Люди, к которым судьба повернулась задом

Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)

Люди, которых покусал жук-невезук

Люди, у которых день не задался

Когда сегодня явно не твой день

Люди, которым сегодня не повезло

Люди, у которых день не задался