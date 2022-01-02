30 совсем не праздничных сообщений от людей, которым не повезло

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В Новый год, наверное, каждый загадал для себя удачи в году наступающем. Что ж, удача - штука эфемерная и капризная: к кому-то приходит, а кого-то обойдет стороной. Как, например, героев этих историй.
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"Собрался в гости к родным. По работе пришлось задержаться на две недели, попал на предпраздничные даты, не купил билеты на самолет. Ладно, купил билет на речной круиз. И вот теперь круизный лайнер сел на мель... и я вместе с ним"
"Утром порезал палец. Днем, должно быть, задел порез, и он открылся. Я не заметил... но после того, как я поправил штаны, это заметили все остальные"
"Сегодня последний рабочий день перед праздниками. Я приехал на работу в приподнятом настроении... а вот уехать из-за каких-то воришек не смог"
"Вот оно какое, австралийское лето: мой освежитель воздуха в салоне авто спекся за два дня!"
"Вернулся с работы домой и увидел бутылку яблочного сидра. Выпил всю бутылку, прежде чем заметил, что срок ее годности истек 6 лет назад. У нее не было плохого привкуса, но на дне были какие-то черные хлопья. Я уже час не могу встать с унитаза"
"Мой друг-художник нарисовал на витрине моего магазина чудесную картину. Что ж, уже 24 часа перед ней недвижимо стоит фургон"
"Заказал в интернете двухметровую цветную елку. Получил вот это. Хохочу и не могу остановиться"
"Пить чай с сахаром в глубинке Аляски недешево. Это цена за пакет в4,5 фунта, цена за килограмм - $5 (400 рублей)"
"У меня из детектора дыма капает бальзамический уксус. Сын владельца дома перевернул на пол огромную бутылку, и теперь он появляется в самых неожиданных местах"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Товарищь, который писал этот пост, в будущий раз исправляйте ошибки перевода. Английский фунт и доллар большая разница и к тому же на Аляске. А сахар и правда какой-то странный, гранулированный. Теперь на счёт карривурста в багажнике:
Карривурст
Материал из Википедии свободной энциклопедии
Карривурст по-берлински
Ка рривурст (нем. Currywurst «колбаса с карри») немецкая культовая закуска из обжаренной и порезанной на кусочки сосиски под томатным соусом с карри. Карривурст традиционно относят к берлинской кухне: появившись во времена послевоенного дефицита, он впитал в себя историю города, разрушенного Второй мировой и разделённого холодной. В 2009 2018 годах в Берлине неподалёку от исторического чекпойнта «Чарли» работал Музей карривурста. Признанный немецкий национальный фастфуд с международной славой в 2019 году отметил своё 70-летие, проложив себе за это время дорогу из пролетарских уличных закусочных на благородные фуршеты с белым фарфором и переживает «хипстерское возрождение» как веганская колбаска из сейтана или слоуфуд из регионального биомяса.
Ежегодно в Германии поглощают 800 млн порций карривурст. Как и любая другая уличная еда в своём большинстве, карривурст типичный джанк-фуд: одна порция карривурста содержит 1000 килокалорий. «Колбаску немецкой души», как карривурст возвеличила газета Frankfurter Allgemeine, гурмэ презрительно называют «кулинарным мраком» и, по выражению влиятельного гастрокритика Юргена Доллазе, «набитыми в кишку мясными отходами». Некоторые авторы вообще отказывают карривурсту в самостоятельном существовании: и появился он лишь в 1949 году, и собственного вкуса без соуса не имеет.