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30 совсем не праздничных сообщений от людей, которым не повезло

30 совсем не праздничных сообщений от людей, которым не повезло (31 фото)

Автор:
02 января 2022 11:00
Сообщество : Истории
Метки: забавно   истории   истории в картинках   не повезло   невезучие   неудача   расклад не тот   смешно   
828
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В Новый год, наверное, каждый загадал для себя удачи в году наступающем. Что ж, удача - штука эфемерная и капризная: к кому-то приходит, а кого-то обойдет стороной. Как, например, героев этих историй.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   истории   истории в картинках   не повезло   невезучие   неудача   расклад не тот   смешно   
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6  комментариев
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664
Максим Максимов Час назад
ну дык йолка то для педерастов

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2k
Владимир 4 минуты назад
они,действительно-какие-то не такие...
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8k
Мистер Фикс 7 минут назад
Стесняюсь спросить, в какой цвет она красила волосы?
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19k
Alf 8 минут назад
"Пить чай с сахаром в глубинке Аляски недешево. Это цена за пакет в4,5 фунта, цена за килограмм - $5 (400 рублей)"
Товарищь, который писал этот пост, в будущий раз исправляйте ошибки перевода. Английский фунт и доллар большая разница и к тому же на Аляске. А сахар и правда какой-то странный, гранулированный. Теперь на счёт карривурста в багажнике:
Карривурст
Материал из Википедии свободной энциклопедии
Карривурст по-берлински
Ка рривурст (нем. Currywurst «колбаса с карри») немецкая культовая закуска из обжаренной и порезанной на кусочки сосиски под томатным соусом с карри. Карривурст традиционно относят к берлинской кухне: появившись во времена послевоенного дефицита, он впитал в себя историю города, разрушенного Второй мировой и разделённого холодной. В 2009 2018 годах в Берлине неподалёку от исторического чекпойнта «Чарли» работал Музей карривурста. Признанный немецкий национальный фастфуд с международной славой в 2019 году отметил своё 70-летие, проложив себе за это время дорогу из пролетарских уличных закусочных на благородные фуршеты с белым фарфором и переживает «хипстерское возрождение» как веганская колбаска из сейтана или слоуфуд из регионального биомяса.
Ежегодно в Германии поглощают 800 млн порций карривурст. Как и любая другая уличная еда в своём большинстве, карривурст типичный джанк-фуд: одна порция карривурста содержит 1000 килокалорий. «Колбаску немецкой души», как карривурст возвеличила газета Frankfurter Allgemeine, гурмэ презрительно называют «кулинарным мраком» и, по выражению влиятельного гастрокритика Юргена Доллазе, «набитыми в кишку мясными отходами». Некоторые авторы вообще отказывают карривурсту в самостоятельном существовании: и появился он лишь в 1949 году, и собственного вкуса без соуса не имеет.
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27k
Notan Blaine 9 минут назад
Комментарий к фото
ПК боярам этого не понять
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1k
Pogost Полчаса назад
Ну бывает че....
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