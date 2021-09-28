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Люди, к которым судьба повернулась задом

Люди, к которым судьба повернулась задом (24 фото)

Автор:
28 сентября 2021 08:30
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   забавно   не повезло   невезучие   неприятности   плохой день   проблемы   смешно   
3955
24
Хотите знать, что такое по-настоящему неудачны день? Тогда вам сюда! Вам нетрудно будет убедиться, что ваши собственные неприятности не стоят выеденного яйца.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не повезло   невезучие   неприятности   плохой день   проблемы   смешно   
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3k
Outcast Час назад
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Victor 53 минуты назад
она похоже имбирь им давила. впрочем у нас с женой счет был 2:0 в пользу чеснока, прежде чем нормальной чеснокодавилкой обзавелись.
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18k
SolomonA Час назад
Что за тонер такой коричневый? Может это все-таки кофе?
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60
Шурман Час назад
Под какой капот он заглянул ?:) он стоит под дном , и снять его не так уж просто , 2 хороших домкрата нужно и минут 10 работы .
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60
Шурман Mike Snow Полчаса назад
У меня хуже было , купил бмв и проехал на ней всего 150 км , машина новая , оставил у дома с утра выхожу клацнул она включила фары все хорошо , открыл двери а внутри салона нет , руля нет , джойстика коробки нет , всего айдрайва нет
с страховкой долго судился но в этот промежуток пришлось ее опять в салон отдавать то бы опять все на места поставили .
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5k
samsr Час назад
Как же им тяжело беднягам
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