Охота на реперов или странный тренд на «шуточные» и не очень доносы

В последнее время в России устоялся какой-то тренд на проверку музыкантов. Один за другим появляются доносы, с требованием проверить того или иного товарища. Следственный комитет и проверяет. Всё-таки это обязанность ведомства реагировать на обращения граждан.
Сначала Быстрыкин обвинил Моргенштерна в продаже запрещенных веществ в Сети. Конечно, никаких доводов ещё приведено не было, но и этих слов хватило, чтобы данный персонаж быстренько дернул из страны.
Как не пытались оправдаться его менеджеры, заявляя, что он всего лишь уехал на концерт в Минск, стало очевидно, что репер собрал манатки и дернул в Дубай.
Следом ещё один любитель роскошной жизни Элджей решил не дожидаться, когда начнут проверять его контент, и сбежал на Кипр.
И дальше понеслось.
Некий блогер Дмитрий Якушев из «группы патриотов» потребовал проверить песни Noize mc и Oxxxymiron. СК ожидаемо на это отреагировал. Причём обвинения были довольно серьезными.
Первому приписал оскорбление силовиков, второму – романтизацию запрещенных организаций и реабилитацию нацизма.
Правда, в комитете Госдумы по культуре, наоборот, оценили творчество Oxxxymiron, сравнив его с работами поэтов Серебряного века. Согласитесь, это заметно разнится с выдвинутыми обвинениями.
Правда, позже Якушев заявил, что всё это был «шуточный донос». Вот только СК – не цирк, поэтому проверку вряд ли удастся избежать. В противном случае, уже блогер-весельчак будет отвечать за левые обвинения.
Ну что тут скажешь. Блогер Дмитрий Якушев - мудак. Кстати, вот как раз ложный донос в Уголовном кодексе существует (в отличие от "негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов"). https://t.co/uso6WKiAh6— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) December 5, 2021
Как понимать выражение "шуточный донос"? Якушев, ты совсем ебанутый?— Сергуляр|¦|ость (@Sergularity) December 6, 2021
Дмитрий Якушев в этот момент— Anton Pervin (@pervin_ant) December 5, 2021
Noize MC и Oxxxymiron pic.twitter.com/SjQ3Rilnfr
Дмитрий Якушев ,не умеешь шутить ,не берись .☠️☠️☠️☠️☠️— Michael'$& (@mUwr7BPggQTFlON) December 5, 2021
Как он рассказал сам: «это сатира на наше время». Но, видимо, представитель «группы патриотов» не сильно понимает значение слова сатира, особенно когда речь идет о потенциальной уголовной ответственности.
А тут ещё и шлейф от жалобы дотянулся до Инстасамки. Но по поводу этой барышни вряд ли у кого-то могут возникнуть сомнения, что тщательная проверка. Ибо она уже давно нуждается в том, чтобы оказаться на пути исправления.
Запреты на определенные песни, охота на современных музыкантов – всё это сегодня стало уже обыденностью. Однако интересно, кто следующий попадет под проверку СК, особенно, если число таких «шуточных доносов» резко увеличится?
Источник:
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Пойду заряжу новый SwallowTheSun отдохну душой))) меджду прочим в Финляндии на втором месте в чартах))) Любителям doom metal рекомендую...
каким образом боимусор, который в моей стране изрыгает ерьмо "ыыы, ыыы, уууу, ооо, вертолеееет, вертолеет" называется рэпом, каким образом они причастны к культуре черных бедняков?