Люди, к которым судьба повернулась задом

3955
24
Хотите знать, что такое по-настоящему неудачны день? Тогда вам сюда! Вам нетрудно будет убедиться, что ваши собственные неприятности не стоят выеденного яйца.
"Оставил спортивную экипировку на столике, перед тренировкой забежал ее забрать и увидел, что собака дожевывает мою капу"
×
"Моя свекровь приехала к нам в гости и, пока нас не было, решила навести порядок на кухне. В посудомойку она залила обычную жидкость для мытья посуды"
"Если вам захочется постирать перьевую подушку, лучше немедленно откажитесь от этой идеи навсегда"
"Семейная поездка в Гранд Каньон. Мы так мечтали сделать семейное фото на фоне этого великолепного вида"
"Поехал домой с работы и обнаружил, что машина звучит так, будто у нее пропал глушитель. Заглянул под капот и увидел, что у меня украли каталитический нейтрализатор, пока авто стояло на служебной парковке. Машине всего 6 месяцев"
"У формы для выпечки выпало дно, и ореховый пирог, который я испекла, упал на пол. 2:0 не в мою пользу"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 19 случаев, когда неуклюжесть до добра не довела
- Когда сегодня явно не твой день
- Люди, которых Вселенная просто ненавидит
- Люди, у которых день не задался
- Люди, у которых день сложился хуже, чем у вас
30
Понравилось30
Новости партнёров