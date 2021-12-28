"А это точно тюрьма?": 10 самых комфортабельных тюрем в мире

Эта тюрьма уникальна тем, что заключенные могут проживать здесь со своими детьми в течение первых нескольких лет жизни младенцев. В тюрьме есть детские кроватки, детская игровая площадка и украшения в стиле Диснея. Это сделано в целях сохранения семей, и для того, чтобы заключенные провели важные годы жизни ребенка рядом с ним.

2021-12-28T13:33:51+03:00