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"А это точно тюрьма?": 10 самых комфортабельных тюрем в мире

"А это точно тюрьма?": 10 самых комфортабельных тюрем в мире (2 фото + 9 видео)

Автор:
28 декабря 2021 13:33
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   криминал   подборка   преступники   рейтинг   тюрьма   тюрьмы   фото   
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Когда мы слышим слово "тюрьма", обычно представляем себе железные решетки, ужасные условия, маленькие камеры и несчастных заключенных. Однако, не все тюрьмы такие - некоторые из них, скорее, напоминают 3-звездочный отель. В них заключенные находятся в комфортабельных камерах, могут играть в теннис, смотреть телевизор, проходить курсы повышения квалификации, и так далее. Взглянем на 10 самых комфортабельных тюрем в мире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   криминал   подборка   преступники   рейтинг   тюрьма   тюрьмы   фото   
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8  комментариев
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65k
Доктор Джонс 3 часа назад
Лучше неблагоустроенное жильё,чем комфортабельная тюрьма...
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19
валерий винокуров Час назад
Я так понимаю, тюрьма должна быть наказанием за преступление, а не поощрением
В норвежской строгого режима я бы пожил годик-другой, если там хорошая рыбака и тренажёрный зал
А если разрешают жарить шашлыки и в магазине есть водка, то и дольше..)
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
А заборы и охрана чтобы с воли люди в эти тюрьмы не ломились.
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25k
Владимир 2 часа назад
Прикольно. То есть любое чмо, антисоциальный элемент, в любой из этих стран может придти к кому нибудь домой, вырезать всю семью зверски и изнасиловать аквариумную рыбку, и его отправят в санаторий на полном гособеспечении. Серьёзно?
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42k
Крайт 3 часа назад
Зато, типа, еУропа. Права человека и толерастия с гуманностью. Сарказм.
А подонок и фашист андерс брейвик такую "блатхату" оценил и писал ещё жалобу что игровая приставка не нового поколения у него в "камере"...
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