"А это точно тюрьма?": 10 самых комфортабельных тюрем в мире

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Когда мы слышим слово "тюрьма", обычно представляем себе железные решетки, ужасные условия, маленькие камеры и несчастных заключенных. Однако, не все тюрьмы такие - некоторые из них, скорее, напоминают 3-звездочный отель. В них заключенные находятся в комфортабельных камерах, могут играть в теннис, смотреть телевизор, проходить курсы повышения квалификации, и так далее. Взглянем на 10 самых комфортабельных тюрем в мире.
Тюрьма Себу, Филиппины
Тюрьма Себу на Филиппинах известна тем, что придумывает заключенным лучшие развлекательные и творческие занятия. Каждый заключенный должен участвовать в различных музыкальных номерах, петь или танцевать. Когда они выступают перед аудиторией, их номера транслируются по телевидению, а иногда заключенные даже раздают автографы после своих выступлений.
Тюрьма в Хальдене, Норвегия
Тюрьма Халден считается одной из самых гуманных тюрем в мире. Она расположена в окружении большого количества зелени и естественного света. Заключенные проживают в комфортных условиях, пользуются комнатой отдыха с телевизором и видеоиграми, по желанию проходят занятия по повышению квалификации и посещают полностью оборудованный тренажерный зал.
Тюрьма в Соллентуне, швеция
Тюрьма в шведской коммуне Соллентуна - это исправительное учреждение, в котором заключенные содержатся в отдельных камерах. В них есть удобные кровати, индивидуальные ванные комнаты, полностью оборудованный тренажерный зал, открытая кухня и комната отдыха с телевизором и диваном. Тюрьма также удостоилась награды BREEAM за экологические инициативы.
Тюрьма JVA Fuhlsbuettel, Германия
Тюрьма JVA Fuhlsbuettel не раз подвергалась критике за слишком мягкое отношение к заключенным. Учреждение предлагает заключенным множество удобств: комфортные камеры, стиральные машины, телефонные уголки, где можно позвонить родным, и другое. Здесь даже ремонтируют камеры заключенным, которые отбывают длительный срок.
Тюрьма Champ-Dollon, Швейцария
В 2008 году тюрьма Champ-Dollon в Швейцарии была самой переполненной, и в ней сделали ремонт. Теперь здешние камеры рассчитаны на максимум троих человек, комфортно оборудованы и включают ванную комнату. У заключенных есть время для отдыха, прогулок на просторных открытых площадках, и общения. Многие сравнивают эту тюрьму с университетским общежитием.
Тюрьма Аранхуэс, Испания
Эта тюрьма уникальна тем, что заключенные могут проживать здесь со своими детьми в течение первых нескольких лет жизни младенцев. В тюрьме есть детские кроватки, детская игровая площадка и украшения в стиле Диснея. Это сделано в целях сохранения семей, и для того, чтобы заключенные провели важные годы жизни ребенка рядом с ним.
Центр правосудия Леобен, Австрия
Центр правосудия Леобен в Австрии ничем не хуже отеля. Тюрьма предоставляет каждому заключенному отдельную камеру с мини-кухней, собственной ванной комнатой и телевизором. В зоне отдыха есть баскетбольная площадка, тренажерный зал на открытом воздухе и пространство для общения. Здесь отбывают срок преступники, не совершавшие насилия.
Исправительное учреждение Отаго, Новая Зеландия
С первого взгляда не скажешь, что это учреждение в Новой Зеландии - тюрьма. Здесь большая территория, много места для прогулок и отдельное здание с камерами. Заключенным предоставляются комфортабельные комнаты, и у них есть возможность посещать занятия по повышению квалификации - например, по светотехнике, кулинарии и животноводству.
Тюрьма HMP Addiewell, Шотландия
Шотландская тюрьма HMP Addiewell вмещает 700 заключенных, и особое внимание здесь уделяется образованию. Каждому заключенному предоставляется 40 часов в неделю для продуктивного повышения квалификации и прохождения различных курсов.
Тюрьма Бастой, Норвегия
Эта тюрьма строгого режима расположена на острове Бастой в Норвегии, и здесь заключено не более 100 преступников. Заключенные живут в небольших домиках, могут заниматься верховой ездой, рыбалкой, теннисом. Здесь также есть большие фермы, на которых заключенные могут работать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В норвежской строгого режима я бы пожил годик-другой, если там хорошая рыбака и тренажёрный зал
А если разрешают жарить шашлыки и в магазине есть водка, то и дольше..)
А подонок и фашист андерс брейвик такую "блатхату" оценил и писал ещё жалобу что игровая приставка не нового поколения у него в "камере"...