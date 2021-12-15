ВККС разрешила возбудить уголовное дело против "золотой судьи" Хахалевой

Вот только теперь её нужно найти. Во время заседания ВККС выяснилось, что 8 декабря бывшая судья вылетела в сторону Еревана. Сейчас следственные органы осуществляют её розыск.





"По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет", - сообщили в ВККС.





Примечательно, что Хахалева покинула Россию за день до того, как СМИ стало известно, что Бастрыкин направил в ВККС представление на Елену Владимировну. Адвокат Хахалевой, который почему-то отказался называть свое имя, заявил, что ее подзащитная не могла знать о намерениях председателя СКР.