязки присутствуют на портретах римских и византийских императоров. Ученые предположили, что, возможно, в этой могиле находилась иноземка, поэтому ее костюм и инвентарь сильно отличаются от других погребений, раскопанных в этом могильнике. Они заключили, что эта представительница кочевой элиты была захоронена во второй половине V — начале VI века нашей эры.
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