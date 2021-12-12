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Охота на реперов или странный тренд на «шуточные» и не очень доносы

Охота на реперов или странный тренд на «шуточные» и не очень доносы (15 фото)

Автор:
12 декабря 2021 22:10
Сообщество : Жить в России
Метки: возможно в россии   донос   музыканты   новый тренд   проверка   реперы   следственный комитет   
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В последнее время в России устоялся какой-то тренд на проверку музыкантов. Один за другим появляются доносы, с требованием проверить того или иного товарища. Следственный комитет и проверяет. Всё-таки это обязанность ведомства реагировать на обращения граждан.

Сначала Быстрыкин обвинил Моргенштерна в продаже запрещенных веществ в Сети. Конечно, никаких доводов ещё приведено не было, но и этих слов хватило, чтобы данный персонаж быстренько дернул из страны.


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Как не пытались оправдаться его менеджеры, заявляя, что он всего лишь уехал на концерт в Минск, стало очевидно, что репер собрал манатки и дернул в Дубай.


Следом ещё один любитель роскошной жизни Элджей решил не дожидаться, когда начнут проверять его контент, и сбежал на Кипр.


И дальше понеслось.


Некий блогер Дмитрий Якушев из «группы патриотов» потребовал проверить песни Noize mc и Oxxxymiron. СК ожидаемо на это отреагировал. Причём обвинения были довольно серьезными.


Первому приписал оскорбление силовиков, второму – романтизацию запрещенных организаций и реабилитацию нацизма.


Правда, в комитете Госдумы по культуре, наоборот, оценили творчество Oxxxymiron, сравнив его с работами поэтов Серебряного века. Согласитесь, это заметно разнится с выдвинутыми обвинениями.


Правда, позже Якушев заявил, что всё это был «шуточный донос». Вот только СК – не цирк, поэтому проверку вряд ли удастся избежать. В противном случае, уже блогер-весельчак будет отвечать за левые обвинения.


Как он рассказал сам: «это сатира на наше время». Но, видимо, представитель «группы патриотов» не сильно понимает значение слова сатира, особенно когда речь идет о потенциальной уголовной ответственности.


А тут ещё и шлейф от жалобы дотянулся до Инстасамки. Но по поводу этой барышни вряд ли у кого-то могут возникнуть сомнения, что тщательная проверка. Ибо она уже давно нуждается в том, чтобы оказаться на пути исправления.


Запреты на определенные песни, охота на современных музыкантов – всё это сегодня стало уже обыденностью. Однако интересно, кто следующий попадет под проверку СК, особенно, если число таких «шуточных доносов» резко увеличится?

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Метки: возможно в россии   донос   музыканты   новый тренд   проверка   реперы   следственный комитет   
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Репы и их типа творчество полный отстой.
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15k
Михаил Гривин 3 минуты назад
Я даже знаю, кого надо ещё проверить )))
Ссылка www.youtube.com
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4k
Джордж. Вашингтон. 21 минуту назад
ОМОН разогнал демонстрацию мазохистов. Такого удовольствия давно не получали ни те, ни другие.
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3k
portroy 36 минут назад
Хорошо, что мои любимые исполнители на английском поют, миста быстрыкин не понимает и не возбуждается.
Пойду заряжу новый SwallowTheSun отдохну душой))) меджду прочим в Финляндии на втором месте в чартах))) Любителям doom metal рекомендую...
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264
Аккаунт удален 47 минут назад
рэп это музык черных из бедных кварталов Америки.
каким образом боимусор, который в моей стране изрыгает ерьмо "ыыы, ыыы, уууу, ооо, вертолеееет, вертолеет" называется рэпом, каким образом они причастны к культуре черных бедняков?
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24k
Ashabad 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Роман Бумеров 57 минут назад
Доносы? Ути пути 37 год, интеллигенцию шмаляють почем зря! Рэп культура сама по себе штука сомнительная, в американских гетто ниггеры рассказывали о своей жизни, долбились всем подряд и мочили друг друга. Наши "рэперы" майсики зайсики, главная угроза для которых была отцовским ремнем. Зачем зажать? Ау! Начинайте друг друга шмалять!
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