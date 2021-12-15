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ВККС разрешила возбудить уголовное дело против "золотой судьи" Хахалевой

ВККС разрешила возбудить уголовное дело против "золотой судьи" Хахалевой (2 фото)

Автор:
15 декабря 2021 18:14
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   ВККС   Елена Хахалева   судья   уголовное дело   
804
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Вот только, похоже, непотопляемая служительница Фемиды опять всех переиграла и сбежала за границу.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрела запрос председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и разрешила возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Елены Хахалевой.


Глава СК намерен завести на Хахалеву уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК). В общей сложности "золотой судье" грозит до 14 лет колонии.

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Вот только теперь её нужно найти. Во время заседания ВККС выяснилось, что 8 декабря бывшая судья вылетела в сторону Еревана. Сейчас следственные органы осуществляют её розыск.


"По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет", - сообщили в ВККС.


Примечательно, что Хахалева покинула Россию за день до того, как СМИ стало известно, что Бастрыкин направил в ВККС представление на Елену Владимировну. Адвокат Хахалевой, который почему-то отказался называть свое имя, заявил, что ее подзащитная не могла знать о намерениях председателя СКР.

Заметим, что Бастрыкина не интересуют (во всяком случае, пока) прошлые и недоказанные прегрешения судьи - будь-то незаконный отъём земель у фермеров в пользу её бывшего супруга, который таким образом стал крупнейшим землевладельцем в Краснодарском крае, ни купленный диплом юриста, ни роскошная свадьба дочери за 2 млн долларов.


Бастрыкина интересует 2020 год, когда Хахалева прогуляла 127 рабочих дней. ВККС за такое наплевательство к обязанностям лишил ее статуса судьи. Но в ее случае это не наказание, поскольку следствие считает, что судья обманывала сотрудников, которые заполняли табели учета рабочего времени (служебный подлог), и незаконно получила зарплату в размере 1 195 000 рублей (мошенничество в особо крупном размере).


Интересно, отыщется ли теперь Хахалева?

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Метки: Бастрыкин   ВККС   Елена Хахалева   судья   уголовное дело   
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13k
aalexey3 57 минут назад
Отпустили! Со всеми взятками. Подлог, за прогулы зарплату получила... Что за цирк? И никто не интересуется откуда вообще у неё такие деньги? На себя боятся выйти?..
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16k
Ал Минуту назад
Ворон ворону глаз не выклюнет
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14k
Hairy. Минуту назад
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68k
Macяня 19 минут назад
А вынесенные ею приговоры будут объявлены ничтожными и пересмотрены?!
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3k
Шура ОсЕчкин 23 минуты назад
Хахалева - не Леша Навальный!
Сама, добровольно - не вернется!
Только в цинковом гробу и под конвоем.
Упустили, подельнички.
Хахалева - с..ебалась.
Оборотни в погонах - остались.
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476
zenon Полчаса назад
Это нечестно! Только она начала понимать законы этой власти, так ту же на неё начали охоту. Чем она отличается от тех судей, которые судили людей, только за то, что когда они читали написанное в Интернете, как возникало двусмысленность и хотелось кричать. Вот человек написал в Интернете статью, как Россия даёт план, все это поняли, как тут же его поймали за калитку и объявили нет, не врагом народа, а выдача того, чего народ не должен знать под дулом того, что это понимать не нужно, что не только галоши делали в ССССР, но даже калоши.
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
-"и сбежала за границу."-
-обычная практика более-менее крупного российского чинуши...Деньги-то все за бугром.
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2k
Диагноз Полчаса назад
А неслабые зарплаты у судей...
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2k
Natural Selection Полчаса назад
Рожа такая мразная, натуральная тварюга.
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985
Али 41 минуту назад
Как неожиданно то, что ее в стране нет)
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3k
Иван 43 минуты назад
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466
Ivan Ivanov 44 минуты назад
Т.е. с липовым дипломом можно быть судьёй? И это не считается преступлением?
Все деньги которые ей выплатили - получены незаконно.
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2k
Владимир 48 минут назад
какая отвратительная рожа!!!
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5k
Бу Час назад
Вот никогда такого не было и опять)
Ждём минусов от Путиноидов.
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