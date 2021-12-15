ВККС разрешила возбудить уголовное дело против "золотой судьи" Хахалевой

Вот только, похоже, непотопляемая служительница Фемиды опять всех переиграла и сбежала за границу.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрела запрос председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и разрешила возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Елены Хахалевой.
Глава СК намерен завести на Хахалеву уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК). В общей сложности "золотой судье" грозит до 14 лет колонии.
Вот только теперь её нужно найти. Во время заседания ВККС выяснилось, что 8 декабря бывшая судья вылетела в сторону Еревана. Сейчас следственные органы осуществляют её розыск.
"По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет", - сообщили в ВККС.
Примечательно, что Хахалева покинула Россию за день до того, как СМИ стало известно, что Бастрыкин направил в ВККС представление на Елену Владимировну. Адвокат Хахалевой, который почему-то отказался называть свое имя, заявил, что ее подзащитная не могла знать о намерениях председателя СКР.
Заметим, что Бастрыкина не интересуют (во всяком случае, пока) прошлые и недоказанные прегрешения судьи - будь-то незаконный отъём земель у фермеров в пользу её бывшего супруга, который таким образом стал крупнейшим землевладельцем в Краснодарском крае, ни купленный диплом юриста, ни роскошная свадьба дочери за 2 млн долларов.
Бастрыкина интересует 2020 год, когда Хахалева прогуляла 127 рабочих дней. ВККС за такое наплевательство к обязанностям лишил ее статуса судьи. Но в ее случае это не наказание, поскольку следствие считает, что судья обманывала сотрудников, которые заполняли табели учета рабочего времени (служебный подлог), и незаконно получила зарплату в размере 1 195 000 рублей (мошенничество в особо крупном размере).
Интересно, отыщется ли теперь Хахалева?
Источник:
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Сама, добровольно - не вернется!
Только в цинковом гробу и под конвоем.
Упустили, подельнички.
Хахалева - с..ебалась.
Оборотни в погонах - остались.
-обычная практика более-менее крупного российского чинуши...Деньги-то все за бугром.
Все деньги которые ей выплатили - получены незаконно.
Ждём минусов от Путиноидов.